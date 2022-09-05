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https://sputniknews.com.tr/20220905/filistin-israil-ebu-akileyi-oldurmenin-sorumlulugundan-kaciyor-1060835981.html
Filistin: İsrail, Ebu Akile’yi öldürmenin sorumluluğundan kaçıyor
Filistin: İsrail, Ebu Akile’yi öldürmenin sorumluluğundan kaçıyor
Filistin yönetimi, İsrail ordusunun gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesine ilişkin yayınladığı raporu, “İşlediği cinayetin sorumluluğundan kaçmak için yeni... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T21:52+0300
2022-09-05T22:04+0300
dünya
filistin
israil
filistin yönetimi
şirin ebu akile
suç
nebil ebu rudeyne
batı şeria
al jazeera
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Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail yönetiminin bugün yayınladığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu” vurguladığı raporu hakkında konuştu.Raporu, “İsrail'in, işlediği cinayetin sorumluluğundan kaçmak için yeni bir girişimi” olarak nitelendiren Rudeyne, “Tüm deliller, gerçekler ve soruşturmalar, suçlunun ve Şirin’i öldürenin İsrail olduğunu ve İsrail’in işlediği suçun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kanıtlıyor” dedi.Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin Ebu Akile cinayeti dosyasının, Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere tüm ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.İsrail'in raporu bugün yayımlanmıştıİsrail ordusu bugün, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu yayınlamıştı.Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu” belirtilen raporda, şu ifadelere yer verilmişti:Ne olmuştu?Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri 51 yaşındaki Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, şimdiye kadar Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.İsrail ordusu, 4 Temmuz’daki yayınladığı raporunda, Ebu Akile'nin cinayetinden “kimin sorumlu olduğunu belirlemenin mümkün olmadığını” iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220715/israilde-gazeteci-akileyi-anmayan-biden-filistinde-oldurulmesinin-hesabi-verilmeli-dedi--1058752924.html
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filistin, israil, filistin yönetimi, şirin ebu akile, suç, nebil ebu rudeyne, batı şeria, al jazeera
filistin, israil, filistin yönetimi, şirin ebu akile, suç, nebil ebu rudeyne, batı şeria, al jazeera

Filistin: İsrail, Ebu Akile’yi öldürmenin sorumluluğundan kaçıyor

21:52 05.09.2022 (güncellendi: 22:04 05.09.2022)
© AAŞirin Ebu Akile
Şirin Ebu Akile - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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Filistin yönetimi, İsrail ordusunun gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesine ilişkin yayınladığı raporu, “İşlediği cinayetin sorumluluğundan kaçmak için yeni bir girişim” olarak nitelendirdi​​​​​​​.
Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail yönetiminin bugün yayınladığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu” vurguladığı raporu hakkında konuştu.
Raporu, “İsrail'in, işlediği cinayetin sorumluluğundan kaçmak için yeni bir girişimi” olarak nitelendiren Rudeyne, “Tüm deliller, gerçekler ve soruşturmalar, suçlunun ve Şirin’i öldürenin İsrail olduğunu ve İsrail’in işlediği suçun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kanıtlıyor” dedi.
Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin Ebu Akile cinayeti dosyasının, Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere tüm ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in raporu bugün yayımlanmıştı

İsrail ordusu bugün, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu yayınlamıştı.
Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu” belirtilen raporda, şu ifadelere yer verilmişti:
“Özel bir görev gücü tarafından yürütülen bir dizi soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Sayın Ebu Akile’yi vuran silahın kaynağını kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığı görülüyor. Ancak, Ebu Akile’nin, İsrail ordusu askerlerine hayati tehlike arz eden gelişigüzel yaylım ateşi açıldığı bir çatışma sırasında, Filistinli silahlı kişiler olarak tanımlanan şüphelileri hedef alan İsrail ordusunun ateşiyle yanlışlıkla öldürülmüş olma olasılığı yüksektir.”

Ne olmuştu?

Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri 51 yaşındaki Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.
Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.
Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.
Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, şimdiye kadar Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.
İsrail ordusu, 4 Temmuz’daki yayınladığı raporunda, Ebu Akile'nin cinayetinden “kimin sorumlu olduğunu belirlemenin mümkün olmadığını” iddia etmişti.
Ortadoğu turundaki ABD Başkanı Joe Biden, İsrail temaslarını tamamlayarak Batı Şeria'ya geçip Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
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İsrail'de gazeteci Akile'yi anmayan Biden, Filistin'de 'öldürülmesinin hesabı verilmeli' dedi
15 Temmuz, 14:01
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