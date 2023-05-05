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Beyaz Saray'da tekno zirve: Şirketlerin yapay zekayla ilgili ahlaki sorumluluğu var, halk korunmalı
Beyaz Saray'da tekno zirve: Şirketlerin yapay zekayla ilgili ahlaki sorumluluğu var, halk korunmalı
ChatGPT-4'ün hayrete şayan becerilerinin ateşlediği yapay zekanın (YZ) insanlığın ve uygarlığın sonunu getirip getirmeyeceği tartışmasıyla ilgili Beyaz... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T12:36+0300
2023-05-05T13:39+0300
dünya
abd
beyaz saray
joe biden
kamala harris
yapay zeka
zirve
toplantı
uyarı
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Biden yönetimi ile yüksek teknoloji devlerini biraraya getiren toplantıda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Google, Microsoft, OpenAI ve Anthropic'in yöneticileri ile şirketlerin topluma ciddi zararlar verebilecek bir teknolojiyi körü körüne ilerlettiklerine dair endişeleri paylaştı ve YZ etkisine dair strateji oluşturmaya çalıştı. Harris, Google'dan Sundar Pichai ve Microsoft'tan Satya Nadella'nın da aralarında bulunduğu yüksek teknoloji devlerinin CEO'larına, toplumu yapay zekanın potansiyel tehlikelerinden korumak gibi 'ahlaki' bir görevleri olduğunu söyledi. Yani Beyaz Saray, YZ ile ilgili sektöre daha fazla yasa ve düzenleme getirebileceğini belli etti. Başkan Yardımcısı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 'yeni teknolojinin yaşamları iyileştirme potansiyeline sahip olmasına rağmen güvenlik, mahremiyet ve medeni haklar için risk oluşturabileceğini' belirtti. Harris, "Şirketler, Amerikan halkını korumak için mevcut yasalara uymalı ve ürünlerinin emniyeti ile güvenliğini sağlamalı. Özel sektörün ürünlerinin emniyetini ve güvenliğini sağlamak konusunda etik, ahlaki ve yasal sorumluluğu var" dedi. Daha sonra Beyaz Saray'ın yayımladığı videoya göre toplantıya kısa süreliğine uğrayan Başkan Joe Biden da aynı noktaya parmak bastı.CEO'lara "Yapmakta olduğunuz şeyin muazzam potansiyeli ve muazzam tehlikesi var" diye seslenen Biden, "Bunu anladığınızı biliyorum. Umarım, hem toplumu korumak hem de ilerlemek için en çok neyin gerekli olduğunu düşündüğünüz konusunda bizi eğitebilirsiniz" diye ekledi. Beyaz Saray'ın açıklamasında "Toplantıda teknoloji firmalarının yapay zeka teknolojileri hakkında hükümete karşı daha şeffaf olmaları ve bu ürünlerin güvenliğini, kötü niyetli saldırılardan korunmasını sağlamaları gerektiği konusunda açık sözlü ve yapıcı tartışma yürütüldü" denildi.Daha önce Biden, Kongre'yi teknoloji sektörüne daha katı kısıtlamalar koyan yasalar çıkarmaya çağırmıştı, ancak Kongre'deki siyasi bölünmeler göz önüne alındığında bu çabaların ilerleme şansı çok az.Kuralların, düzenlemelerin olmaması, Silikon Vadisi'ne yeni ürünleri hızla piyasaya sürme özgürlüğü verdi. Bu da YZ teknolojilerinin hükümet yetişemeden toplumu mahvedeceğine dair korkuları körükledi.Microsoft'tan aldığı milyarlarca dolarlık yatırım sayesinde 5 ay önce ChatGPT'yi piyasaya sürerek küresel sansasyon yaratan OpenAI CEO'su Sam Altman, toplantının ardından, gazetecilere, düzenlemeler bakımından, CEO'ların 'ne olması gerektiği konusunda şaşırtıcı şekilde hemfikir olduklarını' söyledi. YZ riskleri arasında ses klonları, derin sahte videolar ve ikna edici şekilde yazılmış mesajlar yoluyla dolandırıcılık için kullanılması potansiyeli var. Beyaz yakalı çalışanlara tanımlanan işleri halletme yolunda hızla ilerleyen YZ, beyaz yakalıları, özellikle de vasıfsız arka büro ekiplerini işsiz bırakma tehlikesi yaratıyor. Mart ayında sektörden yüzlerce lider ve uzman, güvenli olduğundan emin oluncaya dek güçlü YZ sistemlerinin geliştirilmesine mola verilmesi çağrısında bulundu, ancak çağrıya icabet pek yaygınlaşmadı. Dünkü zirve vesilesiyle 'yapay zekada sorumluluk sahibi Amerikan yeniliğini teşvik etmeye' yönelik bir dizi eylem açıklayan Beyaz Saray, YZ araştırmasını genişletmek ve 'sorunları çözmek' amacıyla teknoloji devleriyle işbirliği içinde çalışacak 'değerlendirme sistemi kurulmasına' 140 milyon dolar yönlendirdi. Ulusal Bilim Vakfı'ndan aktarılacak 140 milyon dolarla 7 yeni YZ araştırma enstitüsü kurulacak. Google, Meta ve Microsoft çeviriler, aramalar, güvenlik ve hedefli reklamcılık konularında yardımcı olması için yıllardır yapay zeka sistemleri üzerinde çalışıyordu. Ancak geçen yılın sonlarında San Francisco merkezli OpenAI, ChatGPT'yi başlatıp 'üretken YZ'yi' toplumsal bilince taşıyarak rakiplerini karşılık vermeye zorladı. ChatGPT, sıradan kullanıcılara, birden çok kaynaktan gelen bilgileri saniyeler içinde özetleyebilen, bilgisayar kodunda hata ayıklayabilen, sunumlar ve hatta insan tarafından üretilmiş gibi tınlayan şiirler yazabilen 'üretken yapay zekayla' etkileşime girme fırsatı sundu. YZ sohbet robotunun yeteneklerini Bing arama motoru ve diğer ürünlerle hızla entegre eden Microsoft, üretken yapay zeka programlarına halkın erişiminin çapını daha da genişletti. Google, ABD ve Britanya'daki kullanıcıları Bard isimli YZ sohbet robotunu denemeye davet etti. Facebook'un sahibi Meta, reklam teknolojisinde yeni kullanımlara işaret etti. Tesla, SpaceX, Twitter'ın patronu Elon Musk martta Nevada eyaletinde X.AI adlı yapay zeka şirketini kurdu. Beyaz Saray'daki zirve öncesi konuyla ilgili The New York Times'ta makale yayımlayan ABD'deki düzenleme kurumlarından Federal Ticaret Komisyonu'nun Başkanı Lina Khan, "Rekabeti aşağı çeken iş modelleri ve tekelci kontrolü kabul etmeden dünya lideri teknolojinin yuvası olmaya devam edebilir miyiz? Eğer doğru politika seçimlerini yaparsak, evet" dedi.
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abd, beyaz saray, joe biden, kamala harris, yapay zeka, zirve, toplantı, uyarı
abd, beyaz saray, joe biden, kamala harris, yapay zeka, zirve, toplantı, uyarı

Beyaz Saray'da tekno zirve: Şirketlerin yapay zekayla ilgili ahlaki sorumluluğu var, halk korunmalı

12:36 05.05.2023 (güncellendi: 13:39 05.05.2023)
© AFP 2023 / MARCO BERTORELLOChatGPT
ChatGPT - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / MARCO BERTORELLO
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ChatGPT-4'ün hayrete şayan becerilerinin ateşlediği yapay zekanın (YZ) insanlığın ve uygarlığın sonunu getirip getirmeyeceği tartışmasıyla ilgili Beyaz Saray'da zirve düzenledi. Biden yönetimi şirketlere yapay zekayla ilgili ahlaki sorumluluklarını hatırlatırken, sektöre daha fazla yasa ve düzenleme getirebileceği mesajını verdi.
Biden yönetimi ile yüksek teknoloji devlerini biraraya getiren toplantıda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Google, Microsoft, OpenAI ve Anthropic'in yöneticileri ile şirketlerin topluma ciddi zararlar verebilecek bir teknolojiyi körü körüne ilerlettiklerine dair endişeleri paylaştı ve YZ etkisine dair strateji oluşturmaya çalıştı.
Harris, Google'dan Sundar Pichai ve Microsoft'tan Satya Nadella'nın da aralarında bulunduğu yüksek teknoloji devlerinin CEO'larına, toplumu yapay zekanın potansiyel tehlikelerinden korumak gibi 'ahlaki' bir görevleri olduğunu söyledi.
Yani Beyaz Saray, YZ ile ilgili sektöre daha fazla yasa ve düzenleme getirebileceğini belli etti.
Başkan Yardımcısı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 'yeni teknolojinin yaşamları iyileştirme potansiyeline sahip olmasına rağmen güvenlik, mahremiyet ve medeni haklar için risk oluşturabileceğini' belirtti.
Harris, "Şirketler, Amerikan halkını korumak için mevcut yasalara uymalı ve ürünlerinin emniyeti ile güvenliğini sağlamalı. Özel sektörün ürünlerinin emniyetini ve güvenliğini sağlamak konusunda etik, ahlaki ve yasal sorumluluğu var" dedi.
Daha sonra Beyaz Saray'ın yayımladığı videoya göre toplantıya kısa süreliğine uğrayan Başkan Joe Biden da aynı noktaya parmak bastı.
CEO'lara "Yapmakta olduğunuz şeyin muazzam potansiyeli ve muazzam tehlikesi var" diye seslenen Biden, "Bunu anladığınızı biliyorum. Umarım, hem toplumu korumak hem de ilerlemek için en çok neyin gerekli olduğunu düşündüğünüz konusunda bizi eğitebilirsiniz" diye ekledi.
Beyaz Saray'ın açıklamasında "Toplantıda teknoloji firmalarının yapay zeka teknolojileri hakkında hükümete karşı daha şeffaf olmaları ve bu ürünlerin güvenliğini, kötü niyetli saldırılardan korunmasını sağlamaları gerektiği konusunda açık sözlü ve yapıcı tartışma yürütüldü" denildi.
Daha önce Biden, Kongre'yi teknoloji sektörüne daha katı kısıtlamalar koyan yasalar çıkarmaya çağırmıştı, ancak Kongre'deki siyasi bölünmeler göz önüne alındığında bu çabaların ilerleme şansı çok az.
Kuralların, düzenlemelerin olmaması, Silikon Vadisi'ne yeni ürünleri hızla piyasaya sürme özgürlüğü verdi. Bu da YZ teknolojilerinin hükümet yetişemeden toplumu mahvedeceğine dair korkuları körükledi.
Microsoft'tan aldığı milyarlarca dolarlık yatırım sayesinde 5 ay önce ChatGPT'yi piyasaya sürerek küresel sansasyon yaratan OpenAI CEO'su Sam Altman, toplantının ardından, gazetecilere, düzenlemeler bakımından, CEO'ların 'ne olması gerektiği konusunda şaşırtıcı şekilde hemfikir olduklarını' söyledi.
YZ riskleri arasında ses klonları, derin sahte videolar ve ikna edici şekilde yazılmış mesajlar yoluyla dolandırıcılık için kullanılması potansiyeli var.
Beyaz yakalı çalışanlara tanımlanan işleri halletme yolunda hızla ilerleyen YZ, beyaz yakalıları, özellikle de vasıfsız arka büro ekiplerini işsiz bırakma tehlikesi yaratıyor.
Mart ayında sektörden yüzlerce lider ve uzman, güvenli olduğundan emin oluncaya dek güçlü YZ sistemlerinin geliştirilmesine mola verilmesi çağrısında bulundu, ancak çağrıya icabet pek yaygınlaşmadı.
Dünkü zirve vesilesiyle 'yapay zekada sorumluluk sahibi Amerikan yeniliğini teşvik etmeye' yönelik bir dizi eylem açıklayan Beyaz Saray, YZ araştırmasını genişletmek ve 'sorunları çözmek' amacıyla teknoloji devleriyle işbirliği içinde çalışacak 'değerlendirme sistemi kurulmasına' 140 milyon dolar yönlendirdi. Ulusal Bilim Vakfı'ndan aktarılacak 140 milyon dolarla 7 yeni YZ araştırma enstitüsü kurulacak.
Google, Meta ve Microsoft çeviriler, aramalar, güvenlik ve hedefli reklamcılık konularında yardımcı olması için yıllardır yapay zeka sistemleri üzerinde çalışıyordu. Ancak geçen yılın sonlarında San Francisco merkezli OpenAI, ChatGPT'yi başlatıp 'üretken YZ'yi' toplumsal bilince taşıyarak rakiplerini karşılık vermeye zorladı.
ChatGPT, sıradan kullanıcılara, birden çok kaynaktan gelen bilgileri saniyeler içinde özetleyebilen, bilgisayar kodunda hata ayıklayabilen, sunumlar ve hatta insan tarafından üretilmiş gibi tınlayan şiirler yazabilen 'üretken yapay zekayla' etkileşime girme fırsatı sundu.
YZ sohbet robotunun yeteneklerini Bing arama motoru ve diğer ürünlerle hızla entegre eden Microsoft, üretken yapay zeka programlarına halkın erişiminin çapını daha da genişletti. Google, ABD ve Britanya'daki kullanıcıları Bard isimli YZ sohbet robotunu denemeye davet etti. Facebook'un sahibi Meta, reklam teknolojisinde yeni kullanımlara işaret etti. Tesla, SpaceX, Twitter'ın patronu Elon Musk martta Nevada eyaletinde X.AI adlı yapay zeka şirketini kurdu.
Beyaz Saray'daki zirve öncesi konuyla ilgili The New York Times'ta makale yayımlayan ABD'deki düzenleme kurumlarından Federal Ticaret Komisyonu'nun Başkanı Lina Khan, "Rekabeti aşağı çeken iş modelleri ve tekelci kontrolü kabul etmeden dünya lideri teknolojinin yuvası olmaya devam edebilir miyiz? Eğer doğru politika seçimlerini yaparsak, evet" dedi.
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