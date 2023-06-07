https://sputniknews.com.tr/20230607/eski-istihbaratci-konustu-abdnin-elinde-insan-yapimi-olmayan-gemiler-var-1072127388.html

Eski istihbaratçı konuştu: ABD'nin elinde insan yapımı olmayan gemiler var

Eski istihbaratçı konuştu: ABD'nin elinde insan yapımı olmayan gemiler var

ABD istihbaratının çeşitli birimlerinde görev yapmış eski br istihbarat yetkilisi, ABD ordusunun envanterinde insan elinden çıkmayan gemiler bulunduğunu, bu... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T13:43+0300

2023-06-07T13:43+0300

2023-06-07T14:07+0300

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ABD istihbaratında 14 yıl görev yapan David Grusch, ABD'nin insan yapımı olmayan gemilere sahip olduğunu iddia etti.Bu araçlarla ilgili bilgilerin Kongre'den yasadışı bir şekilde saklandığını söyleyen Grusch, araçlarla ilgili gizli bilgileri Kongre'ye teslim ettiğinde hükümet yetkililerinden misilleme gördüğünü belirtti. ABD istihbaratındaki 14 yıllık kariyerinin ardından Nisan ayında görevinden ayrılan Grusch, "Sıradan varlıkların inşa ettiği sıradan gemilerden bahsetmiyoruz. Malzemeler sağlam ve kısmen sağlam araçları içeriyor. Yapılan analizler, bu materyalin dünya dışı ya da bilinmeyen insan dışı zeka tarafından yapıldığını gösterdi" ifadelerini kullandı.2019/21 döneminde Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü’nde çalışan Grush, iddia ettiği operasyonların ayrıntılarını Kongre’ye ve İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişine teslim ettiğini söyledi. Ayrıca Savunma Bakanlığı aleyhine de şikayette bulunan istihbaratçı, ihbarı nedeniyle dışlandığını öne sürüyor.Debrief'de yer alan haberde Grusch, uzaylı araçlarını bizzat gördüğünü ve bunların nerede bulunabileceğini söylemiyor. Yine Grusch, Debrief'den devam eden bir soruşturma nedeniyle hükümet yetkilileri tarafından yapılan misillemenin ayrıntılarının gizli tutuyor. NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başında bulunan Dr. David Spergel ise Guardian'a verdiği demeçte, Grusch'u tanımadığını ve iddiaları hakkında bilgisi olmadığını söyledi.'Yalnız değiliz'Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi'nde (NASIC) görev yapan başka bir istihbarat yetkilisi Jonathan Grey de 'insan dışı canlıların' varlığını doğrulayarak "Yalnız değiliz" dedi. NASIC'teki açıklanamayan anormal olayları analiz eden Grey, Grusch'un anlattıklarını doğruladı."İnsan dışı zeka olgusu gerçek" diyen Gray, "Bu sadece ABD ile sınırlı değil, küresel bir fenomen" dedi.Meslektaşlarından destekGrusch'un her biri harfine kefil olduğunu söyleyen eski meslektaşlarından birkaçı da konuştu. Emekli bir albay olan Karl E Nell, Grusch'un 'kusursuz biri' olduğunu söyledi. 1990'ların başlarını İngiltere Savunma Bakanlığı için UFO'ları araştırarak geçiren Nick Pope, Grusch ve Grey'in uzaylı gemileriyle ilgili açıklamalarının 'çok önemli' olduğunu ifade etti.Pope, "Komplo teorilerinde yer alan şeyler yalan dolan olabilir ama bu, içeriden gerçek kişilerin aktarımı. Bu kişiler, resmi şikayette bulunulduğunda yanlış beyan varsa oldukça ağır bir para cezasına ve/veya hapis cezasına çarptırılacaklarını bilerek bu işe girişiyorlar" dedi.İngiliz istihbaratçı şöyle devam etti: 2022 performans incelemesine bakıldığında da Grusch, kurumda 'mümkün olan en güçlü ahlaki ölçüye sahip bir subay' olarak tanımlanmış.Açıklamaların, son yıllarda UFO'lara ilişkin inandırıcı gözlemlerin ve raporların artış göstermesinin ardından gelmesi dikkat çekti. 2021 yılında Pentagon tarafından paylaşılan raporda, 140'tan fazla UAP (tanımlanamayan hava olayı) ile karşılaşıldığı belirtilmişti.Rapor, donanmada görevli pilotların ABD kıyılarında garip gemilerle 'sık sık karşılaştıklarını' ifade ettikleri ve birtakım gizemli askeri görüntülerin yoğun bir şekilde sızdırıldığı dönemde gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230531/nasanin-ufo-iddialarini-inceleyen-heyeti-ilk-aciklamasini-yapti-varligini-kabul-etmemiz-gerek-1071859399.html

https://sputniknews.com.tr/20230605/yusuf-guneyden-ufo-yorumu-uzaylilarla-savasacagiz-1072029881.html

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ufo, abd, uzay aracı, gemi, insan, iddia, uzay