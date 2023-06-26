https://sputniknews.com.tr/20230626/kuzey-koreden-uyari-raporu-abd-ile-guney-kore-yarimadayi-nukleer-savasin-esigine-itiyor-1072873636.html

Kuzey Kore'den uyarı raporu: ABD ile Güney Kore, yarımadayı nükleer savaşın eşiğine itiyor

Kuzey Kore'den uyarı raporu: ABD ile Güney Kore, yarımadayı nükleer savaşın eşiğine itiyor

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Çalışmaları Enstitüsü, bugün yayımladığı raporda, Güney Kore ile ABD'nin Kore Yarımadası'nı 'nükleer savaşın... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T13:01+0300

2023-06-26T13:01+0300

2023-06-26T13:01+0300

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Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü raporunda, ABD'nin bu yıl Kuzey Kore'nin egemenlik ve güvenlik haklarına daha ısrarlı şekilde tecavüz ettiği, bunun Pyongyang'ın artık tahammül edemeyeceği bir şey olduğu belirtildi.Raporda ABD'nin böyle giderse nükleer savaş çıkarabileceği belirtildi: Wasgington ile Seul'ü 'sanrısal anti-komünist askeri çatışma ve retorik tehditler' nedeniyle de eleştiren raporda şu uyarıya da yer verildi:Raporda 'ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca politikasında ısrar etmesi halinde Pyongyang'ın nefsi müdafaa yeteneklerini artırmaya devam edeceği' belirtildi.

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