https://sputniknews.com.tr/20230619/titanikin-enkazina-turist-tasiyan-denizalti-okyanusta-kayboldu-1072630733.html

Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı okyanusta kayboldu

Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı okyanusta kayboldu

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlardan biri, Atlas... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T19:05+0300

2023-06-19T19:05+0300

2023-06-19T19:06+0300

yaşam

titanik

okyanus

kayıp

enkaz

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BBC'nin haberine göre, Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğunu bildirdi.Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlatırken, denizaltında kaç turistin olduğu henüz bilinmiyor.Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor.Gemi, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü'Asla batmayacağı' iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230517/titanik-gemisi-enkazinin-tam-goruntusu-yayinlandi-1071207572.html

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