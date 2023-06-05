https://sputniknews.com.tr/20230605/israil-askerlerinin-basindan-vurarak-yaraladigi-filistinli-bebek-hayatini-kaybetti-1072044162.html
İsrail askerlerinin başından vurarak yaraladığı Filistinli bebek hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin başından vurarak yaraladığı Filistinli bebek hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da başından vurarak ağır şekilde yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi hayatını kaybetti. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T16:15+0300
2023-06-05T16:15+0300
2023-06-05T16:15+0300
dünya
israil
filistin
batı şeria
bebek
asker
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Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde, 1 Haziran Perşembe günü babasıyla İsrail kurşunlarının hedefi olan 2.5 yaşındaki Muhammed bebek, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından vurulmasının ardından tedavi için İsrail’deki Sheba Tel HaShomer Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin cenazesinin Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledileceği duyuruldu.
israil
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israil, filistin, batı şeria, bebek, asker
israil, filistin, batı şeria, bebek, asker
İsrail askerlerinin başından vurarak yaraladığı Filistinli bebek hayatını kaybetti
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da başından vurarak ağır şekilde yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi hayatını kaybetti.
Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde, 1 Haziran Perşembe günü babasıyla İsrail kurşunlarının hedefi olan 2.5 yaşındaki Muhammed bebek, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından vurulmasının ardından tedavi için İsrail’deki Sheba Tel HaShomer Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin cenazesinin Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledileceği duyuruldu.