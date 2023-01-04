https://sputniknews.com.tr/20230104/kolombiyanin-solcu-hukumeti-eln-ile-ilan-ettigi-ateskes-anlasmasini-askiya-aldi-1065382853.html

Kolombiya'nın solcu hükümeti, ELN ile ilan ettiği ateşkes anlaşmasını askıya aldı

Kolombiya'nın solcu hükümeti, ELN ile ilan ettiği ateşkes anlaşmasını askıya aldı

Kolombiya'da solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun solcu gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) dahil 5 büyük silahlı örgütle 6 aylık ateşkes anlaşmasına... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T18:02+0300

2023-01-04T18:02+0300

2023-01-04T18:33+0300

dünya

gustavo petro

kolombiya

ulusal kurtuluş ordusu (eln)

ateşkes

ateşkes anlaşması

barış görüşmeleri

müzakere

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Kolombiya'nın solcu hükümeti, ELN ile ilan ettiği ateşkes anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.İçişleri Bakanı Alfonso Prada, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ELN'nin kamuoyu önünde aldığı pozisyonu göz önünde bulundurarak, kararnamenin yasal etkilerini askıya almaya karar verdik" dedi.Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun yılbaşında ELN dahil 5 büyük silahlı örgütle 1 Ocak - 30 Haziran arası geçerli olacak ateşkes anlaşmasına vardıkları açıklaması uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Hükümet, ateşkesin Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya'nın insan hakları ombudsmanı ve Katolik Kilisesi tarafından izleneceğini söylemişti.Ancak dün ELN'den "Gustavo Petro hükümetiyle herhangi bir iki taraflı ateşkesi görüşmediği, dolayısıyla böyle bir anlaşma olmadığı" açıklaması geldi.Ardından hükümet, teklif edilen ateşkes kararnamesinin henüz imzalanmamış olduğunu kabul etti.Petro'nun hedefi mutlak barışKolombiya'nın ilk solcu devlet başkanı Petro'nun haziranda seçimleri kazanıp ağustosta koltuğa oturmasının ardından, hükümet ile ELN kasımda müzakere masasına oturmuştu. Müzakerelerin ilk turu, 12 Aralık'ta Venezüella'nın başkenti Karakas'ta ateşkesle ilgili anlaşmaya varılmadan sona erdi. Meksika'da yapılacak ikinci tur için henüz tarih belirlenmedi. İçişleri Bakanı Prada, bu ay Meksika'da başlaması umulan ikinci turda ateşkes konusunun yeniden ele alınacağını söyledi.ELN ötelediELN açıklamasında ise "Karakas görüşmelerinin sadece müzakerenin kurulumunu ve gündemini kapsadığı, Meksika'da yapılacak sonraki turda müzakere gündeminin ele alınacağı" aktarılarak "O konuları bitirdiğimizde, karşılıklı ateşkes önerisini tartışmak ve bir anlaşmayı mümkün kılmak üzere şartları incelemek için uygun olacağımız tahmin ediliyor" denildi. Hükümet kararnamesi için "sonraki müzakere turunda incelenecek bir teklif" değerlendirilmesi yapıldı.

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gustavo petro, kolombiya, ulusal kurtuluş ordusu (eln), ateşkes, ateşkes anlaşması, barış görüşmeleri, müzakere