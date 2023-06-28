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SON DAKİKA | İsveç polisi: Stockholm'de cami önünde Kuran yakma eylemine izin verdik
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https://sputniknews.com.tr/20230628/isvec-polisi-stokholmde-cami-onunde-kuran-yakma-eylemine-izin-verdik-1072948552.html
İsveç polisi: Stokholm'de cami önünde Kuran yakma eylemine izin verdik
İsveç polisi: Stokholm'de cami önünde Kuran yakma eylemine izin verdik
11-12 Temmuz'da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesinde ittifaka üyeliğine Türkiye'nin onayını talep eden İsveç'te, ifade özgürlüğü... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T11:44+0300
2023-06-28T11:53+0300
dünya
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stokholm
cami
kuran
kuran-ı kerim
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kitap yakma
stockholm
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İsveç Yüksek Mahkemesi'nin polisin Kuran yakma eylemlerine getirdiği yasağı kaldıran İdare Mahkemesi kararını onaması ilk sonucunu verdi.
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isveç, stokholm, cami, kuran, kuran-ı kerim, yakma, kitap yakma, stockholm

İsveç polisi: Stokholm'de cami önünde Kuran yakma eylemine izin verdik

11:44 28.06.2023 (güncellendi: 11:53 28.06.2023)
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11-12 Temmuz'da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesinde ittifaka üyeliğine Türkiye'nin onayını talep eden İsveç'te, ifade özgürlüğü adına düzenlendiği söylenen ama Müslümanları provoke eden Kuran yakma eylemine yine izin çıktı.
İsveç Yüksek Mahkemesi'nin polisin Kuran yakma eylemlerine getirdiği yasağı kaldıran İdare Mahkemesi kararını onaması ilk sonucunu verdi.
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