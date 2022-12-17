Ölümünün 25. yılında, Titanik'in yönetmeninden açıklama: Jack'in ölmesi gerekiyordu
12:53 17.12.2022 (güncellendi: 13:02 17.12.2022)
© Fotoğraf : IMDbTitanik, Rose ve Jack
© Fotoğraf : IMDb
Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik’in yönetmeni James Cameron, Leonardo Di Caprio'nun canlandırdığı 'Jack' karakterinin ölmekten başka seçeneği olmadığını ifade etti.
Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, tüm zamanların en romantik filmleri arasında gösteriliyor.
Yeni filmi “Avatar: Suyun Yolu” ile ilgili The Toronto Sun gazetesine verdiği demeçte James Cameron, 19 Aralık 1997'de gösterime giren Titanik filimini son sahnesi için bilimsel çalışmalara başvurduklarını aktardı.
Filmin son sahnesinde, devasa büyüklükteki gemi batmış ve Jack ile Rose okyanusun ortasında kalmışlardı. Gemi artıklarından buldukları bir tahta parçasının üzerine çıkmayı amaçlarken Jack, okyanusun soğuk sularında donarak hayatını kaybetti. Rose ise kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu.
James Cameron, “Bu sahneyle ilgili olarak daha sonra bir hipotermi uzmanıyla birçok analiz yaptık. Hatta filmde kullandığımız tahtanın benzerini ürettik” dedi.
Jack'in Rose ile birlikte kurtulup kurtulamayacağına dair tartışmalarına son vermek amacıyla bilim insanlarıyla iş birliği yaptığını kaydeden ünlü yönetmen, Jack Dawson karakterinin gerçek koşullarda da ölümden kurtulamayacağını belirterek “Jack'in ölmesi gerekiyordu. Tıpkı Romeo ve Juliet gibi. Bu aşk, fedakarlık ve ölüm üzerine bir filmdi” dedi.
Yeni filmi “Avatar: Suyun Yolu” ile ilgili The Toronto Sun gazetesine verdiği demeçte James Cameron, 19 Aralık 1997'de gösterime giren Titanik filimini son sahnesi için bilimsel çalışmalara başvurduklarını aktardı.
Filmin son sahnesinde, devasa büyüklükteki gemi batmış ve Jack ile Rose okyanusun ortasında kalmışlardı. Gemi artıklarından buldukları bir tahta parçasının üzerine çıkmayı amaçlarken Jack, okyanusun soğuk sularında donarak hayatını kaybetti. Rose ise kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu.
James Cameron, “Bu sahneyle ilgili olarak daha sonra bir hipotermi uzmanıyla birçok analiz yaptık. Hatta filmde kullandığımız tahtanın benzerini ürettik” dedi.
Jack'in Rose ile birlikte kurtulup kurtulamayacağına dair tartışmalarına son vermek amacıyla bilim insanlarıyla iş birliği yaptığını kaydeden ünlü yönetmen, Jack Dawson karakterinin gerçek koşullarda da ölümden kurtulamayacağını belirterek “Jack'in ölmesi gerekiyordu. Tıpkı Romeo ve Juliet gibi. Bu aşk, fedakarlık ve ölüm üzerine bir filmdi” dedi.