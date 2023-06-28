https://sputniknews.com.tr/20230628/isvec-polisi-stokholmde-cami-onunde-kuran-yakma-eylemine-izin-verdik-1072948552.html
İsveç polisi: Stokholm'de cami önünde Kuran yakma eylemine izin verdik
İsveç polisi: Stokholm'de cami önünde Kuran yakma eylemine izin verdik
11-12 Temmuz'da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesinde ittifaka üyeliğine Türkiye'nin onayını talep eden İsveç'te, ifade özgürlüğü... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T11:44+0300
2023-06-28T11:44+0300
2023-06-28T11:53+0300
dünya
isveç
stokholm
cami
kuran
kuran-ı kerim
yakma
kitap yakma
stockholm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1072948552.jpg?1687942436
İsveç Yüksek Mahkemesi'nin polisin Kuran yakma eylemlerine getirdiği yasağı kaldıran İdare Mahkemesi kararını onaması ilk sonucunu verdi.
isveç
stokholm
stockholm
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, stokholm, cami, kuran, kuran-ı kerim, yakma, kitap yakma, stockholm
isveç, stokholm, cami, kuran, kuran-ı kerim, yakma, kitap yakma, stockholm
İsveç polisi: Stokholm'de cami önünde Kuran yakma eylemine izin verdik
11:44 28.06.2023 (güncellendi: 11:53 28.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
11-12 Temmuz'da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesinde ittifaka üyeliğine Türkiye'nin onayını talep eden İsveç'te, ifade özgürlüğü adına düzenlendiği söylenen ama Müslümanları provoke eden Kuran yakma eylemine yine izin çıktı.
İsveç Yüksek Mahkemesi'nin polisin Kuran yakma eylemlerine getirdiği yasağı kaldıran İdare Mahkemesi kararını onaması ilk sonucunu verdi.