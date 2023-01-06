https://sputniknews.com.tr/20230106/el-chaponun-oglu-yakalanmisti-sinaloa-kartelinin-girdigi-catismalarda-2-olu-18-yarali-1065444664.html
El Chapo'nun oğlu yakalanmıştı: Sinaloa kartelinin girdiği çatışmalarda 2 ölü, 18 yaralı
El Chapo'nun oğlu yakalanmıştı: Sinaloa kartelinin girdiği çatışmalarda 2 ölü, 18 yaralı
Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması nedeniyle olaylar devam ediyor. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T07:35+0300
2023-01-06T07:35+0300
2023-01-06T07:35+0300
dünya
meksika
joaquin 'el chapo' guzman
el chapo
'el chapo' (bücür)
ovidio guzman lopez
sinaloa karteli
çatışma
silahlı çatışma
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Guzman'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Sinaloa çetesi üyeleri kentin farklı noktalarında polisle çatışmaya girdi.Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 7'si polis 18 kişi yaralandı.Şiddet dalgasının havaalanına sıçraması sonucu 100'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC), eyaletteki şiddet ikliminin artması nedeniyle Sinaloa Havaalanına giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.Öte yanda Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etti.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı dikkati çekti.Guzman'ın yakalanmasıABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil olmasına yol açmıştı.Guzman kimdir?Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun oğullarından Guzman'ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti. Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.El Chapo ABD'ye iade edilmiştiEl Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/meksikali-uyusturucu-baronu-el-chaponun-oglu-gozaltina-alindi-1065431404.html
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meksika, joaquin 'el chapo' guzman, el chapo, 'el chapo' (bücür), ovidio guzman lopez, sinaloa karteli, çatışma, silahlı çatışma
meksika, joaquin 'el chapo' guzman, el chapo, 'el chapo' (bücür), ovidio guzman lopez, sinaloa karteli, çatışma, silahlı çatışma
El Chapo'nun oğlu yakalanmıştı: Sinaloa kartelinin girdiği çatışmalarda 2 ölü, 18 yaralı
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Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması nedeniyle olaylar devam ediyor.
Guzman'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Sinaloa çetesi üyeleri kentin farklı noktalarında polisle çatışmaya girdi.
Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 7'si polis 18 kişi yaralandı.
Şiddet dalgasının havaalanına sıçraması sonucu 100'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC), eyaletteki şiddet ikliminin artması nedeniyle Sinaloa Havaalanına giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
Öte yanda Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı dikkati çekti.
Guzman'ın yakalanması
ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil olmasına yol açmıştı.
Guzman kimdir?
Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.
ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun oğullarından Guzman'ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti. Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.
El Chapo ABD'ye iade edilmişti
El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.