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Güney Kore, Kuzey'in fırlattığı casus uydunun enkazına ulaştı
Güney Kore, Kuzey'in fırlattığı casus uydunun enkazına ulaştı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin başarısız askeri keşif uydusu fırlatma girişiminde kullandığı casus uydunun enkazına ulaştı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kore’nin geçtiğimiz ay başarısızlıkla sonuçlanan askeri keşif uydusu fırlatma girişiminde kullandığı 'Chollima-1' roketinin enkazı Güney Kore tarafından bulundu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, enkazın dün akşam saatlerinde Güney Kore açıklarında denizin yaklaşık 75 metre derinliğinde tespit edildiği belirtildi. Ekiplerin farklı parçalara ulaşmak üzere denizdeki aramalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, ele geçirilen enkazın ABD ile iş birliği içerisinde inceleneceği ifade edildi.Güney Kore Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü'nden Lee Choon-geun, bulunan parçanın yakıt tankı gibi göründüğünü belirterek tanka bağlı motorun bulunmasının Kuzey Kore'nin yeni roket motorunda kullandığı teknolojinin keşfedilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.Ne olmuştu?Kuzey Kore’nin 31 Mayıs’ta askeri keşif uydusu (casus uydu) 'Malligyong-1'i yörüngeye göndermek üzere fırlattığı yeni 'Chollima-1' roketi, motor arızası nedeniyle Sarı Deniz'e düşmüştü. Güney Kore kısa bir süre sonra düşen enkazı toplamak için 10 gemi ve onlarca dalgıcın katıldığı bir arama operasyonu başlatmış, ancak kötü hava şartları nedeniyle yalnızca küçük enkaz parçalarına ulaşabilmişti. Güney Kore, ayrıca Çin savaş gemilerinin de roketin düştüğü sularda operasyon yürüttüğünü duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230616/abd-guney-koreye-dunyanin-en-buyuk-denizaltilarindan-birini-konuslandirdi-1072521492.html
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asya & pasifik, güney kore, kuzey kore, roket, enkaz, fırlatma
asya & pasifik, güney kore, kuzey kore, roket, enkaz, fırlatma

Güney Kore, Kuzey'in fırlattığı casus uydunun enkazına ulaştı

16:13 16.06.2023 (güncellendi: 16:15 16.06.2023)
© İHAGüney Kore, Kuzey Kore'nin başarısız askeri keşif uydusu fırlatma girişiminde kullandığı roketin enkazına ulaştı.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin başarısız askeri keşif uydusu fırlatma girişiminde kullandığı roketin enkazına ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© İHA
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin başarısız askeri keşif uydusu fırlatma girişiminde kullandığı casus uydunun enkazına ulaştı.
Kuzey Kore’nin geçtiğimiz ay başarısızlıkla sonuçlanan askeri keşif uydusu fırlatma girişiminde kullandığı 'Chollima-1' roketinin enkazı Güney Kore tarafından bulundu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, enkazın dün akşam saatlerinde Güney Kore açıklarında denizin yaklaşık 75 metre derinliğinde tespit edildiği belirtildi.
Ekiplerin farklı parçalara ulaşmak üzere denizdeki aramalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, ele geçirilen enkazın ABD ile iş birliği içerisinde inceleneceği ifade edildi.
Güney Kore Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü'nden Lee Choon-geun, bulunan parçanın yakıt tankı gibi göründüğünü belirterek tanka bağlı motorun bulunmasının Kuzey Kore'nin yeni roket motorunda kullandığı teknolojinin keşfedilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Kuzey Kore’nin 31 Mayıs’ta askeri keşif uydusu (casus uydu) 'Malligyong-1'i yörüngeye göndermek üzere fırlattığı yeni 'Chollima-1' roketi, motor arızası nedeniyle Sarı Deniz'e düşmüştü.
Güney Kore kısa bir süre sonra düşen enkazı toplamak için 10 gemi ve onlarca dalgıcın katıldığı bir arama operasyonu başlatmış, ancak kötü hava şartları nedeniyle yalnızca küçük enkaz parçalarına ulaşabilmişti.
Güney Kore, ayrıca Çin savaş gemilerinin de roketin düştüğü sularda operasyon yürüttüğünü duyurmuştu.
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