https://sputniknews.com.tr/20230622/kayip-titan-denizaltisindaki-ingiliz-milyarderin-esi-titanik-kazasinda-olen-ciftin-torunu-cikti-1072753630.html

Kayıp Titan denizaltısındaki İngiliz milyarderin eşi, Titanik kazasında ölen çiftin torunu çıktı

Kayıp Titan denizaltısındaki İngiliz milyarderin eşi, Titanik kazasında ölen çiftin torunu çıktı

Titanik enkazını görmek için yola çıktıktan sonra kaybolan ve bugün itibarıyla yeterli miktarda oksijen kalmadığı düşünülen Titan denizaltısındaki İngiliz... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T16:14+0300

2023-06-22T16:14+0300

2023-06-22T16:18+0300

yaşam

titanik

gemi

denizaltı

titan

kaza

ölüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103589/63/1035896325_0:8:1201:683_1920x0_80_0_0_0bf1de864b047e895d10e345554a2f49.jpg

Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan denizaltısındaki yolcuların oksijeninin tükenmiş olması gerekirken, arama-kurtarma ekibinin başı faaliyetlerine devam ettiklerini duyurdu.Umutlar tükenirken denizaltıda bulunan İngiliz milyarder Stockton Rush'a ilişkin trajik bir detay gün yüzüne çıktı.Kayıp denizaltının da üreticisi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Rush'ın eşi Wendy Rush'ın, 1912'deki Titanic kazasında ölen Isidor Straus ve eşi Ida Straus'un büyük büyük torunu olduğu anlaşıldı.Wendy Rush, New York Times'ın (NYT) aktardığına göre Strause'ların 1905'te Dr Richard Weil ile evlenen kızlarından Minnie'nin soyundan geliyor.Medya kuruluşunun elde ettiği arşiv kayıtlarına göre Isidor Straus ve eşi Ida, Titanik'in 1912'deki ilk ve son yolculuğunda gemide bulunan en zengin kişiler arasındaydı. 1845 doğumlu Ida Straus, dünyaca ünlü Macy's mağazasının ortaklarındandı.1500 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, iddiaya göre 1845 doğumlu Ida Straus, kadınlara ve çocuklara verilen önceliğe rağmen eşi olmadan kurtarma botuna binmeyi reddetti. Isidor Straus'un cesedinin Titanik battıktan yaklaşık 2 hafta sonra denizde bulunurken, Ida Straus'un izine ise hiçbir zaman rastlanmadı.Asıl adı Wendy Hollings Weil olan Wendy Rush'ın, 1986 yılında Stockton Rush ile evlendiği biliniyor. Son 2 yıl içinde Titanik enkazına yapılan 3 OceanGate seferine katıldığı belirtilen Rush'ın, Linkedin profilinde, firmanın iletişim direktörü olarak görev yaptığı ve şirket vakfının uzun süredir yönetim kurulu üyesi olduğu yazıyor.Arama-kurtarma faaliyeti sürüyorABD, Britanya, Kanada ve Fransa'dan arama-kurtarma ekipleri kayıp denizaltıya ulaşma çabalarını sürdürüyor.NBC'ye konuşan ABD Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral John Mauger, "Özellikle karmaşık vakalarda insanların yaşama iradesinin de gerçekten hesaba katılması gerektiği durumlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla aramaya devam ediyoruz ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230622/abd-sahil-koruma-oksijeni-tukenmis-olmasi-gereken-titandaki-yolculari-kurtarmaya-hl-odakliyiz-1072752241.html

titan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

titanik, gemi, denizaltı, titan, kaza, ölüm