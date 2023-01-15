Erdoğan'dan: Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız

"(Karadeniz tahılı) Yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız. "(Karadeniz tahılı) Yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.

Şimdi yeni bir hamleyle ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmanın hazırlığını yapıyoruz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Şimdi yeni bir hamleyle ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmanın hazırlığını yapıyoruz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir.

Her alanda gençlerin yanındayız. Bundan sonra da gözaydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Her alanda gençlerin yanındayız. Bundan sonra da gözaydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Güvenlikte sıkıntı vardı, hallettik. Terör ayağımıza bağ oluyordu başlarını ezdik. Güvenlikte sıkıntı vardı, hallettik. Terör ayağımıza bağ oluyordu başlarını ezdik.