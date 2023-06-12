https://sputniknews.com.tr/20230612/kuzey-kore-lideri-kimden-putinle-el-ele-verme-sozu-1072330633.html
Kuzey Kore lideri Kim'den Putin’le 'el ele verme' sözü
Kuzey Kore lideri Kim'den Putin’le 'el ele verme' sözü
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Ulusal Günü’nü için yayınladığı mesajında iki ülke halkının, güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik hedeflerini... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T13:56+0300
2023-06-12T13:56+0300
2023-06-12T13:58+0300
dünya
rusya
asya & pasifik
kuzey kore lideri kim jong un
vladimir putin
destek
söz
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Ulusal Günü’nü kutlamak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tebrik mesajı gönderdi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonlarını savunan ve Rusya’ya 'tam destek ve dayanışma' içinde olduklarını söyleyen Kuzey Kore lideri, Putin ile 'el ele yürüyecekleri' mesajını verdi. Kim, “Adaletin kazanacağı kesin. Rus halkı, zaferlerle dolu tarihine başarı eklemeye devam edecektir” dedi. Moskova ile yakın stratejik işbirliği içinde olduklarını aktaran Kuzey Kore lideri, iki ülke halkının, güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik hedeflerini gerçekleştirme konusundaki ortak arzusuna uygun olarak Rusya lideri Putin ile 'el ele vereceklerini' ifade etti.Temmuz 2022'de Kuzey Kore, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya katılımını tanımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/bati-medyasi-ukraynanin-taarruzu-rus-ordusunun-hazirlik-seviyesinin-mukemmel-oldugunu-gosterdi-1072274204.html
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rusya, asya & pasifik, kuzey kore lideri kim jong un, vladimir putin, destek, söz
rusya, asya & pasifik, kuzey kore lideri kim jong un, vladimir putin, destek, söz
Kuzey Kore lideri Kim'den Putin’le 'el ele verme' sözü
13:56 12.06.2023 (güncellendi: 13:58 12.06.2023) Abone ol
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Ulusal Günü’nü için yayınladığı mesajında iki ülke halkının, güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik hedeflerini gerçekleştirme konusundaki ortak arzusuna uygun olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile 'el ele verme' sözü verdiklerini ifade etti.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Ulusal Günü’nü kutlamak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tebrik mesajı gönderdi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonlarını savunan ve Rusya’ya 'tam destek ve dayanışma' içinde olduklarını söyleyen Kuzey Kore lideri, Putin ile 'el ele yürüyecekleri' mesajını verdi.
Kim, “Adaletin kazanacağı kesin. Rus halkı, zaferlerle dolu tarihine başarı eklemeye devam edecektir” dedi.
Moskova ile yakın stratejik işbirliği içinde olduklarını aktaran Kuzey Kore lideri, iki ülke halkının, güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik hedeflerini gerçekleştirme konusundaki ortak arzusuna uygun olarak Rusya lideri Putin ile 'el ele vereceklerini' ifade etti.
Temmuz 2022'de Kuzey Kore, Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya katılımını tanımıştı.