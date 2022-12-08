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Celine Dion: Tedavisi olmayan 'katı kişi sendromu'na yakalandım
Celine Dion: Tedavisi olmayan 'katı kişi sendromu'na yakalandım
Celine Dion, nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromuna yakalandığını açıkladı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T17:03+0300
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Kanadalı şarkıcı Celine Dion, çok nadir görülen katı kişi sendromuna yakalandığını duyurdu. Şarkıcı, hastalığı nedeniyle Avrupa turnesinin tarihlerini yeniden planladı.1968 yılından beri müzik piyasasının içinde olan Dion, 1997 yılında 'Titanic' filminde ve filmin albümünde yer alan 'My Heart Will Go On' ile tanınmaya başlamıştı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, vücutta istemsiz spazmlara sebebiyet veren nörolojik hastalığın tedavisi olmasa da bazı çalışmalarla birlikte hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabiliyor. Kronik ağrı, hareketlerde sorun gibi bazı belirtileri olan hastalığa yakalanan hastalar kimi zaman ses ve dokunmaya duyarlı hale gelebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20190920/celine-dion-yuzunun-dovmesini-yaptirmak-isteyen-rapci-drakee-yalvardi-seni-cok-seviyorum-lutfen-1040217158.html
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celine dion, hasta, turne
celine dion, hasta, turne

Celine Dion: Tedavisi olmayan 'katı kişi sendromu'na yakalandım

17:03 08.12.2022 (güncellendi: 17:07 08.12.2022)
© AFP 2022Celine Dion
Celine Dion - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022
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Celine Dion, nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromuna yakalandığını açıkladı.
Kanadalı şarkıcı Celine Dion, çok nadir görülen katı kişi sendromuna yakalandığını duyurdu. Şarkıcı, hastalığı nedeniyle Avrupa turnesinin tarihlerini yeniden planladı.
1968 yılından beri müzik piyasasının içinde olan Dion, 1997 yılında 'Titanic' filminde ve filmin albümünde yer alan 'My Heart Will Go On' ile tanınmaya başlamıştı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, vücutta istemsiz spazmlara sebebiyet veren nörolojik hastalığın tedavisi olmasa da bazı çalışmalarla birlikte hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabiliyor. Kronik ağrı, hareketlerde sorun gibi bazı belirtileri olan hastalığa yakalanan hastalar kimi zaman ses ve dokunmaya duyarlı hale gelebiliyor.
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