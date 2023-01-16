https://sputniknews.com.tr/20230116/isvecte-savci-erdogan-maketinin-asildigi-eyleme-iliskin-sorusturma-baslatmayacagini-soyledi-1065801473.html
İsveç'te savcı, Erdoğan maketinin asıldığı eyleme ilişkin soruşturma başlatmama kararı aldı
İsveç'te savcı, Erdoğan maketinin asıldığı eyleme ilişkin soruşturma başlatmama kararı aldı
İsveçli Savcı Eriksson, PKK destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen maketin direğe asılması... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T15:41+0300
2023-01-16T15:41+0300
2023-01-16T16:06+0300
dünya
isveç
recep tayyip erdoğan
terör
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İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi, binanın önündeki direğe asmasına ilişkin Savcı Lucas Eriksson, eylemle ilgili soruşturma başlatmayacağını açıkladı. İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Eriksson, "Davayı hakaret davası olarak aldım fakat bunun yeteri kadar hakaret teşkil edebildiğini düşünmedim. Bu nedenle ön soruşturma başlatmamaya karar verdim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230115/cumhurbaskani-erdogan-mugla-genclik-bulusmasi-programinda-genclerle-bir-araya-geldi-1065772074.html
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isveç, recep tayyip erdoğan, terör
isveç, recep tayyip erdoğan, terör
İsveç'te savcı, Erdoğan maketinin asıldığı eyleme ilişkin soruşturma başlatmama kararı aldı
15:41 16.01.2023 (güncellendi: 16:06 16.01.2023) Abone ol
İsveçli Savcı Eriksson, PKK destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen maketin direğe asılması eylemine ilişkin soruşturma başlatılmayacağını açıkladı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi, binanın önündeki direğe asmasına ilişkin Savcı Lucas Eriksson, eylemle ilgili soruşturma başlatmayacağını açıkladı.
İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Eriksson, "Davayı hakaret davası olarak aldım fakat bunun yeteri kadar hakaret teşkil edebildiğini düşünmedim. Bu nedenle ön soruşturma başlatmamaya karar verdim" dedi.