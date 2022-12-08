https://sputniknews.com.tr/20221208/celine-dion-tedavisi-olmayan-kati-kisi-sendromuna-yakalandim-1064346783.html
Celine Dion: Tedavisi olmayan 'katı kişi sendromu'na yakalandım
Celine Dion: Tedavisi olmayan 'katı kişi sendromu'na yakalandım
Celine Dion, nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromuna yakalandığını açıkladı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T17:03+0300
2022-12-08T17:03+0300
2022-12-08T17:07+0300
celine dion
hasta
turne
yaşam
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Kanadalı şarkıcı Celine Dion, çok nadir görülen katı kişi sendromuna yakalandığını duyurdu. Şarkıcı, hastalığı nedeniyle Avrupa turnesinin tarihlerini yeniden planladı.1968 yılından beri müzik piyasasının içinde olan Dion, 1997 yılında 'Titanic' filminde ve filmin albümünde yer alan 'My Heart Will Go On' ile tanınmaya başlamıştı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, vücutta istemsiz spazmlara sebebiyet veren nörolojik hastalığın tedavisi olmasa da bazı çalışmalarla birlikte hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabiliyor. Kronik ağrı, hareketlerde sorun gibi bazı belirtileri olan hastalığa yakalanan hastalar kimi zaman ses ve dokunmaya duyarlı hale gelebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20190920/celine-dion-yuzunun-dovmesini-yaptirmak-isteyen-rapci-drakee-yalvardi-seni-cok-seviyorum-lutfen-1040217158.html
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celine dion, hasta, turne
celine dion, hasta, turne
Celine Dion: Tedavisi olmayan 'katı kişi sendromu'na yakalandım
17:03 08.12.2022 (güncellendi: 17:07 08.12.2022) Abone ol
Celine Dion, nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromuna yakalandığını açıkladı.
Kanadalı şarkıcı Celine Dion, çok nadir görülen katı kişi sendromuna yakalandığını duyurdu. Şarkıcı, hastalığı nedeniyle Avrupa turnesinin tarihlerini yeniden planladı.
1968 yılından beri müzik piyasasının içinde olan Dion, 1997 yılında 'Titanic' filminde ve filmin albümünde yer alan 'My Heart Will Go On' ile tanınmaya başlamıştı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, vücutta istemsiz spazmlara sebebiyet veren nörolojik hastalığın tedavisi olmasa da bazı çalışmalarla birlikte hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabiliyor. Kronik ağrı, hareketlerde sorun gibi bazı belirtileri olan hastalığa yakalanan hastalar kimi zaman ses ve dokunmaya duyarlı hale gelebiliyor.