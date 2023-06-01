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https://sputniknews.com.tr/20230601/kuzey-kore-basarisiz-denemelerin-ardindan-yeni-uydu-firlatma-rampasinin-fotograflarini-yayinladi--1071867458.html
Kuzey Kore başarısız denemelerin ardından yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını yayınladı
Kuzey Kore başarısız denemelerin ardından yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını yayınladı
Kuzey Kore (KDHC) lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkenin yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını paylaştı, ABD'yi eleştirdi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T09:57+0300
2023-06-01T10:21+0300
kuzey kore
dünya
asya & pasifik
uydu
uzay
fırlatma
kuzey kore lideri kim jong un
kim yo jong
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Kuzey Kore medyası, ülkenin bu hafta uzaya bir askeri gözetleme uydusu yerleştirmeye yönelik başarısız denemelerin ardından yeni fırlatma rampasını yayınladı.Görüntüler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından yapılan ve uyduyu fırlatma çabalarının hız kesmeden devam edeceğini taahhüt eden resmi bir açıklamayla birlikte yayınlandı.Kız kardeş Kim'den ABD'ye gangster benzetmesi"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin askeri keşif uydusunun yakında uzay yörüngesindeki görevine başlayacağı kesindir" diyen Kim, kendileri gibi birçok füze denemesi yapan diğer ülkelere hiçbir şey denmediğini ama kendi denemelerinin sürekli kınandığını hatırlatıp "ABD, uzaya balonla uydu fırlatsak bile bunun yasadışı ve tehditkar olduğunu söyleyebilecek bir gangster grubudur" ifadesini kullandı.Hiç kimsenin ABD'ye belirli bir devletin egemenlik hakkına karışma yetkisi vermediğini ifade eden Kim, "Bu vesileyle 'diplomasi kapısı' ve 'samimi müzakere' masallarıyla uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalışan ABD'yi bir kez daha net bir şekilde uyarmak istiyoruz" dedi. 'Pyongyang rejiminin sonu', 'Sistemin sona ermesi' gibi ifadeler kullanan ABD ve müttefikleri ile diyalog arayışında olmadıklarını söyleyen Kim, "Ülkemize yönelik düşmanca politikanın sürdürülmesinden hiçbir faydalarının olmayacağını ve Kuzey Kore ile karşı karşıya gelme arayışlarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaları için kendimize özgü mücadele tarzımıza daha saldırgan bir tavırla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/kuzey-korenin-uydu-firlatisi-roket-arizasi-nedeniyle-basarisiz-oldu-1071821693.html
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kuzey kore, asya & pasifik, uydu, uzay, fırlatma, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong
kuzey kore, asya & pasifik, uydu, uzay, fırlatma, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong

Kuzey Kore başarısız denemelerin ardından yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını yayınladı

09:57 01.06.2023 (güncellendi: 10:21 01.06.2023)
© Fotoğraf : Kim Yo Jong Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkenin yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını paylaştı.
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkenin yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Fotoğraf : Kim Yo Jong
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Kuzey Kore (KDHC) lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkenin yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını paylaştı, ABD'yi eleştirdi.
Kuzey Kore medyası, ülkenin bu hafta uzaya bir askeri gözetleme uydusu yerleştirmeye yönelik başarısız denemelerin ardından yeni fırlatma rampasını yayınladı.
Görüntüler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından yapılan ve uyduyu fırlatma çabalarının hız kesmeden devam edeceğini taahhüt eden resmi bir açıklamayla birlikte yayınlandı.

Kız kardeş Kim'den ABD'ye gangster benzetmesi

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin askeri keşif uydusunun yakında uzay yörüngesindeki görevine başlayacağı kesindir" diyen Kim, kendileri gibi birçok füze denemesi yapan diğer ülkelere hiçbir şey denmediğini ama kendi denemelerinin sürekli kınandığını hatırlatıp "ABD, uzaya balonla uydu fırlatsak bile bunun yasadışı ve tehditkar olduğunu söyleyebilecek bir gangster grubudur" ifadesini kullandı.
Hiç kimsenin ABD'ye belirli bir devletin egemenlik hakkına karışma yetkisi vermediğini ifade eden Kim, "Bu vesileyle 'diplomasi kapısı' ve 'samimi müzakere' masallarıyla uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalışan ABD'yi bir kez daha net bir şekilde uyarmak istiyoruz" dedi.
'Pyongyang rejiminin sonu', 'Sistemin sona ermesi' gibi ifadeler kullanan ABD ve müttefikleri ile diyalog arayışında olmadıklarını söyleyen Kim, "Ülkemize yönelik düşmanca politikanın sürdürülmesinden hiçbir faydalarının olmayacağını ve Kuzey Kore ile karşı karşıya gelme arayışlarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaları için kendimize özgü mücadele tarzımıza daha saldırgan bir tavırla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
DÜNYA
Kuzey Kore'nin uydu fırlatışı, roket arızası nedeniyle başarısız oldu
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