Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221217/olumunun-25-yilinda-titanikin-yonetmeninden-aciklama-jackin-olmesi-gerekiyordu-1064695893.html
Ölümünün 25. yılında, Titanik'in yönetmeninden açıklama: Jack'in ölmesi gerekiyordu
Ölümünün 25. yılında, Titanik'in yönetmeninden açıklama: Jack'in ölmesi gerekiyordu
Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik’in yönetmeni James Cameron, Leonardo Di Caprio'nun canlandırdığı 'Jack'... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T12:53+0300
2022-12-17T13:02+0300
yaşam
titanik
leonardo dicaprio
kate winslet
james cameron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/19/1052107228_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_8517d2cfb631134a9855ef8c6eeb7963.jpg
Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, tüm zamanların en romantik filmleri arasında gösteriliyor. Yeni filmi “Avatar: Suyun Yolu” ile ilgili The Toronto Sun gazetesine verdiği demeçte James Cameron, 19 Aralık 1997'de gösterime giren Titanik filimini son sahnesi için bilimsel çalışmalara başvurduklarını aktardı. Filmin son sahnesinde, devasa büyüklükteki gemi batmış ve Jack ile Rose okyanusun ortasında kalmışlardı. Gemi artıklarından buldukları bir tahta parçasının üzerine çıkmayı amaçlarken Jack, okyanusun soğuk sularında donarak hayatını kaybetti. Rose ise kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu. James Cameron, “Bu sahneyle ilgili olarak daha sonra bir hipotermi uzmanıyla birçok analiz yaptık. Hatta filmde kullandığımız tahtanın benzerini ürettik” dedi.Jack'in Rose ile birlikte kurtulup kurtulamayacağına dair tartışmalarına son vermek amacıyla bilim insanlarıyla iş birliği yaptığını kaydeden ünlü yönetmen, Jack Dawson karakterinin gerçek koşullarda da ölümden kurtulamayacağını belirterek “Jack'in ölmesi gerekiyordu. Tıpkı Romeo ve Juliet gibi. Bu aşk, fedakarlık ve ölüm üzerine bir filmdi” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/19/1052107228_6:0:726:540_1920x0_80_0_0_6d2534d2b5a892f873b0703fcbfe4489.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
titanik, leonardo dicaprio, kate winslet, james cameron
titanik, leonardo dicaprio, kate winslet, james cameron

Ölümünün 25. yılında, Titanik'in yönetmeninden açıklama: Jack'in ölmesi gerekiyordu

12:53 17.12.2022 (güncellendi: 13:02 17.12.2022)
© Fotoğraf : IMDbTitanik, Rose ve Jack
Titanik, Rose ve Jack - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© Fotoğraf : IMDb
Abone olTelegram
Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik’in yönetmeni James Cameron, Leonardo Di Caprio'nun canlandırdığı 'Jack' karakterinin ölmekten başka seçeneği olmadığını ifade etti.
Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, tüm zamanların en romantik filmleri arasında gösteriliyor.

Yeni filmi “Avatar: Suyun Yolu” ile ilgili The Toronto Sun gazetesine verdiği demeçte James Cameron, 19 Aralık 1997'de gösterime giren Titanik filimini son sahnesi için bilimsel çalışmalara başvurduklarını aktardı.

Filmin son sahnesinde, devasa büyüklükteki gemi batmış ve Jack ile Rose okyanusun ortasında kalmışlardı. Gemi artıklarından buldukları bir tahta parçasının üzerine çıkmayı amaçlarken Jack, okyanusun soğuk sularında donarak hayatını kaybetti. Rose ise kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu.

James Cameron, “Bu sahneyle ilgili olarak daha sonra bir hipotermi uzmanıyla birçok analiz yaptık. Hatta filmde kullandığımız tahtanın benzerini ürettik” dedi.

Jack'in Rose ile birlikte kurtulup kurtulamayacağına dair tartışmalarına son vermek amacıyla bilim insanlarıyla iş birliği yaptığını kaydeden ünlü yönetmen, Jack Dawson karakterinin gerçek koşullarda da ölümden kurtulamayacağını belirterek “Jack'in ölmesi gerekiyordu. Tıpkı Romeo ve Juliet gibi. Bu aşk, fedakarlık ve ölüm üzerine bir filmdi” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала