Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
13:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KDV değişimi fiyatları nasıl etkiler?
17:03
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
13:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KDV değişimi fiyatları nasıl etkiler?
17:03
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230707/hollandada-koalisyon-hukumeti-istifa-etti-1073297084.html
Hollanda'da koalisyon hükümeti istifa etti
Hollanda'da koalisyon hükümeti istifa etti
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T23:54+0300
2023-07-07T23:54+0300
dünya
hollanda
avrupa
koalisyon
koalisyon
hükümet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064957389_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_6811eeb549d47d555c2e0ac7a1e7549d.jpg
Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü.
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064957389_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_11f844c64972f88edbf5f12ef785812c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, avrupa, koalisyon, koalisyon, hükümet
hollanda, avrupa, koalisyon, koalisyon, hükümet

Hollanda'da koalisyon hükümeti istifa etti

23:54 07.07.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinHollanda Başbakanı Mark Rutte
Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.
Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала