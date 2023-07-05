https://sputniknews.com.tr/20230705/icisleri-bakani-yerlikaya-168-gocmen-kacakcisi-organizatoru-tutuklandi-1073193388.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 168 göçmen kaçakçısı organizatörünün tutuklandığını bildirdi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T12:50+0300

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türkiye

göçmen

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, Van-İran sınır hattında, göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230704/1073142154.html

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göçmen, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı