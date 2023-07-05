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https://sputniknews.com.tr/20230705/kolombiyada-ateskes-oncesi-hukumet-ile-elnden-karsilikli-saldirilari-durdurma-aciklamasi-1073202015.html
Kolombiya'da ateşkes öncesi hükümet ile ELN'den karşılıklı saldırıları durdurma açıklaması
Kolombiya'da ateşkes öncesi hükümet ile ELN'den karşılıklı saldırıları durdurma açıklaması
Kolombiya'da ocak ayında yılan hikayesine dönen hükümet ile solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki 6 aylık ateşkes yeniden uygulanmaya... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T16:35+0300
2023-07-05T16:56+0300
dünya
latin amerika
kolombiya
ateşkes
ateşkes anlaşması
saldırı
durdurma
açıklama
hükümet
ulusal kurtuluş ordusu (eln)
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Latin Amerika'nın şiddetle birlikte anılan ülkelerinden Kolombiya'da hükümet ile ELN'nin geçen ay imzaladığı ateşkes anlaşması sonrası taraflardan yeni açıklama geldi.Kolombiya'nın kalan son aktif gerilla örgütü ELN'nin Merkez Komutanlığı, anlaşma uyarınca 3 Ağustos'ta başlayacak 6 aylık ateşkes öncesi hükümet güçlerine saldırmayı bırakacağını duyurdu. Açıklamada 6 Temmuz'dan itibaren ülke genelindeki askeri birliklere yönelik casusluk da dahil olmak üzere tüm saldırı eylemlerinin durdurulması emri verildi. Ancak savaşçıların, Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren ordu veya diğer silahlı gruplar tarafından düzenlenen herhangi bir saldırıya karşı kendilerini savunmak için silahlarını kullanmaya devam edeceği belirtildi.Gazetecilere konuşan Savunma Bakanı Ivan Velasque de hükümetin yarından itibaren ordunun saldırı harekatını durdurma emri veren bir kararname çıkaracağını söyledi.9 Haziran'da Küba'da imzalanan ve taraflar arasındaki 50 yıllık savaşın sona ermesi yolunda köşe taşı olarak görülen anlaşma tutarsa, Kolombiya'nın son 5 hükümetiyle başarısız müzakerelerde yer alan ELN tarafından kabul edilen en uzun süreli ateşkes olacak.17 yaşında gerilla örgütü 19 Nisan Hareketi'ne üye olan ve daha sonra örgütün dönüştüğü M-19 Demokratik İttifakı'ndan 1991'de milletvekili seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro, 'mutlak barış' vaadi eşliğinde Haziran 2022'de seçildi ve Ağustos 2022'de koltuğa oturdu.Ancak geçen hafta hükümet güçleri, Kolombiya'nın doğusunda 6 ELN savaşçısını öldürdü.Geçen yılın sonunda başlayan ve en az 2025'e kadar sürmesi beklenen barış görüşmeleri, 14 Ağustos'ta Venezüella'da yeniden başlayacak.ELN'den çok daha büyük gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), 2016'da varılan tarihi barış anlaşması sonucu silah bırakmıştı. 1964'te kurulan ve 2022'de 5800'den fazla savaşçısı olduğu tahmin edilen ELN, FARC'ın boşalttığı bölgelere yerleştiği 2017'den bu yana önemli ölçüde büyüdü. ELN savaşçıları, özellikle Kolombiya'nın Choco bölgesi ile Venezüella ve Ekvador sınırları boyunca faaliyet gösteriyor.Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleri belasıİnsani yardım kuruluşlarının raporlarına göre son dönemde ELN ile Körfez Klanı (Clan del Golfo) gibi uyuşturucu kartelleri aralarında toprak kontrol etmek için savaşırken binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Haziran ayında yayımlanan bir BM raporuna göre, 2022'de Kolombiya'da ülke içinde yerinden edilmiş 214 bin kişi kayıtlara geçti.
https://sputniknews.com.tr/20221117/kolombiya-cumhurbaskani-petro-bolivarin-kilicini-geri-aldik-ve-degisim-hukumetini-kurduk-1063544043.html
https://sputniknews.com.tr/20230102/kolombiyada-eln-ve-diger-silahli-gruplarla-6-aylik-ateskes-saglandi-1065276976.html
https://sputniknews.com.tr/20230103/kolombiyada-silahli-isyanci-orgut-eln-devletle-ateskes-yapildigi-iddialarini-yalanladi-1065344744.html
https://sputniknews.com.tr/20230104/kolombiyanin-solcu-hukumeti-eln-ile-ilan-ettigi-ateskes-anlasmasini-askiya-aldi-1065382853.html
https://sputniknews.com.tr/20230320/kolombiya-liderinden-ulkenin-en-buyuk-uyusturucu-karteline-yonelik-operasyon-emri-1068483348.html
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latin amerika, kolombiya, ateşkes, ateşkes anlaşması, saldırı, durdurma, açıklama, hükümet, ulusal kurtuluş ordusu (eln), gustavo petro, küba, venezüella
latin amerika, kolombiya, ateşkes, ateşkes anlaşması, saldırı, durdurma, açıklama, hükümet, ulusal kurtuluş ordusu (eln), gustavo petro, küba, venezüella

Kolombiya'da ateşkes öncesi hükümet ile ELN'den karşılıklı saldırıları durdurma açıklaması

16:35 05.07.2023 (güncellendi: 16:56 05.07.2023)
© AP Photo / Ramon EspinosaKüba'nın başkenti Havana'da iki taraflı ateşkes anlaşmasını imzalayıp el sıkışan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro (solda) ile ELN Komutanı Antonio Garcia'yı (sağda) alkışlayan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel (09.06.2023)
Küba'nın başkenti Havana'da iki taraflı ateşkes anlaşmasını imzalayıp el sıkışan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro (solda) ile ELN Komutanı Antonio Garcia'yı (sağda) alkışlayan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel (09.06.2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Ramon Espinosa
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Kolombiya'da ocak ayında yılan hikayesine dönen hükümet ile solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki 6 aylık ateşkes yeniden uygulanmaya çalışılıyor. Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun hükümeti ile ELN, gelecek ay başlayacak ateşkes öncesinde yarından itibaren birbirlerine saldırmayı bırakacaklarını duyurdu.
Latin Amerika'nın şiddetle birlikte anılan ülkelerinden Kolombiya'da hükümet ile ELN'nin geçen ay imzaladığı ateşkes anlaşması sonrası taraflardan yeni açıklama geldi.
Kolombiya'nın kalan son aktif gerilla örgütü ELN'nin Merkez Komutanlığı, anlaşma uyarınca 3 Ağustos'ta başlayacak 6 aylık ateşkes öncesi hükümet güçlerine saldırmayı bırakacağını duyurdu.
Açıklamada 6 Temmuz'dan itibaren ülke genelindeki askeri birliklere yönelik casusluk da dahil olmak üzere tüm saldırı eylemlerinin durdurulması emri verildi. Ancak savaşçıların, Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren ordu veya diğer silahlı gruplar tarafından düzenlenen herhangi bir saldırıya karşı kendilerini savunmak için silahlarını kullanmaya devam edeceği belirtildi.
Gazetecilere konuşan Savunma Bakanı Ivan Velasque de hükümetin yarından itibaren ordunun saldırı harekatını durdurma emri veren bir kararname çıkaracağını söyledi.
Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
DÜNYA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Bolivar'ın kılıcını geri aldık ve değişim hükümetini kurduk
17 Kasım 2022, 01:11
9 Haziran'da Küba'da imzalanan ve taraflar arasındaki 50 yıllık savaşın sona ermesi yolunda köşe taşı olarak görülen anlaşma tutarsa, Kolombiya'nın son 5 hükümetiyle başarısız müzakerelerde yer alan ELN tarafından kabul edilen en uzun süreli ateşkes olacak.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
DÜNYA
Kolombiya'da ELN ve diğer silahlı gruplarla 6 aylık ateşkes sağlandı
2 Ocak, 01:27
17 yaşında gerilla örgütü 19 Nisan Hareketi'ne üye olan ve daha sonra örgütün dönüştüğü M-19 Demokratik İttifakı'ndan 1991'de milletvekili seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro, 'mutlak barış' vaadi eşliğinde Haziran 2022'de seçildi ve Ağustos 2022'de koltuğa oturdu.
Ancak geçen hafta hükümet güçleri, Kolombiya'nın doğusunda 6 ELN savaşçısını öldürdü.
ELN - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
DÜNYA
Kolombiya'da silahlı örgüt ELN, devletle ateşkes yapıldığı iddialarını yalanladı
3 Ocak, 20:52
Geçen yılın sonunda başlayan ve en az 2025'e kadar sürmesi beklenen barış görüşmeleri, 14 Ağustos'ta Venezüella'da yeniden başlayacak.
ELN'den çok daha büyük gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), 2016'da varılan tarihi barış anlaşması sonucu silah bırakmıştı.
Kolombiya'nın solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
DÜNYA
Kolombiya'nın solcu hükümeti, ELN ile ilan ettiği ateşkes anlaşmasını askıya aldı
4 Ocak, 18:02
1964'te kurulan ve 2022'de 5800'den fazla savaşçısı olduğu tahmin edilen ELN, FARC'ın boşalttığı bölgelere yerleştiği 2017'den bu yana önemli ölçüde büyüdü. ELN savaşçıları, özellikle Kolombiya'nın Choco bölgesi ile Venezüella ve Ekvador sınırları boyunca faaliyet gösteriyor.

Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleri belası

İnsani yardım kuruluşlarının raporlarına göre son dönemde ELN ile Körfez Klanı (Clan del Golfo) gibi uyuşturucu kartelleri aralarında toprak kontrol etmek için savaşırken binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Haziran ayında yayımlanan bir BM raporuna göre, 2022'de Kolombiya'da ülke içinde yerinden edilmiş 214 bin kişi kayıtlara geçti.
Kolombiya askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
DÜNYA
Kolombiya liderinden ülkenin en büyük uyuşturucu karteline yönelik operasyon emri
20 Mart, 06:55
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