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Titanik enkazının daha önce görülmemiş detayları ortaya çıktı
Titanik enkazının daha önce görülmemiş detayları ortaya çıktı
Dünyanın unutulmaz gemileri arasında yer alan Titanik'in enkazından alınan yeni 8K çözünürlüklü görüntüler, daha önce kimsenin görmediği detayları gözler önüne... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T12:07+0300
2022-09-01T12:16+0300
yaşam
titanik
gemi enkazı
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Filmlere ve pek çok esere konu olan RMS Titanik gemisinin batmasından 100 yıl sonra, sular altındaki enkaza dair yeni görüntüler elde edildi.Okyanus araştırma şirketi OceanGate Expeditions, bundan tam 37 yıl önce 1 Eylül 1985'te Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan gemi enkazına dair 8K çözünürlüklü videolar yayınladı. Yeni 8K videonun araştırmacılara enkazın belirli bölümlerini yakından inceleme fırsatı tanıyacağını belirten şirket, bu sayede gemide daha önce görülmemiş yeni yapıları ve 'olağanüstü renkleri' zoom yapılsa dahi 4K kalitesinde görebileceklerini kaydetti.Şirket konuya dair açıklamasında, "Videonun başlangıcında, 15 tonluk devasa çapayı yerleştirmek için kullanılan ve bugün hala geminin güvertesinde bulunan vinci ve aslında ana direğe takılı olması gereken ancak artık çökmüş durumdaki zinciri görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.Türünün ilk örneği olan görüntülerde aynı zamanda Titanic'in ünlü burnu ve geminin bazı parçalarının düştüğü yerlerde meydana gelen çürümenin kanıtları görülüyor.Uzman Titanik dalgıcı ve OceanGate'te Titanik uzmanı olarak görev yapan Rory Golden, yayınlanan kliplerden birinde Titanik ikiye ayrıldığında okyanus tabanına düşen tek uçlu kazanlardan birinin görüldüğünü ifade ederek şu cümleleri kullandı: İngiltere'deki Southampton'dan ayrılarak ABD'nin New York şehrine doğru yola çıkan Titanik gemisi, 14 Nisan 1912'de bir buzula çarparak ikiye bölünmüş ve geminin soğuk sulara batması sonucu yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetmişti.
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titanik, gemi enkazı
titanik, gemi enkazı

Titanik enkazının daha önce görülmemiş detayları ortaya çıktı

12:07 01.09.2022 (güncellendi: 12:16 01.09.2022)
© AP PhotoTitanik enkazı
Titanik enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AP Photo
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Dünyanın unutulmaz gemileri arasında yer alan Titanik'in enkazından alınan yeni 8K çözünürlüklü görüntüler, daha önce kimsenin görmediği detayları gözler önüne serdi.
Filmlere ve pek çok esere konu olan RMS Titanik gemisinin batmasından 100 yıl sonra, sular altındaki enkaza dair yeni görüntüler elde edildi.
Okyanus araştırma şirketi OceanGate Expeditions, bundan tam 37 yıl önce 1 Eylül 1985'te Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan gemi enkazına dair 8K çözünürlüklü videolar yayınladı.
Yeni 8K videonun araştırmacılara enkazın belirli bölümlerini yakından inceleme fırsatı tanıyacağını belirten şirket, bu sayede gemide daha önce görülmemiş yeni yapıları ve 'olağanüstü renkleri' zoom yapılsa dahi 4K kalitesinde görebileceklerini kaydetti.
Şirket konuya dair açıklamasında, "Videonun başlangıcında, 15 tonluk devasa çapayı yerleştirmek için kullanılan ve bugün hala geminin güvertesinde bulunan vinci ve aslında ana direğe takılı olması gereken ancak artık çökmüş durumdaki zinciri görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Türünün ilk örneği olan görüntülerde aynı zamanda Titanic'in ünlü burnu ve geminin bazı parçalarının düştüğü yerlerde meydana gelen çürümenin kanıtları görülüyor.
Uzman Titanik dalgıcı ve OceanGate'te Titanik uzmanı olarak görev yapan Rory Golden, yayınlanan kliplerden birinde Titanik ikiye ayrıldığında okyanus tabanına düşen tek uçlu kazanlardan birinin görüldüğünü ifade ederek şu cümleleri kullandı:
"Liman tarafındaki çapa üzerinde çapa üreticisi 'Noah Hingley & Sons Ltd.'nin adını hiç görmemiştim. Onlarca yıldır Titanik enkazını inceliyorum ve enkaza birden fazla dalış yaptım. Ancak bu düzeydeki ayrıntıları gösteren başka bir görüntü gördüğümü zannetmiyorum."
İngiltere'deki Southampton'dan ayrılarak ABD'nin New York şehrine doğru yola çıkan Titanik gemisi, 14 Nisan 1912'de bir buzula çarparak ikiye bölünmüş ve geminin soğuk sulara batması sonucu yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetmişti.
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