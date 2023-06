https://sputniknews.com.tr/20230622/yapay-zeka-yanitladi-uzaylilar-dunyayi-istila-edecek-mi-icardi-galatasarayda-kalacak-mi-1072724883.html

Yapay zeka yanıtladı: Uzaylılar Dünya'yı istila edecek mi, Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

ChatGPT, pek çok soruyu yanıtlıyor, matematik denklemleri çözüyor, şiir yazıyor ve tavsiyelerde bulunuyor. Sohbet robotu, ABD’nin UFO açıklamaları ve... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

Popülaritesi giderek artan ChatGPT gibi yapay zeka destekli uygulamalar hayatı kolaylaştırmasının yanında hızlı ilerleyişiyle güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.Teknoloji uzmanları, bu sohbet robotlarının yanlış bilgi yayma ve işleri ortadan kaldırma potansiyeli hakkında uyarılarda bulunuyor.Yapay zekanın insanlığı yok edeceği korkusunun gerçekçi olmadığı vurgulanırken, günlük yaşamda tüm işlerin çeyreğini yapabilecek bu dijital sistemlerin birçok kişiyi işinden etme riskine dikkat çekiliyor.Potansiyel tehlike: ‘İnsanları gölgede bırakacak seviyeyi aştılar’‘Yapay zekanın babası’ Geoffrey Hinton, yapay zeka sohbet robotlarının genel bilgi miktarı açısından insanları gölgede bırakacak seviyeyi aştığını dile getiriyor.75 yaşındaki Hinton, bu dijital sistemlerin yakında bir insan beyninin sahip olduğu bilgi seviyesini geçebileceğine işaret ederek mayıs ayında Google’dan istifa ettiğini duyurdu.Yapay zekanın, "Daha fazla güç elde etmem gerekiyor” gibi potansiyel bir tehlike barındırdığı uyarısında bulunan Hinton, “Potansiyel tehlikelerden ötürü yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım" dedi.Arama motorlarının aksine kullanıcı ile doğrudan sohbet edebilen OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT kabiliyetleriyle etkilerken, kişisel veri kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle engellerle de karşılaşıyor.Örneğin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu mayıs ayında çalışanlarından kritik işlerde ChatGPT kullanmamalarını istedi.Bild 200 kişiyi işten çıkarabilirAB’nin lokomotifi Almanya’da da sohbet robotlarının yasaklanacağı iddiaları dolanırken, öte yandan Alman Bild gazetesinde, yapay zeka kullanımına başlanacağı ve bu nedenle 200 kişinin işten çıkarılabileceği iddia edildi.‘Hit şarkı’ tahmini: Müzik endüstrisini de sallayabilirBilim insanları, istatistiksel ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak popüler olabilecek şarkıların yapay zeka ile tespit edilebileceğini öngördü.Müzik şirketlerinin, dinleyicilerin şarkı listelerine kaydedebilecekleri popüler olma ihtimali yüksek şarkıları belirlemek için de bu çalışmanın kullanılabileceği belirtildi. Araştırmada, dinletilen şarkılar, 700 binden fazla dinlemeye ulaşması durumunda popüler (hit) kabul edildi.Öte yandan, araştırmada, deneklerden elde edilen verilerin toplumsal beğeni ve zevkleri tahmin etmeyi kolaylaştırabileceği de vurgulandı.Erken doğumu tahmin edebildiABD'nin Washington Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma da yapay zekanın, erken doğumları, hamileliğin 31. haftasında tahmin edebileceğini ortaya koydu.‘Yapay zeka insan ırkının yok olmasına yol açabilir’ bildirisiYapay zeka alanında çalışan düzinelerce üst düzey yönetici ve akademisyen, bu teknolojinin 'küresel çapta yok etme' tehlikesine karşı tedbir alınması gerektiğini söyleyen bir bildiri yayınladı. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın ‘vaftiz babası’ kabul edilen Geoffrey Hinton, Google DeepMind ve Anthropic'ten yöneticiler ve kıdemli araştırmacılar, Microsoft'un Baş Teknoloji Sorumlusu Kevin Scott; İnternet güvenliği ve kriptografi öncüsü Bruce Schneier; iklim savunucusu ve çevreci Bill McKibben, müzisyen Grimes, bildiriyi imzalayanlar arasında.Bu gelişmeler ışığında Google’a alternatif gösterilen ChatGPT ve benzeri dijital sistemler hayatı kolaylaştıracak mı zorlaştıracak mı?Sputnik gündemde olan konuları ChatGPT‘nin kendisine sordu.‘Bizimle iletişim kuran bir türün, dostane bir amacı olduğunu umuyoruz’Mayıs ayında dünya gündemini meşgul eden ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) kamuoyuna açık ilk UFO paneli oldu. Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçen sene kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.Ardından ABD Hava Kuvvetleri’nden ayrılan ve UFO’larla ilgili birimde çalışan David Grusch, ABD'nin elinde ‘sağlam’ uzaylı araçlarının bulunduğunu öne sürdü.Savunma Bakanlığı'nın yeni kurulan Anomali Çözüm Dairesi de zeka sahibi uzaylıların varlığının reddedilemeyeceğini, ancak şimdiye kadarki gözlemlerin bu nesnelerin kökeninin uzaylılar olduğuna ilişkin kanıt sunmadığını kaydetti.ChatGPT’ye bu haberleri hatırlaratarak, ‘Uzaylılar Dünya’yı istila edecek mi?’ sorusunu yönelttik. Sohbet robotu şu yanıtı verdi:“İlginç bir konudan bahsediyorsunuz. Ancak bu konu hakkında kesin bir bilgimiz yok. Bilim adamları ve astrofizikçiler, evrende başka zeki varlıkların var olabileceği fikrini düşünüyorlar. Ama henüz bize ulaştıklarına dair somut bir kanıtımız yok.Eğer gerçekten varsa, bu varlıkların niyetlerini bilemeyiz. İstilaya gelince, bundan emin değiliz. Yine de, bu konuda endişelenmeniz için bir sebep yok. Bizi ziyaret eden veya bizimle iletişim kuran bir türün, dostane bir amacı olduğunu umuyoruz.Özetle, şu anda Dünya’yı istila edecek uzaylılar hakkında bir kanıtımız yok. Bu konuda yapabileceğimiz en iyi şey, bilimsel çalışmalarımızı yapmak ve bize ziyaret eden uzaylıların varlığına dair kanıtlar aramak.Ben bir yapay zeka dil modeliyim ve düşünce sahibi değilim, ancak bu haber insanlar arasında farklı yorumlara sebep olabilir. Bazı insanlar bu toplantının, NASA'nın UFO'lar hakkında daha fazla bilgi vermeye başladığı anlamına geldiği düşünebilir. Diğerleri ise bu tanımlanamayan hava olaylarının muhtemelen doğal olabileceğini savunabilir. Ancak her ne olursa olsun, bilim dünyasının bu tür olaylar hakkında daha fazla bilgi edinmesi herkes için yararlıdır.”‘Icardi'nin Galatasaray'da kalma ihtimali her zaman var’ChatGPT’ye ‘Mauro Icardi’nin Galatasaray'daki akıbeti’ni sorduğumuzda ise şu yanıtı aldık:ChatGPT nedir?ChatGPT insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotudur. Yapay zekâ araştırma şirketi olan OpenAI tarafından geliştirilmiştir. ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal cevaplar verebiliyor. Bu sebeple de Google'a alternatif olarak gösteriliyor.Nasıl kullanılır?Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın. OpenAI üyeliğiniz varsa ‘Log in’ butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa ‘Sign up’ butonuyla üye olun. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.Özellikleri nelerdir?ChatGPT sorulan tüm soruları cevaplandırma, matematik denklemleri çözme, temel akademik makaleler, edebi metinler, tezler, film senaryosu gibi metinleri yazma, hata ayıklama ve düzeltmede bizlere yardımcı oluyor. Uzun bir metni özetleyerek metindeki anahtar kelimeleri sınıflandırabiliyor. Hatta bir kod bloğundaki hataları tespit ederek doğrusuyla düzeltiyor.

