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https://sputniknews.com.tr/20230709/bakan-yerlikaya-tarih-verdi-duzensiz-gocmen-konusunda-gozle-gorulur-farklilasma-olacagi-kanaatinde-1073331752.html
Bakan Yerlikaya tarih verdi: Düzensiz göçmen konusunda gözle görülür farklılaşma olacağı kanaatinde
Bakan Yerlikaya tarih verdi: Düzensiz göçmen konusunda gözle görülür farklılaşma olacağı kanaatinde
Gazeteci Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Yerlikaya düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar ve sürece dair ayrıntıları paylaştı. Hakan'a göre Yerlikaya, dört beş... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T11:02+0300
2023-07-09T11:06+0300
türkiye
ali yerlikaya
göçmen
mülteci
sığınmacı
sınırdışı
ahmet hakan
hürriyet
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu. Son bir hafta içinde kaçak göçmenlerle ilgili denetimlerin arttırıldığını belirten Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Sadece İstanbul’da değil 81 ilde düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimiz gerekli önlemleri ve çalışmaları yapıyor. Son bir hafta içinde önlemleri ve çalışmaları arttırma yönünde adımlar atmaya başladık. Bunu sürdüreceğiz.”Yerlikaya'nın mücadeleyi yürütürken bazı inceliklere dikkat edilmesine büyük önem verdiğini belirten Hakan da Yerlikaya'nın “Bizim medeniyet değerlerimiz var. O değerlere aykırı davranamayız” dediğini aktardı. "Şehirlerimizin sokaklarında, sahillerinde, parklarında kaçak göçmen kümelenmesi, ne zaman sona erebilir?" sorusu yönelten Hakan'a göre Yerlikaya, dört beş aylık bir sürecin ardından bu konuda gözle görülür bir farklılaşma olacağı kanaatinde.Yerlikaya, Hakan'ın "Sahada izliyoruz polisi... Yabancıları sokaklarda, parklarda, sahillerde çevirip kontrol yapıyorlar. Polis, bu kontrollerde yabancılara neleri soruyor?" sorusuna da şu yanıtı verdi: “Polisimiz, kolluk birimlerimiz sahada pasaport, kimlik ve belge kontrolü yapıyorlar. İşte bu kontrollerde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar hakkında tutanak tutuluyor. Ardından kolluk muhafaza merkezlerine götürülüyorlar. Burada parmak izi alınıyor, sağlık kontrolünün ardından sağlık raporu alınıyor. UYAP sorgusu, parmak izi sorgusu yapılıyor. Son olarak da yabancıyla ilgili evraklarla birlikte İl Göç İdaresi’ne teslim ediliyor.”Bakan Yerlikaya 'düzensiz göçmen' ifadesini ise şöyle açıkladı: “Önce düzensiz göçü tanımlamak lazım. Düzensiz göç, yabancıların yasadışı yollarla Türkiye’ye girişi, Türkiye’de kalışı, Türkiye’den çıkışı ve Türkiye’de izinsiz çalışmasıdır. Eğer bir yabancı yasadışı yollarla Türkiye’ye girerse düzensiz göçmendir. Aynı şekilde vizesi, vize muafiyet süresi ya da ikâmet süresi bitmesine rağmen Türkiye’de kalmaya devam ediyorsa düzensiz göçmendir. Bizim mevzuatımız da uluslararası hukuk da düzensiz göçmeni böyle tanımlar. Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yabancılar tespit edilir, yakalanır ve sınır dışı edilir. Bizim yaptığımız da bu.”Yerlikaya, İl Göç İdaresi'ne teslim edilen kaçak ya da düzensiz göçmenlere ilişkin prosedürü de şöyle özetledi: "İl Göç İdaresi de kendi açısından gerekli kontrolleri yaptıktan sonra idari gözetim ve sınır dışı etme kararı alıyor. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı, geri gönderme merkezine yerleştiriliyor. Bundan sonra da sınır dışı etme işlemlerine başlanıyor.Eğer yabancının geçerli pasaportu veya seyahat belgesi varsa sınır dışı etme uygulaması çok kolay. Derhal uçak bileti alınarak ülkemizden sınır dışı ediliyor.Eğer yabancının pasaportu veya seyahat belgesi yoksa konsolosluğuyla irtibata geçilerek seyahat belgesinin temini yoluna gidilir. Bu belge temin edildikten sonra yabancının uçuş planı yapılarak ülkeden sınır dışı edilmesi söz konusu olabiliyor.Yabancının kendi uçak biletini alabilecek maddi imkânı varsa uçak biletini kendisi alır. Bu olmadığı takdirde seyahat masrafları bütçemizden karşılanıyor. Burada şunu da belirtmem gerekir: Düzensiz göçle mücadelede uluslararası kuruluşların geri dönüş destek programlarını da etkin olarak kullanıyoruz ve buradan da finansman sağlıyoruz.”Bunların yanı sıra Bakan Yerlikaya, sınır dışı edilen yabancılar hakkında 'Türkiye’ye giriş yasağı' kararı alındığını ve bu yabancıların bir daha Türkiye’ye girmelerinin mümkün olmadığının da altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230709/papadan-mektup-duzensiz-gocmenlerin-denizlerde-can-vermesi-utanc-verici-1073324973.html
https://sputniknews.com.tr/20230707/hollandada-koalisyon-hukumeti-istifa-etti-1073297084.html
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düzensiz göçmen, sığınmacılar, mülteciler, bakan yerlikaya, ahmet hakan köşe yazısı oku
düzensiz göçmen, sığınmacılar, mülteciler, bakan yerlikaya, ahmet hakan köşe yazısı oku

Bakan Yerlikaya tarih verdi: Düzensiz göçmen konusunda gözle görülür farklılaşma olacağı kanaatinde

11:02 09.07.2023 (güncellendi: 11:06 09.07.2023)
© AA / Emniyet Genel MüdürlüğüDüzensiz göçmen
Düzensiz göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2023
© AA / Emniyet Genel Müdürlüğü
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Gazeteci Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Yerlikaya düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar ve sürece dair ayrıntıları paylaştı. Hakan'a göre Yerlikaya, dört beş aylık bir sürecin ardından düzensiz göçmen kümelenmesi konusunda gözle görülür bir farklılaşma olacağını düşünüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu.
Son bir hafta içinde kaçak göçmenlerle ilgili denetimlerin arttırıldığını belirten Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Sadece İstanbul’da değil 81 ilde düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimiz gerekli önlemleri ve çalışmaları yapıyor. Son bir hafta içinde önlemleri ve çalışmaları arttırma yönünde adımlar atmaya başladık. Bunu sürdüreceğiz.”
Yerlikaya'nın mücadeleyi yürütürken bazı inceliklere dikkat edilmesine büyük önem verdiğini belirten Hakan da Yerlikaya'nın “Bizim medeniyet değerlerimiz var. O değerlere aykırı davranamayız” dediğini aktardı.
"Şehirlerimizin sokaklarında, sahillerinde, parklarında kaçak göçmen kümelenmesi, ne zaman sona erebilir?" sorusu yönelten Hakan'a göre Yerlikaya, dört beş aylık bir sürecin ardından bu konuda gözle görülür bir farklılaşma olacağı kanaatinde.
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Yerlikaya, Hakan'ın "Sahada izliyoruz polisi... Yabancıları sokaklarda, parklarda, sahillerde çevirip kontrol yapıyorlar. Polis, bu kontrollerde yabancılara neleri soruyor?" sorusuna da şu yanıtı verdi: “Polisimiz, kolluk birimlerimiz sahada pasaport, kimlik ve belge kontrolü yapıyorlar. İşte bu kontrollerde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar hakkında tutanak tutuluyor. Ardından kolluk muhafaza merkezlerine götürülüyorlar. Burada parmak izi alınıyor, sağlık kontrolünün ardından sağlık raporu alınıyor. UYAP sorgusu, parmak izi sorgusu yapılıyor. Son olarak da yabancıyla ilgili evraklarla birlikte İl Göç İdaresi’ne teslim ediliyor.”
Bakan Yerlikaya 'düzensiz göçmen' ifadesini ise şöyle açıkladı: “Önce düzensiz göçü tanımlamak lazım. Düzensiz göç, yabancıların yasadışı yollarla Türkiye’ye girişi, Türkiye’de kalışı, Türkiye’den çıkışı ve Türkiye’de izinsiz çalışmasıdır. Eğer bir yabancı yasadışı yollarla Türkiye’ye girerse düzensiz göçmendir. Aynı şekilde vizesi, vize muafiyet süresi ya da ikâmet süresi bitmesine rağmen Türkiye’de kalmaya devam ediyorsa düzensiz göçmendir. Bizim mevzuatımız da uluslararası hukuk da düzensiz göçmeni böyle tanımlar.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yabancılar tespit edilir, yakalanır ve sınır dışı edilir. Bizim yaptığımız da bu.”
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Yerlikaya, İl Göç İdaresi'ne teslim edilen kaçak ya da düzensiz göçmenlere ilişkin prosedürü de şöyle özetledi:
"İl Göç İdaresi de kendi açısından gerekli kontrolleri yaptıktan sonra idari gözetim ve sınır dışı etme kararı alıyor. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı, geri gönderme merkezine yerleştiriliyor. Bundan sonra da sınır dışı etme işlemlerine başlanıyor.
Eğer yabancının geçerli pasaportu veya seyahat belgesi varsa sınır dışı etme uygulaması çok kolay. Derhal uçak bileti alınarak ülkemizden sınır dışı ediliyor.
Eğer yabancının pasaportu veya seyahat belgesi yoksa konsolosluğuyla irtibata geçilerek seyahat belgesinin temini yoluna gidilir. Bu belge temin edildikten sonra yabancının uçuş planı yapılarak ülkeden sınır dışı edilmesi söz konusu olabiliyor.
Yabancının kendi uçak biletini alabilecek maddi imkânı varsa uçak biletini kendisi alır. Bu olmadığı takdirde seyahat masrafları bütçemizden karşılanıyor. Burada şunu da belirtmem gerekir: Düzensiz göçle mücadelede uluslararası kuruluşların geri dönüş destek programlarını da etkin olarak kullanıyoruz ve buradan da finansman sağlıyoruz.”
Bunların yanı sıra Bakan Yerlikaya, sınır dışı edilen yabancılar hakkında 'Türkiye’ye giriş yasağı' kararı alındığını ve bu yabancıların bir daha Türkiye’ye girmelerinin mümkün olmadığının da altını çizdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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