https://sputniknews.com.tr/20230605/yusuf-guneyden-ufo-yorumu-uzaylilarla-savasacagiz-1072029881.html

Yusuf Güney'den UFO yorumu: Uzaylılarla savaşacağız

Yusuf Güney'den UFO yorumu: Uzaylılarla savaşacağız

Yusuf Güney, "2030’dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence” ifadelerini kullandı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

yusuf güney

uzaylı

savaş

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son yıllarda yaklaşık 800 tanımlanamayan uçan nesne (UFO) gördüklerini, ancak yapılan araştırmalarda yalnızca küçük bir bölümünün gerçekten 'tanımlanamayan nesne' olduğunu açıkladı. Daha önce astral seyahatle uzay yolculuğu yaptığını söyleyen Yusuf Güney, NASA’nın açıklamasının ardından konuştu.Hürriyet'te yer alan habere göre Güney, “Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren dünyaya geleceklerini… Yavaş yavaş varlıklarına inanacağız. 2030’dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20210502/astral-seyahatle-uzaya-gittim-diyen-yusuf-guney-iQ-seviyesi-bu-kadar-mi-dusuk-olur-ulke-buna-hazir-1044406812.html

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yusuf güney, uzaylı, savaş