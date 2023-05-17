Titanik enkazının tam görüntüsü yayınlandı
12:58 17.05.2023 (güncellendi: 13:00 17.05.2023)
© Fotoğraf : Atlantic Productions / MagellanDünyanın en ünlü gemi kazalarından biri olarak tarihe geçen Titanik gemisinin enkazı, daha önce hiç görülmemiş şekilde tam boyutlarıyla ortaya çıkarıldı. Deniz haritalaması yöntemiyle oluşturulan görsel, 200 saatte çekilen binlerce görüntünün birleştirilmesiyle elde edildi.
© Fotoğraf : Atlantic Productions / Magellan
Dünyanın en ünlü gemi kazalarından biri olarak tarihe geçen Titanik gemisinin enkazı, daha önce hiç görülmemiş şekilde tam boyutlarıyla ortaya çıkarıldı. Deniz haritalaması yöntemiyle oluşturulan görsel, 200 saatte çekilen binlerce görüntünün birleştirilmesiyle elde edildi.
Atlantik Okyanusu'nda 3 bin 800 metre derinlikte bulunan Titanic gemisi enkazının ilk tam boyutlu dijital taraması, derin deniz haritalaması yöntemiyle oluşturuldu.
Görsel, deniz haritalama ve belgesel şirketleriyle çalışan dalgıçlar tarafından çekilen 700 bin görüntüden oluşuyor.
The first full-sized digital scan of the Titanic has been created using deep-sea mapping.— Ticia Verveer (@ticiaverveer) May 17, 2023
It provides a unique 3D view of the entire ship, enabling it to be seen as if the water has been drained away.
The hope is that this will shed new light on exactly what happened to the… pic.twitter.com/rT8imgnAmB
Uzman bir gemideki bir ekip tarafından uzaktan kontrol edilen dalgıçların, enkazın uzunluğunu ve genişliğini ortaya çıkarmak için 200 saatten fazla mesai yaptığı bildirildi.
Yayınlanan görselde, tüm geminin bir 3 boyutlu görünümünün sağlandığı, okyanusta var olan suyun boşaltılmış gibi gösterildiği görüldü.
Söz konusu görselin, 1912'de batan geminin nasıl battığına ve içerisinde neler yaşandığına dair yeni ipuçlarını açığa çıkaracağı düşünülüyor.
'Cevaplanması gereken sorular var'
Titanik analisti Parks Stephenson, "Gemi hakkında hâlâ cevaplanması gereken sorular var" dedi.
Stephenson, oluşturulan model için, "Titanik olayını spekülasyonlara değil kanıtlara dayalı araştırmanın ilk büyük adımlarından biri" ifadesini kullandı.
Gemiyi uzun yıllar inceleyen Stephenson, "Enkazı bir dalgıçtan asla göremeyeceğiniz şekilde görmenizi sağlıyor ve enkazın tamamını, bağlamını ve perspektifini görebiliyorsunuz. Ve şimdi size gösterdiği şey, enkazın gerçek durumu" ifadelerini kullandı.
Stephenson, taramaları ilk gördüğünde 'hayran kaldığını' da sözlerine ekledi.
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'Enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunamıyoruz'
Keşif gezisinin planlamasına öncülük eden deniz haritalama şirketi Magellan'dan Gerhard Seiffert, bu projenin şimdiye kadar üstlendiği en büyük su altı tarama projesi olduğunu söyledi.
Seiffert, "Neredeyse 4000 derinliğe sahip bölgede akıntılar var ve enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmamıza izin verilmiyor. Ve diğer zorluk da her santimetrekareyi haritalamamız gerektiği. Enkaz alanında ilginç olmayan kısımları bile haritalandırmamız gerekiyor" diye ekledi.
Dünyanın en büyük cruise gemisi olan ve buzdağına çarparak batan Titanik gemisi, 15 Nisan 1912'de Birleşik Krallık'taki Southhampton'dan yola çıkmış, ABD'nin New York kentine giderken buzdağına çarparak batmıştı.
Titanik, felaket durumunda kapatılabilen su geçirmez bölmeleriyle son teknoloji ürünü bir gemi olarak kabul ediliyordu.
Felaketin ardından gemide bulunan 2 bin 200 kişiden 1500'ünün hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.