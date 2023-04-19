https://sputniknews.com.tr/20230419/elon-musk-secimlerde-yapay-zeka-ve-dijital-bilinc-kullanimi-demokrasiye-darbe-indirebilir-1069888460.html

Elon Musk: Seçimlerde yapay zeka ve dijital bilinç kullanımı demokrasiye darbe indirebilir

Elon Musk: Seçimlerde yapay zeka ve dijital bilinç kullanımı demokrasiye darbe indirebilir

Bileğindeki altın bileziklere Tesla, SpaceX, Twitter'ın yanısıra X.AI adlı yapay zeka şirketini de katan Musk, yapay zeka kullanımıyla ilgili uyarılarına bir... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T11:49+0300

2023-04-19T11:49+0300

2023-04-19T12:42+0300

dünya

elon musk

yapay zeka

chatgpt

demokrasi

seçimler

evren

insanlık

uygarlık

gerçek

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ChatGPT-4'ün hayrete şayan becerileri, henüz emekleme aşamasındaki yapay zekanın gelecekte insanlığın ve uygarlığın sonunu getirip getirmeyeceği tartışmasını ateşlerken, ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk 'yapay zeka teknolojisinin uygarlığı yok etme potansiyeline sahip olduğuna' dair görüşünü ayrıntılandırdı. Fox News'un meşhur sunucusu Tucker Carlson'a konuşan Elon Musk, 'seçimlerde yapay zeka ve dijital bilinç kullanımının -hele yeterince akıllılarsa- demokrasiyi baltalayabileceğini' öngördü.'İnsanlar yapay zekayı kullandıklarını sanırken tersi mi olacak?'Carlson'ın 'yapay zekanın insanlardan daha akıllı olduğu bir dünyada demokrasinin var olup olamayacağı ve bu tür teknolojilerin demokratik süreçleri nasıl etkileyebileceğini' sorması üzerine Musk şunları söyledi:'Kontrolün kaybedilmesine karşı acil durum planı lazım'Tesla, SpaceX, Twitter'ın yanısıra X.AI adlı yapay zeka şirketinin de patronu, hükümetlerin yapay zekayla ilgili beklenmedik bir olayın kötü neticelerine karşı ellerinde acil durum planı bulundurmalarının bilgece olacağını belirtti. Planda donanım kapatma anahtarı, yapay zekaları depolayan sunucu merkezlerinin kapatılması veya en basitinden sunucu merkezlerinin dağıtılması gibi önlemler yer alabileceğini sıraladı. 'Bazı süper yapay zekaların' kontrolünün kaybedilmesi, örneğin teknolojinin bir yöneticinin komutlarına yanıt vermemesi durumunda, bu önlemlerin işe yarayacağını dile getirdi.Derin devlet değil derin yapay zekaSüper yapay zeka türlerinin kaynağının dizüstü bilgisayarlarımız veya telefonlarımız değil, uzaydan görülebilen ısı imzaları bırakacak şekilde yüz binlerce bilgisayardan oluşan dev sunucu merkezlerinin üretimi derin yapay zeka olacağına dikkat çeken Musk, şu uyarıda bulundu:ChatGPT'nin siyaseten doğruculuğuna tepkiBaşta finansmanına katkıda bulunduğu OpenAI şirketinin geliştirdiği ChatGPT'den memnuniyetsizliğini bir kez daha dışa vuran Musk, yapay zeka sohbet robotunun belirli konular hakkında konuşmaktan kaçınma veya belirli bilgileri atlamaya yönelik kısıtlamalarla birlikte inşa edildiğinden yakındı. Antik Yunan filozoflarının izinde TruthGPT projesiŞirketi açık kaynak yazılımdan kapalı kaynak yazılıma geçtiği için de eleştiren Musk, buna 'Truth' (Hakikat) GPT sohbet robotu yaratarak karşı koyacağını söyledi:Gates ile Musk burada da karşıt cephelerdeYapay zeka sektöründe baş döndürücü bir rekabet yaşanıyor.Microsoft'tan milyarlarca dolarlık yatırım alan OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'yi ilerletip GPT-4 seviyesine yükseltmesini Microsoft kurucusu Bill Gates tüm gücüyle desteklerken, Musk dahil yapay zeka sektöründen önde gelen yüzlerce kişi, ChatGPT-4'ten daha ileri seviye yapay zeka araştırmalarına ara verilmesi çağrısı yapmıştı.Gates ise bu çalışmaların durdurulması çağrısını reddederken, yapay zekanın çok yararlı olduğunu savunup "Kim neden dursun" diye çıkışmıştı.

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elon musk, yapay zeka, chatgpt, demokrasi, seçimler, evren, insanlık, uygarlık, gerçek, bill gates, openai