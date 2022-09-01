https://sputniknews.com.tr/20220901/titanik-enkazinin-daha-once-gorulmemis-detaylari-ortaya-cikti-1060666800.html

Titanik enkazının daha önce görülmemiş detayları ortaya çıktı

Titanik enkazının daha önce görülmemiş detayları ortaya çıktı

Dünyanın unutulmaz gemileri arasında yer alan Titanik'in enkazından alınan yeni 8K çözünürlüklü görüntüler, daha önce kimsenin görmediği detayları gözler önüne... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T12:07+0300

2022-09-01T12:07+0300

2022-09-01T12:16+0300

yaşam

titanik

gemi enkazı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060666653_46:0:1954:1073_1920x0_80_0_0_21e0456510e4c54cd5329f20409ca20a.jpg

Filmlere ve pek çok esere konu olan RMS Titanik gemisinin batmasından 100 yıl sonra, sular altındaki enkaza dair yeni görüntüler elde edildi.Okyanus araştırma şirketi OceanGate Expeditions, bundan tam 37 yıl önce 1 Eylül 1985'te Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan gemi enkazına dair 8K çözünürlüklü videolar yayınladı. Yeni 8K videonun araştırmacılara enkazın belirli bölümlerini yakından inceleme fırsatı tanıyacağını belirten şirket, bu sayede gemide daha önce görülmemiş yeni yapıları ve 'olağanüstü renkleri' zoom yapılsa dahi 4K kalitesinde görebileceklerini kaydetti.Şirket konuya dair açıklamasında, "Videonun başlangıcında, 15 tonluk devasa çapayı yerleştirmek için kullanılan ve bugün hala geminin güvertesinde bulunan vinci ve aslında ana direğe takılı olması gereken ancak artık çökmüş durumdaki zinciri görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.Türünün ilk örneği olan görüntülerde aynı zamanda Titanic'in ünlü burnu ve geminin bazı parçalarının düştüğü yerlerde meydana gelen çürümenin kanıtları görülüyor.Uzman Titanik dalgıcı ve OceanGate'te Titanik uzmanı olarak görev yapan Rory Golden, yayınlanan kliplerden birinde Titanik ikiye ayrıldığında okyanus tabanına düşen tek uçlu kazanlardan birinin görüldüğünü ifade ederek şu cümleleri kullandı: İngiltere'deki Southampton'dan ayrılarak ABD'nin New York şehrine doğru yola çıkan Titanik gemisi, 14 Nisan 1912'de bir buzula çarparak ikiye bölünmüş ve geminin soğuk sulara batması sonucu yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

titanik, gemi enkazı