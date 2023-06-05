https://sputniknews.com.tr/20230605/yusuf-guneyden-ufo-yorumu-uzaylilarla-savasacagiz-1072029881.html
Yusuf Güney'den UFO yorumu: Uzaylılarla savaşacağız
Yusuf Güney'den UFO yorumu: Uzaylılarla savaşacağız
Yusuf Güney, "2030’dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence” ifadelerini kullandı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:58+0300
2023-06-05T12:58+0300
2023-06-05T13:05+0300
yaşam
yusuf güney
uzaylı
savaş
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son yıllarda yaklaşık 800 tanımlanamayan uçan nesne (UFO) gördüklerini, ancak yapılan araştırmalarda yalnızca küçük bir bölümünün gerçekten 'tanımlanamayan nesne' olduğunu açıkladı. Daha önce astral seyahatle uzay yolculuğu yaptığını söyleyen Yusuf Güney, NASA’nın açıklamasının ardından konuştu.Hürriyet'te yer alan habere göre Güney, “Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren dünyaya geleceklerini… Yavaş yavaş varlıklarına inanacağız. 2030’dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210502/astral-seyahatle-uzaya-gittim-diyen-yusuf-guney-iQ-seviyesi-bu-kadar-mi-dusuk-olur-ulke-buna-hazir-1044406812.html
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yusuf güney, uzaylı, savaş
yusuf güney, uzaylı, savaş
Yusuf Güney'den UFO yorumu: Uzaylılarla savaşacağız
12:58 05.06.2023 (güncellendi: 13:05 05.06.2023) Abone ol
Yusuf Güney, "2030’dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence” ifadelerini kullandı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son yıllarda yaklaşık 800 tanımlanamayan uçan nesne (UFO) gördüklerini, ancak yapılan araştırmalarda yalnızca küçük bir bölümünün gerçekten 'tanımlanamayan nesne' olduğunu açıkladı.
Daha önce astral seyahatle uzay yolculuğu yaptığını söyleyen Yusuf Güney, NASA’nın açıklamasının ardından konuştu.
Hürriyet'te yer alan haber
e göre Güney, “Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren dünyaya geleceklerini… Yavaş yavaş varlıklarına inanacağız. 2030’dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence”
dedi.