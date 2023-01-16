https://sputniknews.com.tr/20230116/isvecte-savci-erdogan-maketinin-asildigi-eyleme-iliskin-sorusturma-baslatmayacagini-soyledi-1065801473.html

İsveç'te savcı, Erdoğan maketinin asıldığı eyleme ilişkin soruşturma başlatmama kararı aldı

İsveç'te savcı, Erdoğan maketinin asıldığı eyleme ilişkin soruşturma başlatmama kararı aldı

İsveçli Savcı Eriksson, PKK destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen maketin direğe asılması... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T15:41+0300

2023-01-16T15:41+0300

2023-01-16T16:06+0300

dünya

isveç

recep tayyip erdoğan

terör

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İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi, binanın önündeki direğe asmasına ilişkin Savcı Lucas Eriksson, eylemle ilgili soruşturma başlatmayacağını açıkladı. İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Eriksson, "Davayı hakaret davası olarak aldım fakat bunun yeteri kadar hakaret teşkil edebildiğini düşünmedim. Bu nedenle ön soruşturma başlatmamaya karar verdim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230115/cumhurbaskani-erdogan-mugla-genclik-bulusmasi-programinda-genclerle-bir-araya-geldi-1065772074.html

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