https://sputniknews.com.tr/20230216/tanri-bile-batiramaz-denilen-titanic-gemisinin-yeni-enkaz-goruntuleri-yayinlandi-1067102567.html
'Tanrı bile batıramaz' denilen Titanic gemisinin yeni enkaz görüntüleri yayınlandı
'Tanrı bile batıramaz' denilen Titanic gemisinin yeni enkaz görüntüleri yayınlandı
Titanik filminin 25. yıldönümünde, geminin enkazına yapılan ilk dalışlardan birine görüntüler yayınlandı. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T09:20+0300
2023-02-16T09:20+0300
2023-02-16T09:20+0300
yaşam
titanic
gemi
kaza
enkaz
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Dünyanın en büyük cruise gemisi olan ve buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazına yapılan en eski ziyaretlerden birinin videosu YouTube'da yayınlandı.1986 yılında gerçekleştirilen dalışa dair görüntüler, 80 dakika uzunluğunda ve herhangi bir montaj içermiyor.Görüntüler, 1997 yapımı Titanik filminin 25. yıldönümünde yeniden gösterime girmesiyle birlikte paylaşıldı.15 Nisan 1912'de Birleşik Krallık'taki Southhampton'dan yolan çıkan gemi, ABD'nin New York kentine giderken buzdağına çarpmıştı.Zamanının en büyük cruise gemisi olan Titanic, felaket durumunda kapatılabilen su geçirmez bölmeleriyle son teknoloji ürünü bir gemi olarak kabul ediliyordu.Bu ve diğer eklentiler, gemiyi üreten şirketin geminin 'asla batmayacağı' ısrarına neden oldu.Felaketin ardından gemide bulunan 2 bin 200 kişiden tahminen 1500'ü hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/celine-dion-tedavisi-olmayan-kati-kisi-sendromuna-yakalandim-1064346783.html
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titanic, gemi, kaza, enkaz
titanic, gemi, kaza, enkaz
'Tanrı bile batıramaz' denilen Titanic gemisinin yeni enkaz görüntüleri yayınlandı
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Titanik filminin 25. yıldönümünde, geminin enkazına yapılan ilk dalışlardan birine görüntüler yayınlandı.
Dünyanın en büyük cruise gemisi olan ve buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazına yapılan en eski ziyaretlerden birinin videosu YouTube'da yayınlandı.
1986 yılında gerçekleştirilen dalışa dair görüntüler, 80 dakika uzunluğunda ve herhangi bir montaj içermiyor.
Görüntüler, 1997 yapımı Titanik filminin 25. yıldönümünde yeniden gösterime girmesiyle birlikte paylaşıldı.
15 Nisan 1912'de Birleşik Krallık'taki Southhampton'dan yolan çıkan gemi, ABD'nin New York kentine giderken buzdağına çarpmıştı.
Zamanının en büyük cruise gemisi olan Titanic, felaket durumunda kapatılabilen su geçirmez bölmeleriyle son teknoloji ürünü bir gemi olarak kabul ediliyordu.
Bu ve diğer eklentiler, gemiyi üreten şirketin geminin 'asla batmayacağı' ısrarına neden oldu.
Felaketin ardından gemide bulunan 2 bin 200 kişiden tahminen 1500'ü hayatını kaybetti.