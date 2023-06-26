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Kuzey Kore'den uyarı raporu: ABD ile Güney Kore, yarımadayı nükleer savaşın eşiğine itiyor
Kuzey Kore'den uyarı raporu: ABD ile Güney Kore, yarımadayı nükleer savaşın eşiğine itiyor
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Çalışmaları Enstitüsü, bugün yayımladığı raporda, Güney Kore ile ABD'nin Kore Yarımadası'nı 'nükleer savaşın... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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2023-06-26T13:01+0300
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kuzeydoğu asya
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Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü raporunda, ABD'nin bu yıl Kuzey Kore'nin egemenlik ve güvenlik haklarına daha ısrarlı şekilde tecavüz ettiği, bunun Pyongyang'ın artık tahammül edemeyeceği bir şey olduğu belirtildi.Raporda ABD'nin böyle giderse nükleer savaş çıkarabileceği belirtildi: Wasgington ile Seul'ü 'sanrısal anti-komünist askeri çatışma ve retorik tehditler' nedeniyle de eleştiren raporda şu uyarıya da yer verildi:Raporda 'ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca politikasında ısrar etmesi halinde Pyongyang'ın nefsi müdafaa yeteneklerini artırmaya devam edeceği' belirtildi.
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kuzey kore dışişleri bakanlığı, rapor, abd, kuzey kore, güney kore, asya, asya & pasifik, kuzeydoğu asya, nükleer savaş, termonükleer bomba, uyarı
kuzey kore dışişleri bakanlığı, rapor, abd, kuzey kore, güney kore, asya, asya & pasifik, kuzeydoğu asya, nükleer savaş, termonükleer bomba, uyarı

Kuzey Kore'den uyarı raporu: ABD ile Güney Kore, yarımadayı nükleer savaşın eşiğine itiyor

13:01 26.06.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonKuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi.
Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Çalışmaları Enstitüsü, bugün yayımladığı raporda, Güney Kore ile ABD'nin Kore Yarımadası'nı 'nükleer savaşın eşiğine ittiği' uyarısında bulundu.
Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü raporunda, ABD'nin bu yıl Kuzey Kore'nin egemenlik ve güvenlik haklarına daha ısrarlı şekilde tecavüz ettiği, bunun Pyongyang'ın artık tahammül edemeyeceği bir şey olduğu belirtildi.
Raporda ABD'nin böyle giderse nükleer savaş çıkarabileceği belirtildi:
"ABD'nin kavgacı ve savaşçı hamleleri, zaten son derece istikrarsız bir duruma düşmüş Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki askeri gerilimi nükleer savaşın eşiğine daha yakınlaştıran düzeyde tırmandırdı."
Wasgington ile Seul'ü 'sanrısal anti-komünist askeri çatışma ve retorik tehditler' nedeniyle de eleştiren raporda şu uyarıya da yer verildi:
"Kore Yarımadası'ndaki bir savaş, hızla bir dünya savaşına ve dünyada eşi görülmemiş bir termonükleer savaşa dönüşüp en yıkıcı ve geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olur."
Raporda 'ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca politikasında ısrar etmesi halinde Pyongyang'ın nefsi müdafaa yeteneklerini artırmaya devam edeceği' belirtildi.
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