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https://sputniknews.com.tr/20230705/icisleri-bakani-yerlikaya-168-gocmen-kacakcisi-organizatoru-tutuklandi-1073193388.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 168 göçmen kaçakçısı organizatörünün tutuklandığını bildirdi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
göçmen
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, Van-İran sınır hattında, göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.
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göçmen, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
göçmen, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

12:50 05.07.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 168 göçmen kaçakçısı organizatörünün tutuklandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, Van-İran sınır hattında, göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.
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