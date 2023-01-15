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Erdoğan'dan: Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız
Erdoğan'dan: Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız
'Muğla Gençlik Buluşması’ programında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimlerde sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
muğla
gençler
gençlik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, muğla, gençler, gençlik
recep tayyip erdoğan, muğla, gençler, gençlik

Erdoğan'dan: Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız

20:05 15.01.2023 (güncellendi: 20:22 15.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
'Muğla Gençlik Buluşması’ programında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimlerde sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız. Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
"(Karadeniz tahılı) Yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.
Şimdi yeni bir hamleyle ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmanın hazırlığını yapıyoruz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir.
Her alanda gençlerin yanındayız. Bundan sonra da gözaydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Güvenlikte sıkıntı vardı, hallettik. Terör ayağımıza bağ oluyordu başlarını ezdik.
Bu seçimlerde sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız. Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız. Hepsi birer tane bakanlık alacakmış. Böyle memleket mi yönetilir? 2023 seçimleri tüm bu zırvaların çöpe atıldığı milat olacak.
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