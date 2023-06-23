https://sputniknews.com.tr/20230623/titanda-infilak-sesi-duyuldugu-saklanmis-cameron-patlama-biliniyordu-uyarilar-umursanmadi-dedi-1072784908.html

Titan'da infilak sesi duyulduğu saklanmış: Cameron 'Patlama biliniyordu, uyarılar umursanmadı' dedi

Titan'da infilak sesi duyulduğu saklanmış: Cameron 'Patlama biliniyordu, uyarılar umursanmadı' dedi

Titan'ın 5 kişiyle Titanik dalışına başlamasından birkaç saat sonra ABD Donanması'nın sualtı mikrofonlarının infilak sesini saptadığı ortaya çıktı. Titanik... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T13:50+0300

2023-06-23T13:50+0300

2023-06-23T13:52+0300

yaşam

titanik

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ses

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abd donanması

james cameron

oceangate

güvenlik

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Titanik batığına turistik sefer düzenlerken Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan isimli batiskafın 19 Haziran'da Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde kaybolması üzerine başlatılan arama-kurtarma seferberliği sonucu dün gece 'iç patlamayla infilak eden aracın içindeki 5 zenginin öldüğünün' açıklanması, yeni soru işaretleri doğurdu. ABD, Britanya, Kanada ve Fransa'dan gemiler, uçaklar ve derin deniz robotlarıyla yürütülen çalışmalara liderlik eden ABD Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral John Mauger, dün 96 saatlik oksijeninin tükenmiş olması gereken saatlerde Titan'dakileri kurtarmaya tümüyle odaklı çalışmaya devam ettiklerini açıklamıştı. Ancak bugün ABD Donanması'nın günler önce batiskafın infilak etme sesini duyduğu ortaya çıktı. The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre pazar sabahı dalmasından 1 saat 45 dakika sonra kaybolan Titan'ın sefere başlamasından birkaç saat sonra, düşman denizaltılarını tespit etmek için tasarlanmış ABD Donanması'nın gizli sualtı mikrofonları infilak sesini saptadı. WSJ'ye konuşan üst düzey bir yetkili, "ABD Donanması, akustik verilerin bir analizini yaptı ve iletişim kesildiğinde Titan'ın faaliyette bulunduğu yerin genel çevresinde bir iç patlama veya patlamayla tutarlı bir anormallik tespit etti" diyerek ekledi:Oysa Mauger, dün Titan'ın içindekilerin canlı bulunmasına dair umutların tükenmesine rağmen muazzam kaynakların seferber edilmeye devam edilmesine "Özellikle karmaşık vakalarda insanların yaşama iradesinin de gerçekten hesaba katılması gerektiği durumlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz" açıklamasını getirmişti. Amiral, ABD Donanması'nın patlama sesi yakaladığından hiç söz etmemişti. Mauger, dün gece bir robotun enkaz mahaline ulaşmasının ardından, 'Titanik'in pruvasından yaklaşık 500 metre uzakta basınç odasının feci kaybıyla tutarlı 5 büyük enkaz parçasının bulunduğunu' duyurdu. OceanGate şirketine ait Titan'da havacılık şirketi Action Aviation'ın sahibi Britanyalı milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ile oğlu Süleyman Davud, OceanGate kurucusu ve CEO'su Stockton Rush, Fransız kaşif Paul Henry Nargeolet bulunuyordu. 1997'de çektiği Titanik filmiyle özdeşleşen ünlü yönetmen James Cameron da batiskafta bir iç patlama meydana geldiğini bildiğini söyleyerek soru işaretlerini tırmandırdı. Daha önce Titanik enkazına 33 dalış gerçekleştirmiş olan Cameron, 'pazar günü bir gemide bulunduğunu ve olaydan pazartesi haberdar olduğunu, denizaltının aynı anda hem navigasyonunu hem de iletişimini kaybettiğini öğrendiğinde, hemen bir felaketten şüphelendiğini' söyleyerek şöyle devam etti:ABD'li yönetmen, bunun üzerine meslektaşlarına "Bazı arkadaşlarımızı kaybettik... Şu anda dipte paramparça" diye e-posta attığını aktardı. Uzmanların Titan'a dair güvenlik endişeleriyle ilgili OceanGate'i defalarca uyardıklarına dair açıklamalarını yankılayan Cameron, şirketin kompozit karbon fiber ve titanyum gövdeli derin deniz batiskafı yaptığını duyduğunda şüpheye kapıldığını belirtti:Patlamanın nedeni belirlenmemiş olsa da, yönetmen, karbon fiber ve titanyum gövdenin, katmanlara ayrılmaya ve mikroskobik su girişine olanak tanıyarak zamanla ilerleyici başarısızlığa yol açtığına dair uyarıların haklı olduğunu varsaydığını söyledi. 1912'deki Titatnik faciası ile onun batığına giden Titan'ın yok oluşu arasında 'korkunç bir ironi' olduğunu dile getiren Cameron, şöyle konuştu:Şirket çalışanlarının istifalarından söz eden, ama nedenini belirtmeyen yönetmen, kendisi doğrudan dahil olmasa da, derin sualtı topluluğundan bazılarının OceanGate'e "Felakete giden bir yoldasınız" diye mektup yazdığını aktardı. Cameron'a yanıt, Titan'da ölen OceanGate kurucusu Stockton Rush'ın eski iş ortağı Guillermo Soehnlein'dan geldi. Britanya'nın The Times radyosuna konuşan Soehnlein, 2013'te ayrıldığı derin deniz keşif şirketini Rush ile birlikte kurduklarında güvenliği ilk sıraya koyduklarını, Titan denizaltısının tasarımında yer almadığını, ama eski ortağının pervasız biri olmadığını söyledi."Güvenliğe son derece bağlıydı. Ayrıca riskleri yönetme konusunda son derece titizdi ve derin bir okyanus ortamında faaliyet göstermenin tehlikelerinin çok keskin bir şekilde farkındaydı. 2009'da onunla iş yapmayı kabul etmemin ana nedenlerinden biri de buydu" diyen Soehnlein, Cameron'un Kuzey Atlantik'teki Titanik bölgesine ve Pasifik Mariana Çukuru'ndaki Dünya'nın en derin noktasına 30'dan fazla dalış dahil pek çok iniş gerçekleştirdiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

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titanik, patlama, ses, titan, denizaltı, abd donanması, james cameron, oceangate , güvenlik, uyarı