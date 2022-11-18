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https://sputniknews.com.tr/20221118/kolombiya-baris-icin-eln-ile-de-masaya-oturuyor-17-orgut-uyesine-yonelik-yakalama-karari-kaldirildi-1063586602.html
Kolombiya barış için ELN ile de masaya oturuyor: 17 örgüt üyesine yönelik yakalama kararı kaldırıldı
Kolombiya barış için ELN ile de masaya oturuyor: 17 örgüt üyesine yönelik yakalama kararı kaldırıldı
Kolombiya'da savcılık, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN), iki liderinin de aralarında bulunduğu 17 üyesinin yakalanmasına yönelik kararın... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T07:57+0300
2022-11-18T07:57+0300
dünya
kolombiya
ulusal kurtuluş ordusu (eln)
eln
farc
kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)
barış müzakereleri
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Kolombiya basınında çıkan haberde, kararın, Kolombiya devleti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri kapsamında alındığı ve müzakerelerin gelecek hafta Venezuela'nın başkenti Karakas'ta başlayacağı bildirildi.Yakalama kararı kaldırılan ELN liderlerinden Nicolas Rodriguez Bautista ve Pablo Beltran'ın, Karakas'taki müzakerelere katılabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.Garantör ülke VenezuelaVenezuela, 14 Eylül'deki açıklamasında, Kolombiya ile ELN arasındaki barış görüşmelerinde "garantör ülke" olacağını belirtmişti.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da "Venezuela, Kolombiya'nın ELN ile yapacağı müzakereler ve barış anlaşmalarında garantör olmayı kabul ediyor. Kolombiya'nın tam barışı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.Yeni Cumhurbaşkanı'ndan 'FARC ile barış anlaşmasını uygulama' sözüKolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.ELN ile müzakerelerin geçmişiKolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.Uzmanlara göre, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle kendini finanse ettiği tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20200102/kolombiyada-eski-farc-militani-belediye-baskani-oldu-1040956445.html
https://sputniknews.com.tr/20180909/kolombiya-eln-muzakere-rehineler-1035112372.html
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kolombiya, ulusal kurtuluş ordusu (eln), eln, farc, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), barış müzakereleri
kolombiya, ulusal kurtuluş ordusu (eln), eln, farc, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), barış müzakereleri

Kolombiya barış için ELN ile de masaya oturuyor: 17 örgüt üyesine yönelik yakalama kararı kaldırıldı

07:57 18.11.2022
© REUTERS / Federico RiosKolombiya - ELN
Kolombiya - ELN - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© REUTERS / Federico Rios
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Kolombiya'da savcılık, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN), iki liderinin de aralarında bulunduğu 17 üyesinin yakalanmasına yönelik kararın kaldırıldığını duyurdu.
Kolombiya basınında çıkan haberde, kararın, Kolombiya devleti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri kapsamında alındığı ve müzakerelerin gelecek hafta Venezuela'nın başkenti Karakas'ta başlayacağı bildirildi.
Yakalama kararı kaldırılan ELN liderlerinden Nicolas Rodriguez Bautista ve Pablo Beltran'ın, Karakas'taki müzakerelere katılabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Garantör ülke Venezuela

Venezuela, 14 Eylül'deki açıklamasında, Kolombiya ile ELN arasındaki barış görüşmelerinde "garantör ülke" olacağını belirtmişti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da "Venezuela, Kolombiya'nın ELN ile yapacağı müzakereler ve barış anlaşmalarında garantör olmayı kabul ediyor. Kolombiya'nın tam barışı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.
Uzmanlara göre, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle kendini finanse ettiği tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.
Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.
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