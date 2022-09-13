https://sputniknews.com.tr/20220913/pentagon-ufo-videolarini-neden-halktan-sakladigini-acikladi-1061125558.html

Pentagon, UFO videolarını neden halktan sakladığını açıkladı

Pentagon, UFO videolarını neden halktan sakladığını açıkladı

ABD ordusu, elinde UFO görüntüleri bulundurduğunu, fakat 'hassas' olarak nitelendirdiği bu görüntüleri ülke güvenliğini tehlikeye atabileceği endişesiyle... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T11:13+0300

2022-09-13T11:13+0300

2022-09-13T11:14+0300

dünya

abd

pentagon

ufo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104088/26/1040882666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95e7676980aa9196175bbedc19652ed5.jpg

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO görüntülerinin neden toplumdan gizlendiğine açıklık getirdi.Geçen hafta UFO'ları araştıran Black Vault internet sitesi tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında sunulan bilgi talebine yanıt veren Donanma Sözcüsü, UFO'lara ait ellerinde görüntüler bulunduğunu, fakat bunları yayınlamayacaklarını belirtti.Site, Pentagon'dan üç UFO videosunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından diğer videoları da yayınlamasını talep etti.'Düşmana güvenlik açıkları hakkında bilgiler sunabilir'Sözcü, yanıtında "Bu bilgilerin yayınlanması, düşmana savunma/donanma operasyonları ve güvenlik açıkları hakkında değerli bilgiler sunabileceği için ulusal güvenliğe zarar verecektir" ifadelerini kullandı.Öte yandan sözcü, ellerinde daha fazla video olduğunu ama yayınlayamayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Bunlar daha önce kamuoyunda yoğun olarak tartışıldı. Hatta büyük çaplı haber kaynakları özel yayınlar yaptı. Videoların yayınlanmaları, bu olaylarla ilgili kamuya açık bilginin miktarı göz önüne alınarak, ulusal güvenliğe daha fazla zarar vermeden mümkün olabildi."BlackVault ise Pentagon'un açıklamasını tatmin edici bulmayarak, itiraz için hukuki süreçlere başvuracağını açıkladı.NASA, UFO'lar için ekip oluşturmuştuHaziran ayında NASA, 'tanımlanamayan hava olaylarını' araştırmak için bir ekip oluşturduğunu duyurmuştu.NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, "NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor" denilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210626/pentagon-merakla-beklenen-ufo-raporunu-yayinladi-1044821945.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pentagon, ufo