https://sputniknews.com.tr/20230601/kuzey-kore-basarisiz-denemelerin-ardindan-yeni-uydu-firlatma-rampasinin-fotograflarini-yayinladi--1071867458.html

Kuzey Kore başarısız denemelerin ardından yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını yayınladı

Kuzey Kore başarısız denemelerin ardından yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını yayınladı

Kuzey Kore (KDHC) lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkenin yeni uydu fırlatma rampasının fotoğraflarını paylaştı, ABD'yi eleştirdi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T09:57+0300

2023-06-01T09:57+0300

2023-06-01T10:21+0300

kuzey kore

dünya

asya & pasifik

uydu

uzay

fırlatma

kuzey kore lideri kim jong un

kim yo jong

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Kuzey Kore medyası, ülkenin bu hafta uzaya bir askeri gözetleme uydusu yerleştirmeye yönelik başarısız denemelerin ardından yeni fırlatma rampasını yayınladı.Görüntüler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından yapılan ve uyduyu fırlatma çabalarının hız kesmeden devam edeceğini taahhüt eden resmi bir açıklamayla birlikte yayınlandı.Kız kardeş Kim'den ABD'ye gangster benzetmesi"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin askeri keşif uydusunun yakında uzay yörüngesindeki görevine başlayacağı kesindir" diyen Kim, kendileri gibi birçok füze denemesi yapan diğer ülkelere hiçbir şey denmediğini ama kendi denemelerinin sürekli kınandığını hatırlatıp "ABD, uzaya balonla uydu fırlatsak bile bunun yasadışı ve tehditkar olduğunu söyleyebilecek bir gangster grubudur" ifadesini kullandı.Hiç kimsenin ABD'ye belirli bir devletin egemenlik hakkına karışma yetkisi vermediğini ifade eden Kim, "Bu vesileyle 'diplomasi kapısı' ve 'samimi müzakere' masallarıyla uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalışan ABD'yi bir kez daha net bir şekilde uyarmak istiyoruz" dedi. 'Pyongyang rejiminin sonu', 'Sistemin sona ermesi' gibi ifadeler kullanan ABD ve müttefikleri ile diyalog arayışında olmadıklarını söyleyen Kim, "Ülkemize yönelik düşmanca politikanın sürdürülmesinden hiçbir faydalarının olmayacağını ve Kuzey Kore ile karşı karşıya gelme arayışlarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaları için kendimize özgü mücadele tarzımıza daha saldırgan bir tavırla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230531/kuzey-korenin-uydu-firlatisi-roket-arizasi-nedeniyle-basarisiz-oldu-1071821693.html

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kuzey kore, asya & pasifik, uydu, uzay, fırlatma, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong