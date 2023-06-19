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https://sputniknews.com.tr/20230619/titanikin-enkazina-turist-tasiyan-denizalti-okyanusta-kayboldu-1072630733.html
Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı okyanusta kayboldu
Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı okyanusta kayboldu
Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlardan biri, Atlas... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T19:05+0300
2023-06-19T19:06+0300
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okyanus
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enkaz
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BBC'nin haberine göre, Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğunu bildirdi.Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlatırken, denizaltında kaç turistin olduğu henüz bilinmiyor.Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor.Gemi, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü'Asla batmayacağı' iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/titanik-gemisi-enkazinin-tam-goruntusu-yayinlandi-1071207572.html
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titanik, okyanus, kayıp, enkaz
titanik, okyanus, kayıp, enkaz

Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı okyanusta kayboldu

19:05 19.06.2023 (güncellendi: 19:06 19.06.2023)
© AAoyuncak gemi
oyuncak gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA
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Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlardan biri, Atlas Okyanusu'nda kaybolurken, aracın içinde kaç turistin bulunduğu henüz bilinmiyor.
BBC'nin haberine göre, Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğunu bildirdi.
Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlatırken, denizaltında kaç turistin olduğu henüz bilinmiyor.
Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor.

Gemi, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü

'Asla batmayacağı' iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.
Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.
Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.
Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.
Dünyanın en ünlü gemi kazalarından biri olarak tarihe geçen Titanik gemisinin enkazı, daha önce hiç görülmemiş şekilde tam boyutlarıyla ortaya çıkarıldı. Deniz haritalaması yöntemiyle oluşturulan görsel, 200 saatte çekilen binlerce görüntünün birleştirilmesiyle elde edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
YAŞAM
Titanik enkazının ilk tam boyutlu tarama görüntüleri yayınlandı
17 Mayıs, 12:58
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