https://sputniknews.com.tr/20230705/kolombiyada-ateskes-oncesi-hukumet-ile-elnden-karsilikli-saldirilari-durdurma-aciklamasi-1073202015.html

Kolombiya'da ateşkes öncesi hükümet ile ELN'den karşılıklı saldırıları durdurma açıklaması

Kolombiya'da ateşkes öncesi hükümet ile ELN'den karşılıklı saldırıları durdurma açıklaması

Kolombiya'da ocak ayında yılan hikayesine dönen hükümet ile solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki 6 aylık ateşkes yeniden uygulanmaya... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T16:35+0300

2023-07-05T16:35+0300

2023-07-05T16:56+0300

dünya

latin amerika

kolombiya

ateşkes

ateşkes anlaşması

saldırı

durdurma

açıklama

hükümet

ulusal kurtuluş ordusu (eln)

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Latin Amerika'nın şiddetle birlikte anılan ülkelerinden Kolombiya'da hükümet ile ELN'nin geçen ay imzaladığı ateşkes anlaşması sonrası taraflardan yeni açıklama geldi.Kolombiya'nın kalan son aktif gerilla örgütü ELN'nin Merkez Komutanlığı, anlaşma uyarınca 3 Ağustos'ta başlayacak 6 aylık ateşkes öncesi hükümet güçlerine saldırmayı bırakacağını duyurdu. Açıklamada 6 Temmuz'dan itibaren ülke genelindeki askeri birliklere yönelik casusluk da dahil olmak üzere tüm saldırı eylemlerinin durdurulması emri verildi. Ancak savaşçıların, Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren ordu veya diğer silahlı gruplar tarafından düzenlenen herhangi bir saldırıya karşı kendilerini savunmak için silahlarını kullanmaya devam edeceği belirtildi.Gazetecilere konuşan Savunma Bakanı Ivan Velasque de hükümetin yarından itibaren ordunun saldırı harekatını durdurma emri veren bir kararname çıkaracağını söyledi.9 Haziran'da Küba'da imzalanan ve taraflar arasındaki 50 yıllık savaşın sona ermesi yolunda köşe taşı olarak görülen anlaşma tutarsa, Kolombiya'nın son 5 hükümetiyle başarısız müzakerelerde yer alan ELN tarafından kabul edilen en uzun süreli ateşkes olacak.17 yaşında gerilla örgütü 19 Nisan Hareketi'ne üye olan ve daha sonra örgütün dönüştüğü M-19 Demokratik İttifakı'ndan 1991'de milletvekili seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro, 'mutlak barış' vaadi eşliğinde Haziran 2022'de seçildi ve Ağustos 2022'de koltuğa oturdu.Ancak geçen hafta hükümet güçleri, Kolombiya'nın doğusunda 6 ELN savaşçısını öldürdü.Geçen yılın sonunda başlayan ve en az 2025'e kadar sürmesi beklenen barış görüşmeleri, 14 Ağustos'ta Venezüella'da yeniden başlayacak.ELN'den çok daha büyük gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), 2016'da varılan tarihi barış anlaşması sonucu silah bırakmıştı. 1964'te kurulan ve 2022'de 5800'den fazla savaşçısı olduğu tahmin edilen ELN, FARC'ın boşalttığı bölgelere yerleştiği 2017'den bu yana önemli ölçüde büyüdü. ELN savaşçıları, özellikle Kolombiya'nın Choco bölgesi ile Venezüella ve Ekvador sınırları boyunca faaliyet gösteriyor.Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleri belasıİnsani yardım kuruluşlarının raporlarına göre son dönemde ELN ile Körfez Klanı (Clan del Golfo) gibi uyuşturucu kartelleri aralarında toprak kontrol etmek için savaşırken binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Haziran ayında yayımlanan bir BM raporuna göre, 2022'de Kolombiya'da ülke içinde yerinden edilmiş 214 bin kişi kayıtlara geçti.

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