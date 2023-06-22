https://sputniknews.com.tr/20230622/abd-sahil-koruma-oksijeni-tukenmis-olmasi-gereken-titandaki-yolculari-kurtarmaya-hl-odakliyiz-1072752241.html

ABD Sahil Koruma: Oksijeni tükenmiş olması gereken Titan'daki yolcuları kurtarmaya hâlâ odaklıyız

ABD Sahil Koruma: Oksijeni tükenmiş olması gereken Titan'daki yolcuları kurtarmaya hâlâ odaklıyız

Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan adlı batiskaftaki yolcuların oksijeninin tükenmiş olması gerekirken... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T15:22+0300

2023-06-22T15:22+0300

2023-06-22T15:49+0300

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Titanik enkazının yakınında kaybolan Titan adlı batiskafı bulmaya çalışan çok uluslu misyonun baş koordinatörü, oksijenlerinin tükendiğinden endişe edilen içerdeki beş kişiyi canlı kurtarmaya odaklanmaya devam ettiklerini söyledi. NBC'ye konuşan ABD Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral John Mauger, "Özellikle karmaşık vakalarda insanların yaşama iradesinin de gerçekten hesaba katılması gerektiği durumlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla aramaya devam ediyoruz ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi. Batiskafa ulaşma çabalarını, ABD, Britanya, Kanada ve Fransa'dan arama-kurtarma ekipleri yürütüyor.Kayıp batiskafta havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi Britanyalı milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyor. Titan, 2.5 saat sürmesi öngörülen yolculuk için yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıktı. GPS'nin çalışmadığı su altında, yüzeydeki Polar Prince isimli gemiden gelen mesajlarla yönlendirilen ve Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullanan Titan'la iletişim, dalışından 1 saat 45 dakika sonra kesildi. Oksijenin dayandığı 96 saatlik süre de bugün TSİ 14.00 sularında doldu.Bilet fiyatının 250 bin dolar olduğu Titan, 6.4 metrelik uzunluğu, alan darlığı ve sınırlı gıda stokunun yanında yetersiz teknolojik ekipman nedeniyle uzman tarafından 'ilkel' olarak niteleniyor ve uzun süre su altında kalmak için uygun olmadığı vurgulanıyor.Üstüne üstlük batiskafın, diğer bazı deniz araçlarında da kullanılan video oyunu kontrolörüyle yönetildiği ortaya çıktı.Titan'ın kendi kendine yüzeye çıkması durumunda bile dışarıdan 17 cıvatayla kapatıldığı için yolcuların dışarıdan yardım olmadan çıkması mümkün değil.ABD Sahil Güvenliği'nin daha önceki açıklamasında, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından batiskafa ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği; sözkonusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ifade edilmişti. Ancak bu seslerin, Titan'a ait olup olmadığı kesinleşmemişti.

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