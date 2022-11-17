https://sputniknews.com.tr/20221117/kolombiya-cumhurbaskani-petro-bolivarin-kilicini-geri-aldik-ve-degisim-hukumetini-kurduk-1063544043.html
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Bolivar'ın kılıcını geri aldık ve değişim hükümetini kurduk
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Bolivar'ın kılıcını geri aldık ve değişim hükümetini kurduk
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, görevi devralışının "100. gününde" 50 önemli icraatı hayata geçirmek için ciddi adımlar attıklarını söyledi. Yapmak... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T01:11+0300
2022-11-17T01:11+0300
2022-11-17T01:11+0300
gustavo petro
dünya
kolombiya
simon bolivar
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Başkent Bogota'daki Narino Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Petro, hükümetin ilk 100 gününe ilişkin açıklamalarda bulundu.Petro, hükümet olarak 4 yıllık bir "Ulusal Kalkınma Planı" hazırladıklarını dile getirerek, "Bugün siyaset sol ve sağ olarak ikiye ayrılmıyor, hayat şartlarını iyileştirip iyileştirmeme yönünde ikiye bölünmüş durumda." ifadesini kullandı.Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sellerde 500 bin kişinin evsiz kaldığını aktaran Petro, ülkede sosyal politikaların devam edeceğini bildirdi.Petro, Kolombiya'da değişimin devam ettiğini ve 100 günlük hükümet süresince 50 maddelik bir eylem planını icraata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.Yapmak istediklerini maddeler halinde sayan Petro, "Bolivar'ın kılıcını geri aldık ve değişim hükümetini kurduk. Amazon'un korunmasıyla ilgili bir kamu politikası oluşturduk. Ülke genelinde 34'ten fazla bölgede diyalog görüşmelerini yaptık. Tarım reformunu başlattık ve eşitlik bakanlığını oluşturan projeyi Kongre'ye sunduk. 18 bin konutun iyileştirilmesi için program başlattık ancak 100 bin talebi geldi. Koruyucu sağlık programını hayata geçirdik ve hane reisi olan annelere aylık 500 bin Kolombiya pesosu yardımı uygulamaya koyduk." dedi.Venezuela ile ilişkiler ve ELN ile yeniden diyalogPetro, İngiltere ile vizelerin kaldırıldığını hatırlatarak, ocak sonunda Fransa Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere Amazon'un korunmasına ilişkin toplantı yapılacağını kaydetti.Venezuela ile ilişkilerin yeniden normalleştirildiğine değinen Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer düzensiz silahlı gruplarla diyaloğun tekrar kurulduğunu belirtti.Petro, 800 bin hektar arazinin koruma altına alındığını, Amazon'un korunması amacıyla ABD'den 12 helikopter temin edildiğini belirtti.Kolombiya'da 19 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan solcu Petro, yeni cumhurbaşkanı olarak halkın önünde yemin etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220808/kolombiyada-cumhurbaskanligina-secilen-gustavo-petro-yemin-etti-1059635179.html
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gustavo petro, kolombiya, simon bolivar
gustavo petro, kolombiya, simon bolivar
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Bolivar'ın kılıcını geri aldık ve değişim hükümetini kurduk
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, görevi devralışının "100. gününde" 50 önemli icraatı hayata geçirmek için ciddi adımlar attıklarını söyledi. Yapmak istediklerini maddeler halinde sayan Petro, "Bolivar'ın kılıcını geri aldık ve değişim hükümetini kurduk." ifadelerini kullandı.
Başkent Bogota'daki Narino Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Petro, hükümetin ilk 100 gününe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Petro, hükümet olarak 4 yıllık bir "Ulusal Kalkınma Planı" hazırladıklarını dile getirerek, "Bugün siyaset sol ve sağ olarak ikiye ayrılmıyor, hayat şartlarını iyileştirip iyileştirmeme yönünde ikiye bölünmüş durumda." ifadesini kullandı.
Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sellerde 500 bin kişinin evsiz kaldığını aktaran Petro, ülkede sosyal politikaların devam edeceğini bildirdi.
Petro, Kolombiya'da değişimin devam ettiğini ve 100 günlük hükümet süresince 50 maddelik bir eylem planını icraata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.
Yapmak istediklerini maddeler halinde sayan Petro, "Bolivar'ın kılıcını geri aldık ve değişim hükümetini kurduk. Amazon'un korunmasıyla ilgili bir kamu politikası oluşturduk. Ülke genelinde 34'ten fazla bölgede diyalog görüşmelerini yaptık. Tarım reformunu başlattık ve eşitlik bakanlığını oluşturan projeyi Kongre'ye sunduk. 18 bin konutun iyileştirilmesi için program başlattık ancak 100 bin talebi geldi. Koruyucu sağlık programını hayata geçirdik ve hane reisi olan annelere aylık 500 bin Kolombiya pesosu yardımı uygulamaya koyduk." dedi.
Venezuela ile ilişkiler ve ELN ile yeniden diyalog
Petro, İngiltere ile vizelerin kaldırıldığını hatırlatarak, ocak sonunda Fransa Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere Amazon'un korunmasına ilişkin toplantı yapılacağını kaydetti.
Venezuela ile ilişkilerin yeniden normalleştirildiğine değinen Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer düzensiz silahlı gruplarla diyaloğun tekrar kurulduğunu belirtti.
Petro, 800 bin hektar arazinin koruma altına alındığını, Amazon'un korunması amacıyla ABD'den 12 helikopter temin edildiğini belirtti.
Kolombiya'da 19 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan solcu Petro, yeni cumhurbaşkanı olarak halkın önünde yemin etmişti.