https://sputniknews.com.tr/20230121/isvecli-bakan-ankarada-yapmayi-planladigimiz-toplantiyi-daha-sonraya-ertelemeye-karar-verdik-1066012821.html

İsveçli Bakan: Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik

İsveçli Bakan: Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurarak, “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T15:32+0300

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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Jonson “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi.Bakan Jonson şu ifadeleri kullandı:Bakan Akar, 'Ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı' demiştiİsveç’te PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri anımsatan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveçli Bakan'ın ziyaretine ilişkin bugün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-akar-isvec-savunma-bakaninin-ziyaretinin-onemi-kalmadi-iptal-ettik-1066005065.html

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