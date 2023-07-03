https://sputniknews.com.tr/20230703/israilin-son-yillardaki-en-buyuk-saldirisi-bati-serianin-cenin-kentinde-en-az-7-filistinli-oldu-1073107925.html

İsrail'in son yıllardaki en büyük saldırısı: Batı Şeria'nın Cenin kentinde en az 7 Filistinli öldü

İsrail'in son yıllardaki en büyük saldırısı: Batı Şeria'nın Cenin kentinde en az 7 Filistinli öldü

Benyamin Netanyahu'nun aralık ayında başbakanlığa geri dönmesiyle birlikte Batı Şeria'ya odaklanan ve özellikle Cenin'i hedef alan İsrail, bu kez Cenin'e... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T13:28+0300

2023-07-03T13:28+0300

2023-07-03T14:25+0300

dünya

cenin

cenin mülteci kampı

batı şeria

filistin yönetimi

israil

israil ordusu

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İkinci İntifada'dan bu yana Batı Şeria'nın Cenin kentindeki en büyük operasyonunu pazar gecesi başlatan İsrail ordusu (İsrail Savunma Kuvvetleri/IDF), tugay seviyesindeki kuvvetlerini soktuğu Cenin'e ilk etapta ondan fazla hava saldırısı düzenledi. Filistin haber ajansı Wafa'nın aktardığı Filistin Sağlık Bakanlığı ve Cenin hastanelerinin açıklamalarına göre İsrail operasyonunda en az 7 Filistinli öldürüldü ve çoğu kritik olmak üzere onlarca (en az 28) Filistinli yaralandı. Ağır yaralılardan dolayı ölü sayısının yükselebileceği belirtildi. 'Cenin Tugayları'nın ana komuta merkezini hedef aldık'İsrail ordusu, Cenin kentinde 10'dan fazla noktaya hava saldırıları düzenlenen operasyonun, mülteci kampındaki Cenin Tugayları örgütüne ait ana komuta merkezini hedef aldığını duyurdu. Açıklamaya göre bugünkü ilk saldırılarda bir 'gözlem ve keşif' sahasının yanısıra bir silah depolama tesisi ve son aylarda İsrail'e saldırı düzenlediği iddia edilenlere ait bir sığınak vuruldu. İsrail'in yüzlerce asker, zırhlı araç, buldozer ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı Cenin mülteci kampının bütün girişleri askerler tarafından kuşatıldı.İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, gazetecilere konuşurken "Terör üssünü (Cenin) büyük bir güçle vuruyoruz" ifadesini kullandı. Gazetecilere çevrimiçi brifing veren İsrail ordusu sözcüsü Richard Hecht, "İnsanlar muhtemelen içeri gireceğimizin farkındaydı, ancak havadan vurma yöntemimiz ve hedefimizin kampın tam ortasında olması, temelde onları şaşırttı. Hâlâ kampın içindeyiz. Hâlâ silah, mühimmat ve altyapı ele geçiriyoruz" dedi. Hecht, ordunun 'belirli hedeflerin peşinde olduğunu ve zemin tutmaya çalışmadığını' söyledi.İsrail ordusu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari de Cenin operasyonunun '1-3 gün sürmesi beklenen, odaklanmış, tugay büyüklüğünde bir baskın olduğunu ve İsrail'in elinde toprak tutma niyetinde olmadığını' açıkladı.İsrail ordusunun pazartesi günü saat 01.00 sularında başlayan operasyonu, patlamalar ve silahlı çatışmalar eşliğinde bu sabaha dek devam etti. Şafak sökerken, İHA'lar şehrin üzerinde dönüyordu. İsrail ordusu, geçen ay Cenin'de 15 yılı aşkın süredir ilk İHA saldırısını gerçekleştirip 2'si 15 yaşında 7 Filistinliyi öldürerek bu yılki çatışmalarda büyük bir tırmanışın işaretini vermişti. Bugün Cenin'de Filistinlilerin ateşe verdiği yanan lastiklerden çıkan kalın siyah duman sokakları sararken, cami hoparlörlerinden savaşçıları destekleme çağrıları yükseldi. Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Iştiyye, 'şu an yaşanmakta olanın işgalci rejimin Cenin mülteci kampını ortada kaldırıp halkı tehcir etme girişimi olduğunu' söyledi. The Guardian'ın aktardığına göre Cenin'deki Filistinli ambulans şoförü Halid el Ahmed, "Mülteci kampında yaşananlar gerçek bir savaş. Hava saldırıları oldu. Her seferinde 5-7 ambulansla çıkıyoruz ve yaralı insanlarla dolu olarak geri dönüyoruz" diye konuştu. AFP'ye konuşan Cenin'deki Filistin Kızılayı'nın yöneticisi Mahmud el Saadi, "Havadan bombalama ve karadan işgal var. Bir dizi ev ve yerleşke bombalandı. Her yerden dumanlar yükseliyor" dedi. Cenin operasyonu, İsrail ordusunun Filistinli bir erkeği başından vurarak öldüğü Ramallah şehri yakınlarındaki kontrol noktası dahil olmak üzere Batı Şeria'da gece boyu protesto edildi. İslami Cihad'ın açıklamasında, "Cenin'deki saldırganlığına yanıt olarak düşmanı vurmak için tüm seçenekler açık" denildi.Batı Şeria, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında. İsrail'in ilhak ettiği Doğu Kudüs hariç, Batı Şeria'da İsrail'in BM kararları ve uluslararası hukuka göre yasadışı olmasına rağmen inşa ettiği yerleşimlerde yaklaşık 490 bin Yahudi yaşıyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin eteklerindeki gecekondu mahallesi benzeri mülteci kampı, İsrail'in kuruluşu sonrası, 1950'lerde oluştu. Yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı getto benzeri bölge, uzun süredir Filistinliler açısından 'silahlı direnişin', İsrail devleti bakımından 'terörizmin' yuvası olarak görülüyor.Yarı özerk Filistin Yönetimi'nin neredeyse hiç varlığının bulunmadığı kampta Hamas, İslami Cihad ve El Fetih'in silahlı kolu gibi örgütlerden yüzlerce silahlı savaşçı konuşlanmış durumda.Yahudi devleti, farklı örgütlerden militanlardan oluşan Cenin Tugayları'nı İsrail vatandaşlarına yönelik çok sayıda 'terör' saldırısından sorumlu tutuyor. Cenin ve yakınlardaki Nablus, İsrail'in bir yıldan fazla süredir devam eden Dalgakıran Operasyonu'nun başlıca hedefleri konumunda. Gece baskınlarının düzenlendiği Dalgakıran Operasyonu, 2005'te biten İkinci İntifada'dan beri Batı Şeria'da en şiddetli çatışmalardan bazılarına sahne oldu. Aynı zamanda Batı Şeria merkezli İsrailli yerleşimcilerin Filistin köylerine yönelik yasadışı saldırılarının ölçek ve kapsamı da büyüyor.Geçen ayki Cenin'e İHA saldırısından sadece birkaç gün önce, Filistinli savaşçıların iki militan zanlıyı yakalamaya gönderilen zırhlı araçlı İsrail birliğine karşı patlayıcılar kullanması üzerine, İsrail ordusunun askerlerle araçları baskından kaçırmak için saldırı helikopterlerine başvurması da İkinci İntifada'dan bu yana bir ilk oldu.Bu yıl artan şiddet olaylarında 180'den fazla Filistinli ve 25 İsraillinin öldürülmesi, bölgenin tam ölçekli çatışmanın yeni bir bölümüne doğru ilerlediğine dair korkuları büyütüyor.

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cenin, cenin mülteci kampı, batı şeria, filistin yönetimi, israil, israil ordusu