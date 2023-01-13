https://sputniknews.com.tr/20230113/isvec-basbakani-pkk-gosterisi-nato-uyeligi-basvurumuza-sabotaj-olarak-tasarlandi-1065715222.html
İsveç Başbakanı: PKK gösterisi, NATO üyeliği başvurumuza sabotaj olarak tasarlandı
İsveç Başbakanı: PKK gösterisi, NATO üyeliği başvurumuza sabotaj olarak tasarlandı
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki gösterisini, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T14:49+0300
2023-01-13T14:49+0300
2023-01-13T14:49+0300
dünya
ulf kristersson
isveç
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Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum" değerlendirmesinde bulundu.Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230113/isvec-hukumeti-turkiyeye-4-kisinin-iadesinin-reddine-dair-mahkeme-kararini-aralik-ayinda-onayladi-1065713715.html
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ulf kristersson, isveç, nato, türkiye, gösteri
ulf kristersson, isveç, nato, türkiye, gösteri
İsveç Başbakanı: PKK gösterisi, NATO üyeliği başvurumuza sabotaj olarak tasarlandı
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki gösterisini, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı 'sabotaj' olarak niteleyerek, "İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" dedi.
Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.
Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum" değerlendirmesinde bulundu.
Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.
İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.