https://sputniknews.com.tr/20221217/olumunun-25-yilinda-titanikin-yonetmeninden-aciklama-jackin-olmesi-gerekiyordu-1064695893.html

Ölümünün 25. yılında, Titanik'in yönetmeninden açıklama: Jack'in ölmesi gerekiyordu

Ölümünün 25. yılında, Titanik'in yönetmeninden açıklama: Jack'in ölmesi gerekiyordu

Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik’in yönetmeni James Cameron, Leonardo Di Caprio'nun canlandırdığı 'Jack'... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T12:53+0300

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yaşam

titanik

leonardo dicaprio

kate winslet

james cameron

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Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, tüm zamanların en romantik filmleri arasında gösteriliyor. Yeni filmi “Avatar: Suyun Yolu” ile ilgili The Toronto Sun gazetesine verdiği demeçte James Cameron, 19 Aralık 1997'de gösterime giren Titanik filimini son sahnesi için bilimsel çalışmalara başvurduklarını aktardı. Filmin son sahnesinde, devasa büyüklükteki gemi batmış ve Jack ile Rose okyanusun ortasında kalmışlardı. Gemi artıklarından buldukları bir tahta parçasının üzerine çıkmayı amaçlarken Jack, okyanusun soğuk sularında donarak hayatını kaybetti. Rose ise kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu. James Cameron, “Bu sahneyle ilgili olarak daha sonra bir hipotermi uzmanıyla birçok analiz yaptık. Hatta filmde kullandığımız tahtanın benzerini ürettik” dedi.Jack'in Rose ile birlikte kurtulup kurtulamayacağına dair tartışmalarına son vermek amacıyla bilim insanlarıyla iş birliği yaptığını kaydeden ünlü yönetmen, Jack Dawson karakterinin gerçek koşullarda da ölümden kurtulamayacağını belirterek “Jack'in ölmesi gerekiyordu. Tıpkı Romeo ve Juliet gibi. Bu aşk, fedakarlık ve ölüm üzerine bir filmdi” dedi.

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titanik, leonardo dicaprio, kate winslet, james cameron