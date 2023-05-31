https://sputniknews.com.tr/20230531/nasanin-ufo-iddialarini-inceleyen-heyeti-ilk-aciklamasini-yapti-varligini-kabul-etmemiz-gerek-1071859399.html

NASA'nın UFO iddialarını inceleyen heyeti ilk açıklamasını yaptı: 'Varlığını kabul etmemiz gerek'

NASA'nın UFO iddialarını inceleyen heyeti ilk açıklamasını yaptı: 'Varlığını kabul etmemiz gerek'

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren halka açık NASA toplantısı sona erdi. Toplantının ardından NASA yetkilileri, tanımlanamayan... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T23:46+0300

2023-05-31T23:46+0300

2023-05-31T23:48+0300

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uzaylı

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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) UFO iddialarını incelemek üzere oluşturduğu görev gücü bugün bir araya geldi.Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapıldı.Heyet, Washington'daki genel merkezde gerçekleşen halka açık oturumun odak noktasının genel bir rapor yayınlamadan önce 'son müzakereler' yapmak olduğunu ve söz konusu raporun temmuz ayının sonunda yayınlanmasının planlandığını bildirdi.'Henüz Dünya'nın ötesinde yaşam keşfedemedik'Panelin başkanlığını yürüten David Spergel, "Öğrendiğimizi hissettiğim şeyi bir satırda özetlemem gerekirse, yüksek kaliteli verilere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Dünya dışında bir yaşam olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Spergel, "Artık dışarıda pek çok gezegen olduğunu biliyoruz, bu nedenle yaşam için pek çok potansiyel ortam var. Henüz Dünya'nın ötesinde yaşam keşfedemedik ama bakıyoruz" dedi.Kıdemli araştırma yetkilisi Dan Evans ise 'önlerinde birkaç aylık bir çalışma daha' olduğunu belirterek, panel üyelerinin göreve başladıklarından beri siber saldırılara maruz kaldıklarını belirtti.Temmuz ayında yayınlanacak olan rapor, Pentagon'un çalışmalarından bağımsız olarak yaklaşık 9 aydır süren ve maliyeti 100 bin dolardan fazla olan bir projenin sonucu olarak ortaya çıkacak.Yeni görüntüler paylaşıldıBununla beraber NASA, dünya genelinde sıkça karşılaştığı ancak henüz tam olarak çözemediği uçan metal kürelerin görüntülerini paylaştı.Görüntülerin, Ortadoğu'da görev yapan bir MQ-9 Reaper İHA tarafından kaydedildiği belirtildi.Yeni görev gücü oluşturulmuştuGeçen yıl UFO iddialarını araştırmak üzere Pentagon, Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Grubu (AOIMSG) olarak adlandırılan yeni bir isimle yeni bir görev gücü oluşturmuştu.Görev gücü, operasyonların güvenliğine yönelik tehditleri azaltmak ve askeri tesisler, operasyon alanları, eğitim alanları, özel kullanım hava sahası gibi alanlar üzerinde veya yakınında bulunan nesnelere odaklanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220913/pentagon-ufo-videolarini-neden-halktan-sakladigini-acikladi-1061125558.html

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nasa, ufo, abd, uzaylı