https://sputniknews.com.tr/20230320/kolombiya-liderinden-ulkenin-en-buyuk-uyusturucu-karteline-yonelik-operasyon-emri-1068483348.html

Kolombiya liderinden ülkenin en büyük uyuşturucu karteline yönelik operasyon emri

Kolombiya liderinden ülkenin en büyük uyuşturucu karteline yönelik operasyon emri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin en büyük uyuşturucu karteli olarak bilinen Clan del Golfo'nun ikili ateşkese riayet etmediğini belirterek, bu... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T06:55+0300

2023-03-20T06:55+0300

2023-03-20T06:55+0300

dünya

kolombiya

uyuşturucu kartelleri

operasyon

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Antioquia ve Bajo Cauca bölgelerinde 6 aracın ateşe verilmesi olayından Clan del Golfo kartelini sorumlu tutan Petro, "Toplumu korkutmalarına ve terör tohumları ekmelerine izin vermeyeceğiz. Clan del Golfo'ya karşı ordudan tüm askeri operasyonları yeniden başlatmaları emrini verdim." ifadesini kullandı.Petro, yasa dışı grupların kamu düzenini bozmalarına izin vermeyeceklerini kaydederek, önlemlerin arttırılacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Petro, 13 Mart'taki açıklamasında, tam barış politikası kapsamında 6 aylık ateşkes ilan edilen Clan del Golfo kartelinin ateşkesi bozduğunu duyurmuştu.Petro, 2 Ocak'taki açıklamasında ise silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını belirtmişti. Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) adıyla da bilinen Clan del Golfo da ateşkese dahil olmuştu.Clan del GolfoKolombiya'da eski paramiliter güçlerden oluşan, narkotrafikçi suç örgütü Clan del Golfo'nun lideri, uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim 2021'de asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.Ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006 yılında silah bırakmasının ardından ortaya çıkan Clan del Golfo'nun, halen binin üzerinde mensubunun olduğu tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230106/el-chaponun-oglu-yakalanmisti-sinaloa-kartelinin-girdigi-catismalarda-2-olu-18-yarali-1065444664.html

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kolombiya, uyuşturucu kartelleri, operasyon