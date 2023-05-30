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Sektörün yüzlerce önemli ismi bir kez daha uyardı: Yapay zeka insanlığın yok olmasına yol açabilir
Sektörün yüzlerce önemli ismi bir kez daha uyardı: Yapay zeka insanlığın yok olmasına yol açabilir
ChatGPT'yi geçen yıl piyasaya sürerek belki de insanlığın kaderini değiştiren OpenAI ve Google Deepmind'ın başkanları dahil sektörün en önde gelen yüzlerce... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:00+0300
2023-05-30T19:09+0300
yaşam
yapay zeka
chatgpt
openai
insanlık
uygarlık
yok olmak
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Yapay Zeka (YZ) Güvenliği Merkezi'nin web sitesinde yayımlanan ve "YZ'den yok olma riskini azaltmak, pandemi ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerin yanısıra küresel bir öncelik olmalıdır" çağrısı yapan bildiriye, sektörün en önde gelen isimlerinden destek geldi.Sadece tek bir cümleSan Francisco merkezli YZ Güvenliği Merkezi'nin Yönetici Direktörü Dan Hendrycks, en olası risklerle bunları önleyecek en iyi çözümler üzerinde fikir birliği sağlayamayabilecek bilim insanlarından oluşan geniş bir koalisyonu kapsamak için uyarıyı kasıtlı olarak kısa ve öz -sadece tek bir cümle- yaptıklarını belirtti. Hendrycks, "En iyi üniversitelerin hepsinden farklı alanlarda bu konuyla ilgilenen ve bunun küresel bir öncelik olduğunu düşünen çeşitli insanlar var. Dolayısıyla onları bu konuda tabiri caizse bir şekilde dolaptan çıkmaya zorladık, çünkü birçoğu kendi aralarında sessizce konuşuyordu" dedi. Yapay zekanın mimarları imza attıBildiriye imza atan yüzlerce isim arasında ChatGPT üreticisi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis, Anthropic'ten Dario Amodei, yapay zekadan kaynaklanan riskler hakkında daha önce uyarı yayımlayan Dr. Geoffrey Hinton, Montreal Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri profesörü Yoshua Bengio da vardı.Dr. Hinton, Prof Bengio ve NYU Profesörü Yann LeCunn, bu alandaki çığır açan çalışmalarından dolayı genellikle 'yapay zekanın babaları' olarak tanımlanır. Bu üçlü, bilgisayar bilimlerindeki olağanüstü katkıları takdir eden Turing Ödülü'nü 2018'de ortaklaşa kazandı. LeCunn: AbartmayınAncak Meta'da da çalışan Prof. LeCunn, 'bu kıyamet uyarılarının abartılı olduğunu' söyledi. Başka birçok uzman da benzer şekilde yapay zekanın insanlığı yok edeceği korkusunun, gerçekçi olmadığı ve sistemlerdeki önyargılılık, taraflılık gibi mevcut sorunlardan dikkatleri dağıttığını görüşünü dile getiriyor. ChatGPT gibi son derece yetenekli yeni nesil yapay zeka sohbet robotlarının yükselişiyle, insanları zekâsıyla alt edip kontrolden çıkabilecek yapay zeka sistemlerine ilişkin endişeler yoğunlaştı.Yapay zekanın 'varoluşsal' tehdit oluşturduğu iddiasına dayanan medyadaki haberler de Tesla, SpaceX, Twitter patronu Elon Musk dahil 1000'den fazla uzmanın yeni nesil YZ teknolojisi geliştirmenin durdurulması çağrısı yapan açık mektubu imzaladığı Mart 2023'ten bu yana çığ gibi arttı.
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yapay zeka, chatgpt, openai, insanlık, uygarlık, yok olmak
yapay zeka, chatgpt, openai, insanlık, uygarlık, yok olmak

Sektörün yüzlerce önemli ismi bir kez daha uyardı: Yapay zeka insanlığın yok olmasına yol açabilir

19:00 30.05.2023 (güncellendi: 19:09 30.05.2023)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIChatGPT
ChatGPT - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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ChatGPT'yi geçen yıl piyasaya sürerek belki de insanlığın kaderini değiştiren OpenAI ve Google Deepmind'ın başkanları dahil sektörün en önde gelen yüzlerce ismi, yapay zekanın insanlığın yok olmasına yol açabileceği konusunda yine yeniden uyarıda bulundu.
Yapay Zeka (YZ) Güvenliği Merkezi'nin web sitesinde yayımlanan ve "YZ'den yok olma riskini azaltmak, pandemi ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerin yanısıra küresel bir öncelik olmalıdır" çağrısı yapan bildiriye, sektörün en önde gelen isimlerinden destek geldi.

Sadece tek bir cümle

San Francisco merkezli YZ Güvenliği Merkezi'nin Yönetici Direktörü Dan Hendrycks, en olası risklerle bunları önleyecek en iyi çözümler üzerinde fikir birliği sağlayamayabilecek bilim insanlarından oluşan geniş bir koalisyonu kapsamak için uyarıyı kasıtlı olarak kısa ve öz -sadece tek bir cümle- yaptıklarını belirtti.
Hendrycks, "En iyi üniversitelerin hepsinden farklı alanlarda bu konuyla ilgilenen ve bunun küresel bir öncelik olduğunu düşünen çeşitli insanlar var. Dolayısıyla onları bu konuda tabiri caizse bir şekilde dolaptan çıkmaya zorladık, çünkü birçoğu kendi aralarında sessizce konuşuyordu" dedi.

Yapay zekanın mimarları imza attı

Bildiriye imza atan yüzlerce isim arasında ChatGPT üreticisi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis, Anthropic'ten Dario Amodei, yapay zekadan kaynaklanan riskler hakkında daha önce uyarı yayımlayan Dr. Geoffrey Hinton, Montreal Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri profesörü Yoshua Bengio da vardı.
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Dr. Hinton, Prof Bengio ve NYU Profesörü Yann LeCunn, bu alandaki çığır açan çalışmalarından dolayı genellikle 'yapay zekanın babaları' olarak tanımlanır. Bu üçlü, bilgisayar bilimlerindeki olağanüstü katkıları takdir eden Turing Ödülü'nü 2018'de ortaklaşa kazandı.

LeCunn: Abartmayın

Ancak Meta'da da çalışan Prof. LeCunn, 'bu kıyamet uyarılarının abartılı olduğunu' söyledi. Başka birçok uzman da benzer şekilde yapay zekanın insanlığı yok edeceği korkusunun, gerçekçi olmadığı ve sistemlerdeki önyargılılık, taraflılık gibi mevcut sorunlardan dikkatleri dağıttığını görüşünü dile getiriyor.
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