https://sputniknews.com.tr/20230626/kuzey-koreden-uyari-raporu-abd-ile-guney-kore-yarimadayi-nukleer-savasin-esigine-itiyor-1072873636.html
Kuzey Kore'den uyarı raporu: ABD ile Güney Kore, yarımadayı nükleer savaşın eşiğine itiyor
Kuzey Kore'den uyarı raporu: ABD ile Güney Kore, yarımadayı nükleer savaşın eşiğine itiyor
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Çalışmaları Enstitüsü, bugün yayımladığı raporda, Güney Kore ile ABD'nin Kore Yarımadası'nı 'nükleer savaşın... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T13:01+0300
2023-06-26T13:01+0300
2023-06-26T13:01+0300
dünya
kuzey kore dışişleri bakanlığı
rapor
abd
kuzey kore
güney kore
asya
asya & pasifik
kuzeydoğu asya
nükleer savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071821536_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_e5193c00db2299b7bccbeb9f176a826e.jpg
Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü raporunda, ABD'nin bu yıl Kuzey Kore'nin egemenlik ve güvenlik haklarına daha ısrarlı şekilde tecavüz ettiği, bunun Pyongyang'ın artık tahammül edemeyeceği bir şey olduğu belirtildi.Raporda ABD'nin böyle giderse nükleer savaş çıkarabileceği belirtildi: Wasgington ile Seul'ü 'sanrısal anti-komünist askeri çatışma ve retorik tehditler' nedeniyle de eleştiren raporda şu uyarıya da yer verildi:Raporda 'ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca politikasında ısrar etmesi halinde Pyongyang'ın nefsi müdafaa yeteneklerini artırmaya devam edeceği' belirtildi.
kuzey kore
güney kore
asya
kuzeydoğu asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071821536_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_291d362314f2930001d56276b376c5fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore dışişleri bakanlığı, rapor, abd, kuzey kore, güney kore, asya, asya & pasifik, kuzeydoğu asya, nükleer savaş, termonükleer bomba, uyarı
kuzey kore dışişleri bakanlığı, rapor, abd, kuzey kore, güney kore, asya, asya & pasifik, kuzeydoğu asya, nükleer savaş, termonükleer bomba, uyarı
Kuzey Kore'den uyarı raporu: ABD ile Güney Kore, yarımadayı nükleer savaşın eşiğine itiyor
Abone ol
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Çalışmaları Enstitüsü, bugün yayımladığı raporda, Güney Kore ile ABD'nin Kore Yarımadası'nı 'nükleer savaşın eşiğine ittiği' uyarısında bulundu.
Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü raporunda, ABD'nin bu yıl Kuzey Kore'nin egemenlik ve güvenlik haklarına daha ısrarlı şekilde tecavüz ettiği, bunun Pyongyang'ın artık tahammül edemeyeceği bir şey olduğu belirtildi.
Raporda ABD'nin böyle giderse nükleer savaş çıkarabileceği belirtildi:
"ABD'nin kavgacı ve savaşçı hamleleri, zaten son derece istikrarsız bir duruma düşmüş Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki askeri gerilimi nükleer savaşın eşiğine daha yakınlaştıran düzeyde tırmandırdı."
Wasgington ile Seul'ü 'sanrısal anti-komünist askeri çatışma ve retorik tehditler' nedeniyle de eleştiren raporda şu uyarıya da yer verildi:
"Kore Yarımadası'ndaki bir savaş, hızla bir dünya savaşına ve dünyada eşi görülmemiş bir termonükleer savaşa dönüşüp en yıkıcı ve geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olur."
Raporda 'ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca politikasında ısrar etmesi halinde Pyongyang'ın nefsi müdafaa yeteneklerini artırmaya devam edeceği' belirtildi.