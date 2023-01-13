https://sputniknews.com.tr/20230113/isvec-basbakani-pkk-gosterisi-nato-uyeligi-basvurumuza-sabotaj-olarak-tasarlandi-1065715222.html

İsveç Başbakanı: PKK gösterisi, NATO üyeliği başvurumuza sabotaj olarak tasarlandı

İsveç Başbakanı: PKK gösterisi, NATO üyeliği başvurumuza sabotaj olarak tasarlandı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki gösterisini, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T14:49+0300

2023-01-13T14:49+0300

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Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum" değerlendirmesinde bulundu.Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230113/isvec-hukumeti-turkiyeye-4-kisinin-iadesinin-reddine-dair-mahkeme-kararini-aralik-ayinda-onayladi-1065713715.html

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