https://sputniknews.com.tr/20230531/kuzey-korenin-uydu-firlatisi-roket-arizasi-nedeniyle-basarisiz-oldu-1071821693.html

Kuzey Kore'nin uydu fırlatışı, roket arızası nedeniyle başarısız oldu

Kuzey Kore'nin uydu fırlatışı, roket arızası nedeniyle başarısız oldu

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T07:31+0300

2023-05-31T07:31+0300

2023-05-31T07:31+0300

dünya

kuzey kore

uydu

japonya

güney kore

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Kuzey Kore ajansı CNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nden fırlatılan "Malligyong-1 akeri keşif uydusu, taşıyıcı roketiyle birlikte Kore Yarımadası'nın batısında denize düştü.Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden (NADA) yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin ikinci aşama ateşleme sisteminin zamanında çalışmaması nedeniyle ivmesini kaybettiği belirtildi.Fırlatış nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul ve Japonya'nın Okinava Adası'nda sirenle uyarılar yapıldı.Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatı sahilinden ateşlenen roketin Eocheong Adası'nın 200 kilometre açığına düştüğünün belirlendiğini, roketin denize düşen bir parçasının ele geçirdiklerini bildirdi.Devlet Başkanı'na bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi, acil toplanarak durumu ele alırken fırlatış nedeniyle Kuzey Kore'yi kınayan açıklama yayımladı.Açıklamada, "Başarısız olup olmamasına bakılmaksızın bu fırlatış BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali ve Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğine yönelik ciddi bir provokasyondur." ifadesine yer verildi.Japonya Dışişleri Bakanlığı da ABD'li, Güney Koreli ve Japon yetkileri arasında telefon görüşmesi yapıldığı ve tarafların fırlatışı "güçlü şekilde kınadıkları" kaydedildi.Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu fırlatma denemesi oldu.Pyongyang yönetimi, 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında bir tarihte uydu fırlatışı yapacağına dair Japonya'yı ve Uluslararası Denizcilik Örgütünü bilgilendirmişti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisi ile fırlatışlar yapmasını yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230525/rusya-kuzey-kore-eksiksiz-bir-balistik-ve-seyir-fuzesi-serisi-gelistirdi-1071581009.html

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