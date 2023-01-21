https://sputniknews.com.tr/20230121/uyarilara-ragmen-rasmus-paludan-turkiyenin-stockholm-buyukelciligi-onunde-kuran-i-kerim-yakti-1066014203.html
'Uyarılara rağmen': Rasmus Paludan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı
'Uyarılara rağmen': Rasmus Paludan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı
İslam ve göç karşıtı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Paludan, Kur’an-ı Kerim’i yakmadan önce bir... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T16:31+0300
2023-01-21T16:31+0300
2023-01-21T17:47+0300
dünya
isveç
rasmus paludan
türkiye
kuran-ı kerim
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İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, ülkesinin NATO üyeliği konusunda görüşmeler yaptığı Türkiye'den gelen tepkilere kulak asmadı, açıkladığı gibi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Paludan dün İsveç polisinden Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenlemesi ve Kur’an-ı Kerim yakması için izin almıştı.Paludan için İsveç polisinden sıkı güvenlik tedbirleriBu izin doğrultusunda büyükelçilik binası yakınlarında bir gösteri düzenleyen Paludan, kendisini izleyen kalabalığa bir konuşma yaptı. Paludan, konuşma yaptığı sırada kendisine itiraz eden Türk vatandaşlarına ya da Müslümanlar’a da tepki gösterdi. Paludan’ın konuşma yaptığı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı, konuşma yapacağı alan bantlarla çevrildi ve çevresine çok sayıda polis konuşlandırıldı.Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e tepki: Bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini kabul etmiyoruzKonuya ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyareti 'iptal edilmişti'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’teki PKK destekçilerinin kuklalı eylemi ve yetkililerin Kur’an-ı Kerim yakma eylemi iznini hatırlatarak, “Geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” demişti. İsveçli bakan Jonson ise Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’nda Akar ile görüştüklerini ve söz konusu ziyaretin iptal edilmediğini, erteleme kararını birlikte aldıklarını söylemişti.Kılıçdaroğlu'ndan tepkiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum." ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230121/isvecteki-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-yakma-eylemine-ankaradan-tepki-modern-barbarlik-1066007124.html
https://sputniknews.com.tr/20230121/isvecli-bakan-ankarada-yapmayi-planladigimiz-toplantiyi-daha-sonraya-ertelemeye-karar-verdik-1066012821.html
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isveç, rasmus paludan, türkiye, kuran-ı kerim
isveç, rasmus paludan, türkiye, kuran-ı kerim
'Uyarılara rağmen': Rasmus Paludan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı
16:31 21.01.2023 (güncellendi: 17:47 21.01.2023) Abone ol
İslam ve göç karşıtı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Paludan, Kur’an-ı Kerim’i yakmadan önce bir konuşma da yaptı. Paludan’ın bu eylemi, NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen Stockholm ile Ankara arasındaki ilişkilere yeni bir kriz daha ekleyecek.
İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, ülkesinin NATO üyeliği konusunda görüşmeler yaptığı Türkiye'den gelen tepkilere kulak asmadı, açıkladığı gibi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yaktı.
Paludan dün İsveç polisinden Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenlemesi ve Kur’an-ı Kerim yakması için izin almıştı.
Paludan için İsveç polisinden sıkı güvenlik tedbirleri
Bu izin doğrultusunda büyükelçilik binası yakınlarında bir gösteri düzenleyen Paludan, kendisini izleyen kalabalığa bir konuşma yaptı. Paludan, konuşma yaptığı sırada kendisine itiraz eden Türk vatandaşlarına ya da Müslümanlar’a da tepki gösterdi. Paludan’ın konuşma yaptığı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı, konuşma yapacağı alan bantlarla çevrildi ve çevresine çok sayıda polis konuşlandırıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e tepki: Bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini kabul etmiyoruz
Konuya ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz."
İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyareti 'iptal edilmişti'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’teki PKK destekçilerinin kuklalı eylemi ve yetkililerin Kur’an-ı Kerim yakma eylemi iznini hatırlatarak, “Geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” demişti.
İsveçli bakan Jonson ise Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’nda Akar ile görüştüklerini ve söz konusu ziyaretin iptal edilmediğini, erteleme kararını birlikte aldıklarını söylemişti.
Kılıçdaroğlu'ndan tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum." ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.