https://sputniknews.com.tr/20230612/kuzey-kore-lideri-kimden-putinle-el-ele-verme-sozu-1072330633.html

Kuzey Kore lideri Kim'den Putin’le 'el ele verme' sözü

Kuzey Kore lideri Kim'den Putin’le 'el ele verme' sözü

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Ulusal Günü’nü için yayınladığı mesajında iki ülke halkının, güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik hedeflerini... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T13:56+0300

2023-06-12T13:56+0300

2023-06-12T13:58+0300

dünya

rusya

asya & pasifik

kuzey kore lideri kim jong un

vladimir putin

destek

söz

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Ulusal Günü’nü kutlamak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tebrik mesajı gönderdi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonlarını savunan ve Rusya’ya 'tam destek ve dayanışma' içinde olduklarını söyleyen Kuzey Kore lideri, Putin ile 'el ele yürüyecekleri' mesajını verdi. Kim, “Adaletin kazanacağı kesin. Rus halkı, zaferlerle dolu tarihine başarı eklemeye devam edecektir” dedi. Moskova ile yakın stratejik işbirliği içinde olduklarını aktaran Kuzey Kore lideri, iki ülke halkının, güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik hedeflerini gerçekleştirme konusundaki ortak arzusuna uygun olarak Rusya lideri Putin ile 'el ele vereceklerini' ifade etti.Temmuz 2022'de Kuzey Kore, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya katılımını tanımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230611/bati-medyasi-ukraynanin-taarruzu-rus-ordusunun-hazirlik-seviyesinin-mukemmel-oldugunu-gosterdi-1072274204.html

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