https://sputniknews.com.tr/20230709/papadan-mektup-duzensiz-gocmenlerin-denizlerde-can-vermesi-utanc-verici-1073324973.html
Papa'dan mektup: 'Düzensiz göçmenlerin denizlerde can vermesi utanç verici'
Papa'dan mektup: 'Düzensiz göçmenlerin denizlerde can vermesi utanç verici'
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, güvenli ve daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin denizde... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T03:32+0300
2023-07-09T03:32+0300
2023-07-09T03:32+0300
türkiye
papa francis
vatikan
avrupa
göçmen
düzensiz göç
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Papa olarak seçildiği 2013'te ilk gezisini, düzensiz göç konusuna dikkati çekmek için Orta Akdeniz'de göçmenlerin en çok geldiği nokta olan İtalya'nın Lampedusa adasına yapan Papa Francis, bu gezisinin 10. yıl dönümü dolayısıyla adanın bağlı olduğu başpiskoposluğa bir mektup gönderdi.Papa, mektubunda son dönemde Akdeniz'de çok sayıda göçmen trajedisi yaşandığını belirterek, "Akdeniz'de ciddi trajedilerin tekrar yaşandığına tanık olduğumuz bugünlerde, halen çaresiz ve sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz. Başta çocuklar olmak üzere masum insanların, savaştan ve şiddetten daha uzak, barışçıl bir yaşam arayışıyla ölmesi, bizi kayıtsız bırakamayacak kadar acı ve sağır edici bir çığlıktır. Bu durum, artık nasıl yas tutulacağını, başkalarına nasıl merhamet göstereceğini bilmeyen toplumun utancıdır" ifadelerini kullandı.Katoliklerin ruhani lideri, mesajında düzensiz göçmenlere dayanışma gösterilmesi çağrısı yaptı.Papa Francis, 8 Temmuz 2013'te bir göçmen teknesinin batması sonucunda çok sayıda düzensiz göçmenin ölmesi dolayısıyla Lampedusa'yı ziyaret etmişti.Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın insan öldü ya da denizde kayboldu.
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papa francis, vatikan, avrupa, göçmen, düzensiz göç
papa francis, vatikan, avrupa, göçmen, düzensiz göç
Papa'dan mektup: 'Düzensiz göçmenlerin denizlerde can vermesi utanç verici'
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, güvenli ve daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin denizde can vermesinin "utanç verici" olduğunu belirtti.
Papa olarak seçildiği 2013'te ilk gezisini, düzensiz göç konusuna dikkati çekmek için Orta Akdeniz'de göçmenlerin en çok geldiği nokta olan İtalya'nın Lampedusa adasına yapan Papa Francis, bu gezisinin 10. yıl dönümü dolayısıyla adanın bağlı olduğu başpiskoposluğa bir mektup gönderdi.
Papa, mektubunda son dönemde Akdeniz'de çok sayıda göçmen trajedisi yaşandığını belirterek, "Akdeniz'de ciddi trajedilerin tekrar yaşandığına tanık olduğumuz bugünlerde, halen çaresiz ve sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz. Başta çocuklar olmak üzere masum insanların, savaştan ve şiddetten daha uzak, barışçıl bir yaşam arayışıyla ölmesi, bizi kayıtsız bırakamayacak kadar acı ve sağır edici bir çığlıktır. Bu durum, artık nasıl yas tutulacağını, başkalarına nasıl merhamet göstereceğini bilmeyen toplumun utancıdır" ifadelerini kullandı.
Katoliklerin ruhani lideri, mesajında düzensiz göçmenlere dayanışma gösterilmesi çağrısı yaptı.
Papa Francis, 8 Temmuz 2013'te bir göçmen teknesinin batması sonucunda çok sayıda düzensiz göçmenin ölmesi dolayısıyla Lampedusa'yı ziyaret etmişti.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın insan öldü ya da denizde kayboldu.