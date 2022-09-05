https://sputniknews.com.tr/20220905/filistin-israil-ebu-akileyi-oldurmenin-sorumlulugundan-kaciyor-1060835981.html

Filistin: İsrail, Ebu Akile’yi öldürmenin sorumluluğundan kaçıyor

Filistin: İsrail, Ebu Akile’yi öldürmenin sorumluluğundan kaçıyor

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesine ilişkin yayınladığı raporu, “İşlediği cinayetin sorumluluğundan kaçmak için yeni... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T21:52+0300

2022-09-05T21:52+0300

2022-09-05T22:04+0300

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nebil ebu rudeyne

batı şeria

al jazeera

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Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail yönetiminin bugün yayınladığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu” vurguladığı raporu hakkında konuştu.Raporu, “İsrail'in, işlediği cinayetin sorumluluğundan kaçmak için yeni bir girişimi” olarak nitelendiren Rudeyne, “Tüm deliller, gerçekler ve soruşturmalar, suçlunun ve Şirin’i öldürenin İsrail olduğunu ve İsrail’in işlediği suçun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kanıtlıyor” dedi.Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin Ebu Akile cinayeti dosyasının, Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere tüm ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.İsrail'in raporu bugün yayımlanmıştıİsrail ordusu bugün, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu yayınlamıştı.Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu” belirtilen raporda, şu ifadelere yer verilmişti:Ne olmuştu?Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri 51 yaşındaki Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, şimdiye kadar Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.İsrail ordusu, 4 Temmuz’daki yayınladığı raporunda, Ebu Akile'nin cinayetinden “kimin sorumlu olduğunu belirlemenin mümkün olmadığını” iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220715/israilde-gazeteci-akileyi-anmayan-biden-filistinde-oldurulmesinin-hesabi-verilmeli-dedi--1058752924.html

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filistin, israil, filistin yönetimi, şirin ebu akile, suç, nebil ebu rudeyne, batı şeria, al jazeera