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https://sputniknews.com.tr/20230615/kuzey-kore-japon-denizi-yonunde-balistik-fuze-atti-1072487412.html
Kuzey Kore, ABD-G. Kore tatbikatlarına misilleme olarak Japon Denizi yönünde iki balistik füze attı
Kuzey Kore, ABD-G. Kore tatbikatlarına misilleme olarak Japon Denizi yönünde iki balistik füze attı
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sunan bölgesinden Japon Denizi yönünde iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T13:58+0300
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dünya
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kuzey kore
güney kore
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ABD ile Güney Kore'nin canlı atış yaptığı bir dizi devasa tatbikatı bu hafta tamamlamasına misilleme olarak, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde iki kısa menzilli balistik füze attığı belirtildi.Füze misillemesi, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'nın 'kışkırtıcı ve sorumsuz' tatbikatları kınayan açıklamasının ardından geldi. 6 yıldır ilkBugün ABD-Güney Kore ittifakının 70. yıldönümü münasebetiyle Koreler arası sınırın sadece 25 kilometre güneyinde yer alan Poçeon'daki Seungjin Ateşleme Eğitimi Sahası'nda Birleşik Müşterek Fiili Atış Tatbikatı'nın 5. turu düzenlendi. Yani bu türden son 6 yıldaki ilk tatbikat gerçekleştirildi. Ortak askeri tatbikatlarda 610'dan fazla askeri varlık seferber edildiTatbikatlar için Güney Kore tarafından F-35A savaş uçakları ve K9 kundağı motorlu obüsler ile ABD tarafından F-16 savaş uçakları ve Gray Eagle insansız hava araçları dahil olmak üzere 610'dan fazla askeri varlık seferber edildi.Kuzey Kore: ABD'nin kuklası Güney KoreKuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD ile Güney Kore'yi gerilimi tırmandırmakla suçlayarak tatbikatların 'kaçınılmaz' şekilde tepki gerektirdiğini söyledi:Güney'in açıklamasında 'ABD ile yakın işbirliği' vurgusuGüney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sunan bölgesinden saat 19.25 ile 19.37 arasında Japon Denizi yönünde iki balistik füze fırlatıldığını duyurduğu açıklamasında şöyle dedi:Kuzey Kore uzay roketinin enkazına ulaşma çabasıFüze misillemesi, aynı zamanda Güney Kore ordusunun Sarı Deniz'de düşen Kuzey Kore uzay roketinin enkazını kaldırmak için operasyon yürüttüğü sırada geldi. 31 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin fırlattığı 'uydu taşıyan roket', ikinci aşama motorunun anormal çalışması nedeniyle denize düşmüştü.Kuzey Kore bundan önce 13 Nisan'da füze fırlatmış, bunun yeni bir katı yakıtlı Hwasong-18 kıtalararası balistik füze olduğunu açıklamıştı.
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japon denizi, kuzey kore, güney kore, balistik füze
japon denizi, kuzey kore, güney kore, balistik füze

Kuzey Kore, ABD-G. Kore tatbikatlarına misilleme olarak Japon Denizi yönünde iki balistik füze attı

13:58 15.06.2023 (güncellendi: 14:45 15.06.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEKuzey Kore- Balistik füze
Kuzey Kore- Balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sunan bölgesinden Japon Denizi yönünde iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.
ABD ile Güney Kore'nin canlı atış yaptığı bir dizi devasa tatbikatı bu hafta tamamlamasına misilleme olarak, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönünde iki kısa menzilli balistik füze attığı belirtildi.
Füze misillemesi, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'nın 'kışkırtıcı ve sorumsuz' tatbikatları kınayan açıklamasının ardından geldi.

6 yıldır ilk

Bugün ABD-Güney Kore ittifakının 70. yıldönümü münasebetiyle Koreler arası sınırın sadece 25 kilometre güneyinde yer alan Poçeon'daki Seungjin Ateşleme Eğitimi Sahası'nda Birleşik Müşterek Fiili Atış Tatbikatı'nın 5. turu düzenlendi. Yani bu türden son 6 yıldaki ilk tatbikat gerçekleştirildi.

Ortak askeri tatbikatlarda 610'dan fazla askeri varlık seferber edildi

Tatbikatlar için Güney Kore tarafından F-35A savaş uçakları ve K9 kundağı motorlu obüsler ile ABD tarafından F-16 savaş uçakları ve Gray Eagle insansız hava araçları dahil olmak üzere 610'dan fazla askeri varlık seferber edildi.

Kuzey Kore: ABD'nin kuklası Güney Kore

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD ile Güney Kore'yi gerilimi tırmandırmakla suçlayarak tatbikatların 'kaçınılmaz' şekilde tepki gerektirdiğini söyledi:

"Ordumuz, defalarca yaptığı uyarılara rağmen, kukla askeri yetkililerin bölgede askeri gerilimi tırmandıran provokatif ve sorumsuz hareketlerini şiddetle kınıyor ve ciddiyetle uyarıyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, düşmanın her türlü şovuna ve provokasyonuna tam karşılık verecektir."

Güney'in açıklamasında 'ABD ile yakın işbirliği' vurgusu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sunan bölgesinden saat 19.25 ile 19.37 arasında Japon Denizi yönünde iki balistik füze fırlatıldığını duyurduğu açıklamasında şöyle dedi:
"Ordumuz, ilave provokasyonlara karşı izleme ve teyakkuzunu güçlendirirken, ABD ile yakın işbirliği içinde hazırlık duruşunu sürdürüyor."

Kuzey Kore uzay roketinin enkazına ulaşma çabası

Füze misillemesi, aynı zamanda Güney Kore ordusunun Sarı Deniz'de düşen Kuzey Kore uzay roketinin enkazını kaldırmak için operasyon yürüttüğü sırada geldi.
31 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin fırlattığı 'uydu taşıyan roket', ikinci aşama motorunun anormal çalışması nedeniyle denize düşmüştü.
Kuzey Kore bundan önce 13 Nisan'da füze fırlatmış, bunun yeni bir katı yakıtlı Hwasong-18 kıtalararası balistik füze olduğunu açıklamıştı.
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