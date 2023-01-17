https://sputniknews.com.tr/20230117/isvecte-nato-gerekcesiyle-staj-basvurusu-reddi-profesor-pisman-ozur-diledik-yeni-staj-ayarladik-1065842629.html

İsveç'te NATO gerekçesiyle staj başvurusu reddi: Profesör pişman, özür diledik, yeni staj ayarladık

İsveç'te NATO gerekçesiyle staj başvurusu reddi: Profesör pişman, özür diledik, yeni staj ayarladık

Bir profesörünün bir Türk öğrencinin staj başvurusunu 'Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediği' gerekçesiyle reddettiğinin ortaya çıkması üzerine... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T17:03+0300

2023-01-17T17:03+0300

2023-01-17T17:11+0300

dünya

isveç

türkiye

üniversite

öğrenci

staj

stockholm

başvuru

ret

özür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065842865_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b8fb1de23c4f6c3a5e6435ab824b7bab.jpg

Stockholm Üniversitesi'nin medyadaki haberleri açıklığa kavuşturmaya yönelik açıklamasında, (İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S'nin) staj başvurusunun Türkiye ve İsveç medyasındaki haberlere yansıdığı, talebin reddedilmesiyle İsveç'in NATO başvurusu arasında bağlantılar kurulduğu aktarılarak şöyle devam edildi:"Üniversitemiz herkese eşit ve saygılı davranmalı ve hiçbir zeminde ayrımcılığı kabul etmemelidir.Üniversiteye bizi stajyer olarak ziyaret etmekle ilgilenen öğrencilerden çok sayıda başvuru geliyor. Maalesef herkesi kabul edemiyoruz, ancak her talebin profesyonel şekilde yanıtlanmasını bekliyoruz. Bu vakada bir çalışan kendini profesyonel olmayan ve kabul edilemez bir şekilde ifade etti. Meseleyi öğrenir öğrenmez rutinlerimize göre hareket ettik ve ona göre ele aldık. Söz konusu çalışan çok pişman ve meseleyi yanlış ele aldığının farkında.Aynı zamanda üniversite bu kişiden acilen özür diledi ve aralık ayında bünyemizde başka bir staj yeri bulması konusunda yardım teklif etti."Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazanan İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S., 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesinde görev yapan Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta göndermişti.Ancak Carlbring'den "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm" yanıtı gelmişti.Konuya ilişkin TRT World'e konuşan Fatma, 'yaşadıklarının buz dağının görünen kısmı olabileceğini ve üniversiteye başvuran diğer öğrencilerin de benzer yanıtı almış olabileceğini' söyleyerek "Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı" demişti.Stockholm Üniversitesi'ne 5 Aralık 2022'de 'ayrımcılık' şikayetinde bulunan öğrenci, profesörün cevabının 'politik düşüncelere dayandırıldığını ve ayrımcı bir tutum sergilediğini hatta tamamen ırkçı olduğunu' dile getirdi. Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Fatma'ya gönderdiği özür mektubunda, 'Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu, eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası da dahil olmak üzere bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlem planlandığını' aktardı.Sonuçta Fatma Zehra S., yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini ve bu yaz staja devam etmeyi planladığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230114/isvecli-profesorden-turk-ogrenciye-nato-bahaneli-ayrimcilik-1065748052.html

https://sputniknews.com.tr/20230117/bakan-cavusoglu-isvecli-profesorun-staj-basvurusunu-kabul-etmedigi-turk-ogrenciyle-telefonda-1065816045.html

isveç

stockholm

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, türkiye, üniversite, öğrenci, staj, stockholm, başvuru, ret, özür, nato