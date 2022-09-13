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https://sputniknews.com.tr/20220913/pentagon-ufo-videolarini-neden-halktan-sakladigini-acikladi-1061125558.html
Pentagon, UFO videolarını neden halktan sakladığını açıkladı
Pentagon, UFO videolarını neden halktan sakladığını açıkladı
ABD ordusu, elinde UFO görüntüleri bulundurduğunu, fakat 'hassas' olarak nitelendirdiği bu görüntüleri ülke güvenliğini tehlikeye atabileceği endişesiyle... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T11:13+0300
2022-09-13T11:14+0300
dünya
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ufo
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO görüntülerinin neden toplumdan gizlendiğine açıklık getirdi.Geçen hafta UFO'ları araştıran Black Vault internet sitesi tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında sunulan bilgi talebine yanıt veren Donanma Sözcüsü, UFO'lara ait ellerinde görüntüler bulunduğunu, fakat bunları yayınlamayacaklarını belirtti.Site, Pentagon'dan üç UFO videosunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından diğer videoları da yayınlamasını talep etti.'Düşmana güvenlik açıkları hakkında bilgiler sunabilir'Sözcü, yanıtında "Bu bilgilerin yayınlanması, düşmana savunma/donanma operasyonları ve güvenlik açıkları hakkında değerli bilgiler sunabileceği için ulusal güvenliğe zarar verecektir" ifadelerini kullandı.Öte yandan sözcü, ellerinde daha fazla video olduğunu ama yayınlayamayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bunlar daha önce kamuoyunda yoğun olarak tartışıldı. Hatta büyük çaplı haber kaynakları özel yayınlar yaptı. Videoların yayınlanmaları, bu olaylarla ilgili kamuya açık bilginin miktarı göz önüne alınarak, ulusal güvenliğe daha fazla zarar vermeden mümkün olabildi."BlackVault ise Pentagon'un açıklamasını tatmin edici bulmayarak, itiraz için hukuki süreçlere başvuracağını açıkladı.NASA, UFO'lar için ekip oluşturmuştuHaziran ayında NASA, 'tanımlanamayan hava olaylarını' araştırmak için bir ekip oluşturduğunu duyurmuştu.NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, "NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor" denilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210626/pentagon-merakla-beklenen-ufo-raporunu-yayinladi-1044821945.html
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abd, pentagon, ufo
abd, pentagon, ufo

Pentagon, UFO videolarını neden halktan sakladığını açıkladı

11:13 13.09.2022 (güncellendi: 11:14 13.09.2022)
CC0 / / UFO
UFO - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
CC0 / /
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ABD ordusu, elinde UFO görüntüleri bulundurduğunu, fakat 'hassas' olarak nitelendirdiği bu görüntüleri ülke güvenliğini tehlikeye atabileceği endişesiyle yayınlamadığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO görüntülerinin neden toplumdan gizlendiğine açıklık getirdi.
Geçen hafta UFO'ları araştıran Black Vault internet sitesi tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında sunulan bilgi talebine yanıt veren Donanma Sözcüsü, UFO'lara ait ellerinde görüntüler bulunduğunu, fakat bunları yayınlamayacaklarını belirtti.
Site, Pentagon'dan üç UFO videosunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından diğer videoları da yayınlamasını talep etti.

'Düşmana güvenlik açıkları hakkında bilgiler sunabilir'

Sözcü, yanıtında "Bu bilgilerin yayınlanması, düşmana savunma/donanma operasyonları ve güvenlik açıkları hakkında değerli bilgiler sunabileceği için ulusal güvenliğe zarar verecektir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan sözcü, ellerinde daha fazla video olduğunu ama yayınlayamayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bunlar daha önce kamuoyunda yoğun olarak tartışıldı. Hatta büyük çaplı haber kaynakları özel yayınlar yaptı. Videoların yayınlanmaları, bu olaylarla ilgili kamuya açık bilginin miktarı göz önüne alınarak, ulusal güvenliğe daha fazla zarar vermeden mümkün olabildi."
BlackVault ise Pentagon'un açıklamasını tatmin edici bulmayarak, itiraz için hukuki süreçlere başvuracağını açıkladı.

NASA, UFO'lar için ekip oluşturmuştu

Haziran ayında NASA, 'tanımlanamayan hava olaylarını' araştırmak için bir ekip oluşturduğunu duyurmuştu.
NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, "NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor" denilmişti.
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