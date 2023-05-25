https://sputniknews.com.tr/20230525/rusya-kuzey-kore-eksiksiz-bir-balistik-ve-seyir-fuzesi-serisi-gelistirdi-1071581009.html
Rusya: Kuzey Kore eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdi
Rusya: Kuzey Kore eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdi
Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Kuzey Kore’nin eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdiğini açıkladı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T21:55+0300
2023-05-25T21:55+0300
2023-05-25T21:55+0300
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kuzey kore
balistik füze
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Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Sputnik’e verdiği demeçte Kuzey Kore'nin neredeyse eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdiğini ancak ABD, Japonya ve Güney Kore'ye saldırma niyetinin olmadığını söyledi.Pyongyang'ın yeni balistik füzeler geliştirmesi ve bunların birbirini izleyen testlerinin ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasının doğrudan bir sonucu olduğunu belirten Matsegora, “Kuzey Kore askeri-sanayi kompleksinin son on yılda etkileyici sonuçlar elde ettiği kabul edilmeli. Neredeyse eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdi, onlarca fırlatma testi gerçekleştirdi” dedi.Saldırganlık, artan askeri, politik ve ekonomik baskılar, içişlere müdahale girişimleri ve burada var olan sosyo-politik sistemi ortadan kaldırmaya yönelik doğrudan tehditler olmasaydı, Kuzey Kore yönetiminin büyük ölçekli nükleer füze programları geliştirmek ve uygulamak için nedenleri olmayacağına vurgu yapan diplomat, “Kuzey Korelilerin elbette ABD'ye, Japonya'ya veya Güney Kore'ye saldırmak, bu ülkeleri ele geçirmek ve siyasi sistemlerini değiştirmek gibi bir niyetleri yok” ifadelerini kullandı.Nisan ortasında Kuzey Kore, yeni bir Hwaseong-18 katı yakıtlı kıtalararası balistik füze test ettiğini duyurmuştu.Lider Kim Jong-un, test sürecini bizzat yönetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/kim-kuzey-korenin-ilk-askeri-casus-uydusunun-firlatilmasi-planini-onayladi-1071205246.html
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rusya, kuzey kore, balistik füze
Rusya: Kuzey Kore eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdi
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Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Kuzey Kore’nin eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdiğini açıkladı.
Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Sputnik’e verdiği demeçte Kuzey Kore'nin neredeyse eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdiğini ancak ABD, Japonya ve Güney Kore'ye saldırma niyetinin olmadığını söyledi.
Pyongyang'ın yeni balistik füzeler geliştirmesi ve bunların birbirini izleyen testlerinin ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasının doğrudan bir sonucu olduğunu belirten Matsegora, “Kuzey Kore askeri-sanayi kompleksinin son on yılda etkileyici sonuçlar elde ettiği kabul edilmeli. Neredeyse eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdi, onlarca fırlatma testi gerçekleştirdi” dedi.
Saldırganlık, artan askeri, politik ve ekonomik baskılar, içişlere müdahale girişimleri ve burada var olan sosyo-politik sistemi ortadan kaldırmaya yönelik doğrudan tehditler olmasaydı, Kuzey Kore yönetiminin büyük ölçekli nükleer füze programları geliştirmek ve uygulamak için nedenleri olmayacağına vurgu yapan diplomat, “Kuzey Korelilerin elbette ABD'ye, Japonya'ya veya Güney Kore'ye saldırmak, bu ülkeleri ele geçirmek ve siyasi sistemlerini değiştirmek gibi bir niyetleri yok” ifadelerini kullandı.
Nisan ortasında Kuzey Kore, yeni bir Hwaseong-18 katı yakıtlı kıtalararası balistik füze test ettiğini duyurmuştu.Lider Kim Jong-un, test sürecini bizzat yönetmişti.