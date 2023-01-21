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https://sputniknews.com.tr/20230121/isvecli-bakan-ankarada-yapmayi-planladigimiz-toplantiyi-daha-sonraya-ertelemeye-karar-verdik-1066012821.html
İsveçli Bakan: Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik
İsveçli Bakan: Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurarak, “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Jonson “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi.Bakan Jonson şu ifadeleri kullandı:Bakan Akar, 'Ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı' demiştiİsveç’te PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri anımsatan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveçli Bakan'ın ziyaretine ilişkin bugün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20230121/bakan-akar-isvec-savunma-bakaninin-ziyaretinin-onemi-kalmadi-iptal-ettik-1066005065.html
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isveç, türkiye, nato, ziyaret
isveç, türkiye, nato, ziyaret

İsveçli Bakan: Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik

15:32 21.01.2023 (güncellendi: 15:34 21.01.2023)
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurarak, “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi.
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.
Jonson “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi.
Bakan Jonson şu ifadeleri kullandı:
“Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya'nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Bakan Akar, 'Ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı' demişti

İsveç’te PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri anımsatan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveçli Bakan'ın ziyaretine ilişkin bugün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması tedbir alınması gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye’ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
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Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin önemi kalmadı, iptal ettik
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