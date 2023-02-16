https://sputniknews.com.tr/20230216/tanri-bile-batiramaz-denilen-titanic-gemisinin-yeni-enkaz-goruntuleri-yayinlandi-1067102567.html

'Tanrı bile batıramaz' denilen Titanic gemisinin yeni enkaz görüntüleri yayınlandı

'Tanrı bile batıramaz' denilen Titanic gemisinin yeni enkaz görüntüleri yayınlandı

Titanik filminin 25. yıldönümünde, geminin enkazına yapılan ilk dalışlardan birine görüntüler yayınlandı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T09:20+0300

2023-02-16T09:20+0300

2023-02-16T09:20+0300

yaşam

titanic

gemi

kaza

enkaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067102412_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_af61181d7a8c2bd98a4527ab26430ed7.jpg

Dünyanın en büyük cruise gemisi olan ve buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazına yapılan en eski ziyaretlerden birinin videosu YouTube'da yayınlandı.1986 yılında gerçekleştirilen dalışa dair görüntüler, 80 dakika uzunluğunda ve herhangi bir montaj içermiyor.Görüntüler, 1997 yapımı Titanik filminin 25. yıldönümünde yeniden gösterime girmesiyle birlikte paylaşıldı.15 Nisan 1912'de Birleşik Krallık'taki Southhampton'dan yolan çıkan gemi, ABD'nin New York kentine giderken buzdağına çarpmıştı.Zamanının en büyük cruise gemisi olan Titanic, felaket durumunda kapatılabilen su geçirmez bölmeleriyle son teknoloji ürünü bir gemi olarak kabul ediliyordu.Bu ve diğer eklentiler, gemiyi üreten şirketin geminin 'asla batmayacağı' ısrarına neden oldu.Felaketin ardından gemide bulunan 2 bin 200 kişiden tahminen 1500'ü hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20221208/celine-dion-tedavisi-olmayan-kati-kisi-sendromuna-yakalandim-1064346783.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

titanic, gemi, kaza, enkaz