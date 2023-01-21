https://sputniknews.com.tr/20230121/isvecteki-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-yakma-eylemine-ankaradan-tepki-modern-barbarlik-1066007124.html

İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakma eylemine Ankara'dan tepki: 'Modern barbarlık'

İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakma eylemine Ankara'dan tepki: 'Modern barbarlık'

İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T11:24+0300

2023-01-21T11:24+0300

2023-01-21T12:03+0300

türkiye

isveç

türkiye

kuran

kuran-ı kerim

rasmus paludan

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Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni verildiği belirtildi. Paludan, 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürdü.AK Partili Kurtulmuş: Böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyorAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır! Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor." sözleriyle skandala tepki gösterdi.AK Parti Sözcüsü Çelik: İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektirAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Şentop: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir 'eylem'e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedirTBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsveç bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ediyor. Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir 'eylem'e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir." sözlerini kullandı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsveç makamları sergilediği tutumla toplumsal barışı hedef almıştırDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Modern barbarlıkCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaşanan skandala sosyal medya hesabından "Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır." sözleriyle tepki gösterdi.Bakan Bozdağ: Alçakça eylem, bir nefret suçuAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükumetini ve polisini kınıyorum" dedi.Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesinin akıl tutulması olduğunu kaydederek, "Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükumetini ve polisini kınıyorum. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. 'Düşünce özgürlüğü', milyarlarca Müslümanın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur’an’a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa orta çağ ilkelliğinin göstergesidir. İsveç hükumetini, Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı marifet zanneden günümüz Ebu Cehil'lerine karşı yasal tedbirler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum. Kur’an, Allah’ın kelamıdır. Kur’an’a düşman nice Ebu Cehil geldi geçti, kıyamete kadar da nicesi gelip geçecek. Hiç bir Ebu Cehil Kur'an'ı aciz bırakamadı; ama Kur’an her Ebu Cehil'i aciz bıraktı. Günümüz Ebu Cehil'leri de Kur'an karşısında alçaldıkça alçalacak ve aciz kalacak" dedi.İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye davet ediyoruzİYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi. Zorlu, paylaşımında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230120/islam-karsitligiyla-nam-salan-asiri-sagci-siyasetci-yarin-turk-buyukelciligi-onunde-kuran-yakacak-1065970504.html

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