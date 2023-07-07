https://sputniknews.com.tr/20230707/hollandada-koalisyon-hukumeti-istifa-etti-1073297084.html
Hollanda'da koalisyon hükümeti istifa etti
Hollanda'da koalisyon hükümeti istifa etti
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T23:54+0300
2023-07-07T23:54+0300
2023-07-07T23:54+0300
dünya
hollanda
avrupa
koalisyon
koalisyon
hükümet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064957389_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_6811eeb549d47d555c2e0ac7a1e7549d.jpg
Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü.
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064957389_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_11f844c64972f88edbf5f12ef785812c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hollanda, avrupa, koalisyon, koalisyon, hükümet
hollanda, avrupa, koalisyon, koalisyon, hükümet
Hollanda'da koalisyon hükümeti istifa etti
Abone ol
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.
Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü.