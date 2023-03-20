Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230320/kolombiya-liderinden-ulkenin-en-buyuk-uyusturucu-karteline-yonelik-operasyon-emri-1068483348.html
Kolombiya liderinden ülkenin en büyük uyuşturucu karteline yönelik operasyon emri
Kolombiya liderinden ülkenin en büyük uyuşturucu karteline yönelik operasyon emri
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin en büyük uyuşturucu karteli olarak bilinen Clan del Golfo'nun ikili ateşkese riayet etmediğini belirterek, bu... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T06:55+0300
2023-03-20T06:55+0300
dünya
kolombiya
uyuşturucu kartelleri
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068483202_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_3e62b53b8e7c211545170ffffb0d46fb.jpg
Antioquia ve Bajo Cauca bölgelerinde 6 aracın ateşe verilmesi olayından Clan del Golfo kartelini sorumlu tutan Petro, "Toplumu korkutmalarına ve terör tohumları ekmelerine izin vermeyeceğiz. Clan del Golfo'ya karşı ordudan tüm askeri operasyonları yeniden başlatmaları emrini verdim." ifadesini kullandı.Petro, yasa dışı grupların kamu düzenini bozmalarına izin vermeyeceklerini kaydederek, önlemlerin arttırılacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Petro, 13 Mart'taki açıklamasında, tam barış politikası kapsamında 6 aylık ateşkes ilan edilen Clan del Golfo kartelinin ateşkesi bozduğunu duyurmuştu.Petro, 2 Ocak'taki açıklamasında ise silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını belirtmişti. Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) adıyla da bilinen Clan del Golfo da ateşkese dahil olmuştu.Clan del GolfoKolombiya'da eski paramiliter güçlerden oluşan, narkotrafikçi suç örgütü Clan del Golfo'nun lideri, uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim 2021'de asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.Ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006 yılında silah bırakmasının ardından ortaya çıkan Clan del Golfo'nun, halen binin üzerinde mensubunun olduğu tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/el-chaponun-oglu-yakalanmisti-sinaloa-kartelinin-girdigi-catismalarda-2-olu-18-yarali-1065444664.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068483202_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ea5dcfff7af455384ee3160ddac1a784.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kolombiya, uyuşturucu kartelleri, operasyon
kolombiya, uyuşturucu kartelleri, operasyon

Kolombiya liderinden ülkenin en büyük uyuşturucu karteline yönelik operasyon emri

06:55 20.03.2023
© AP Photo / Fernando VergaraKolombiya askeri
Kolombiya askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
Abone olTelegram
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin en büyük uyuşturucu karteli olarak bilinen Clan del Golfo'nun ikili ateşkese riayet etmediğini belirterek, bu örgüte yönelik askeri operasyon emri verdi.
Antioquia ve Bajo Cauca bölgelerinde 6 aracın ateşe verilmesi olayından Clan del Golfo kartelini sorumlu tutan Petro, "Toplumu korkutmalarına ve terör tohumları ekmelerine izin vermeyeceğiz. Clan del Golfo'ya karşı ordudan tüm askeri operasyonları yeniden başlatmaları emrini verdim." ifadesini kullandı.
Petro, yasa dışı grupların kamu düzenini bozmalarına izin vermeyeceklerini kaydederek, önlemlerin arttırılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Petro, 13 Mart'taki açıklamasında, tam barış politikası kapsamında 6 aylık ateşkes ilan edilen Clan del Golfo kartelinin ateşkesi bozduğunu duyurmuştu.
Petro, 2 Ocak'taki açıklamasında ise silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını belirtmişti. Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) adıyla da bilinen Clan del Golfo da ateşkese dahil olmuştu.

Clan del Golfo

Kolombiya'da eski paramiliter güçlerden oluşan, narkotrafikçi suç örgütü Clan del Golfo'nun lideri, uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim 2021'de asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.
Ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006 yılında silah bırakmasının ardından ortaya çıkan Clan del Golfo'nun, halen binin üzerinde mensubunun olduğu tahmin ediliyor.
Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması nedeniyle olaylar devam ediyor. Guzman'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Sinaloa çetesi üyeleri kentin farklı noktalarında polisle çatışmaya girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
DÜNYA
El Chapo'nun oğlu yakalanmıştı: Sinaloa kartelinin girdiği çatışmalarda 2 ölü, 18 yaralı
6 Ocak, 07:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала