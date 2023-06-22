https://sputniknews.com.tr/20230622/israilli-yerlesimciler-bati-seriada-bir-filistinliyi-oldurdu-12-kisiyi-yaraladi-1072724615.html
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü, 12 kişiyi yaraladı
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü, 12 kişiyi yaraladı
İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı toplu saldırıları sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T03:04+0300
2023-06-22T03:04+0300
2023-06-22T03:04+0300
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israil
filistin
gazze şeridi
batı şeria
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İsrail’in Batı Şeria’daki kanlı baskınlarının ardından bölgede gerilim tırmanırken, Filistinlilere yönelik saldırılara Yahudi yerleşimciler de katıldı.İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe verdi. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıktı.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 4 Filistinli yaralandı.Yaralılar Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan bir Filistinli hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yerel kaynaklar, Turmusaya beldesinde saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlinin 27 yaşındaki Ömer Ebu el-Katin olduğunu aktardı.Turmusaya Belediye Başkanı Lafi Şelebi, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, 'Filistinli 12 gencin gerçek mermilerle yaralandığını, onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ve yerleşimcilerin gerçekleştirdikleri saldırıda 30 ev ve yaklaşık 60 aracın yakıldığını' söyledi.Turmusaya beldesindeki aktivist Abd Avad, yaptığı açıklamada, "Yüzlerce silahlı yerleşimci, Turmusaya beldesindeki evlere saldırdı, evleri ve arabaları yakmaya başladı, Filistinlilere ateş açtı" dedi.İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria’da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.İsrail ordusu, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra 'Apache' tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.Cenin’deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli’de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.İsrail'in Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175’e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/israil-cenin-baskiniyla-2002den-beri-ilk-kez-bati-seriada-hava-saldirilarina-basvurdu-1072651717.html
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israil, filistin, gazze şeridi, batı şeria
israil, filistin, gazze şeridi, batı şeria
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü, 12 kişiyi yaraladı
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İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı toplu saldırıları sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
İsrail’in Batı Şeria’daki kanlı baskınlarının ardından bölgede gerilim tırmanırken, Filistinlilere yönelik saldırılara Yahudi yerleşimciler de katıldı.
İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe verdi. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıktı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 4 Filistinli yaralandı.
Yaralılar Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan bir Filistinli hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yerel kaynaklar, Turmusaya beldesinde saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlinin 27 yaşındaki Ömer Ebu el-Katin olduğunu aktardı.
Turmusaya Belediye Başkanı Lafi Şelebi, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, 'Filistinli 12 gencin gerçek mermilerle yaralandığını, onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ve yerleşimcilerin gerçekleştirdikleri saldırıda 30 ev ve yaklaşık 60 aracın yakıldığını' söyledi.
Turmusaya beldesindeki aktivist Abd Avad, yaptığı açıklamada, "Yüzlerce silahlı yerleşimci, Turmusaya beldesindeki evlere saldırdı, evleri ve arabaları yakmaya başladı, Filistinlilere ateş açtı" dedi.
İsrail ordusunun son günlerde işgal altındaki Batı Şeria’da baskın ve saldırılarını artırması ve çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması bölgede gerilimi tırmandırıyor.
İsrail ordusu, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra 'Apache' tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.
Cenin’deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli’de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
İsrail'in Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 175’e yükseldi.