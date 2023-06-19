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https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-kore-askeri-casus-uydusunun-dusmesinin-ciddi-bir-hata-oldugunu-kabul-etti-1072615634.html
Kuzey Kore, askeri casus uydusunun düşmesinin 'ciddi bir hata' olduğunu kabul etti
Kuzey Kore, askeri casus uydusunun düşmesinin 'ciddi bir hata' olduğunu kabul etti
Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle Sarı Deniz'e düşen askeri casus uydunun fırlatma denemesini yılın ilk yarısındaki 'en ciddi... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T13:13+0300
2023-06-19T13:13+0300
dünya
asya & pasifik
kuzey kore
uydu
casus uydu
fırlatma
başarısızlık
kuzey kore lideri kim jong un
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Yonhap'ın Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) aktardığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un liderlik ettiği İşçi Partisi'nin 8'inci Merkez Komitesi'nin toplantısında askeri casus uydu fırlatılmasına ilişkin ilk kez 'başarısızlık' açıklaması yapıldı.Pyongyang yönetimin başarısız uydu fırlatma denemesini dikkate alınması gereken 'en ciddi hata' olarak kabul ettiği ve bunun uzay çalışmalarına verilen stratejik önemden dolayı göz ardı edilmeyeceği belirtildi.Fırlatmadan sorumlu yetkililerin 'şiddetle' eleştirildiği ve başarısızlığın nedeninin detaylıca araştırılacağı bildirildi.Ayrıca, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden 'doğru şekilde' fırlatılacağı kaydedildi.Kim'in toplantıda konuşmaması dikkatlerden kaçmadıKomite toplantılarında konuştuğu bilinen Kim'in söz konusu toplantıda açıklama yapmadığı belirtildi.Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kim'in ilk defa bir parti toplantısında konuşmadığına dikkati çekerek, Kuzey Kore liderinin konuşmamasının nedeninin ülkedeki artan ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını iddia etti.Koo, başarısız uydu denemesi, ekonomik beklentilerin karşılanamaması ve çeşitli alanlarda 'kayda değer başarı' elde edilememesi nedeniyle Kim'in konuşmaktan kaçındığını savundu.Kuzey'in uydu fırlatma denemeleriKuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş; deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu.Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu denemesi olarak kayıtlara geçmişti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230616/guney-kore-kuzey-koreye-ait-roketin-enkazina-ulasti-1072547487.html
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asya & pasifik, kuzey kore, uydu, casus uydu, fırlatma, başarısızlık, kuzey kore lideri kim jong un
asya & pasifik, kuzey kore, uydu, casus uydu, fırlatma, başarısızlık, kuzey kore lideri kim jong un

Kuzey Kore, askeri casus uydusunun düşmesinin 'ciddi bir hata' olduğunu kabul etti

13:13 19.06.2023
© İHA / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© İHA / KCNA
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Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle Sarı Deniz'e düşen askeri casus uydunun fırlatma denemesini yılın ilk yarısındaki 'en ciddi hata' olarak tanımladı.
Yonhap'ın Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) aktardığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un liderlik ettiği İşçi Partisi'nin 8'inci Merkez Komitesi'nin toplantısında askeri casus uydu fırlatılmasına ilişkin ilk kez 'başarısızlık' açıklaması yapıldı.
Pyongyang yönetimin başarısız uydu fırlatma denemesini dikkate alınması gereken 'en ciddi hata' olarak kabul ettiği ve bunun uzay çalışmalarına verilen stratejik önemden dolayı göz ardı edilmeyeceği belirtildi.
Fırlatmadan sorumlu yetkililerin 'şiddetle' eleştirildiği ve başarısızlığın nedeninin detaylıca araştırılacağı bildirildi.
Ayrıca, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden 'doğru şekilde' fırlatılacağı kaydedildi.

Kim'in toplantıda konuşmaması dikkatlerden kaçmadı

Komite toplantılarında konuştuğu bilinen Kim'in söz konusu toplantıda açıklama yapmadığı belirtildi.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kim'in ilk defa bir parti toplantısında konuşmadığına dikkati çekerek, Kuzey Kore liderinin konuşmamasının nedeninin ülkedeki artan ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını iddia etti.
Koo, başarısız uydu denemesi, ekonomik beklentilerin karşılanamaması ve çeşitli alanlarda 'kayda değer başarı' elde edilememesi nedeniyle Kim'in konuşmaktan kaçındığını savundu.

Kuzey'in uydu fırlatma denemeleri

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş; deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu.
Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu denemesi olarak kayıtlara geçmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin başarısız askeri keşif uydusu fırlatma girişiminde kullandığı roketin enkazına ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
DÜNYA
Güney Kore, Kuzey'in fırlattığı casus uydunun enkazına ulaştı
16 Haziran , 16:13
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