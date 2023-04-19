https://sputniknews.com.tr/20230419/elon-musk-secimlerde-yapay-zeka-ve-dijital-bilinc-kullanimi-demokrasiye-darbe-indirebilir-1069888460.html
Elon Musk: Seçimlerde yapay zeka ve dijital bilinç kullanımı demokrasiye darbe indirebilir
Elon Musk: Seçimlerde yapay zeka ve dijital bilinç kullanımı demokrasiye darbe indirebilir
Bileğindeki altın bileziklere Tesla, SpaceX, Twitter'ın yanısıra X.AI adlı yapay zeka şirketini de katan Musk, yapay zeka kullanımıyla ilgili uyarılarına bir... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T11:49+0300
2023-04-19T11:49+0300
2023-04-19T12:42+0300
dünya
elon musk
yapay zeka
chatgpt
demokrasi
seçimler
evren
insanlık
uygarlık
gerçek
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ChatGPT-4'ün hayrete şayan becerileri, henüz emekleme aşamasındaki yapay zekanın gelecekte insanlığın ve uygarlığın sonunu getirip getirmeyeceği tartışmasını ateşlerken, ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk 'yapay zeka teknolojisinin uygarlığı yok etme potansiyeline sahip olduğuna' dair görüşünü ayrıntılandırdı. Fox News'un meşhur sunucusu Tucker Carlson'a konuşan Elon Musk, 'seçimlerde yapay zeka ve dijital bilinç kullanımının -hele yeterince akıllılarsa- demokrasiyi baltalayabileceğini' öngördü.'İnsanlar yapay zekayı kullandıklarını sanırken tersi mi olacak?'Carlson'ın 'yapay zekanın insanlardan daha akıllı olduğu bir dünyada demokrasinin var olup olamayacağı ve bu tür teknolojilerin demokratik süreçleri nasıl etkileyebileceğini' sorması üzerine Musk şunları söyledi:'Kontrolün kaybedilmesine karşı acil durum planı lazım'Tesla, SpaceX, Twitter'ın yanısıra X.AI adlı yapay zeka şirketinin de patronu, hükümetlerin yapay zekayla ilgili beklenmedik bir olayın kötü neticelerine karşı ellerinde acil durum planı bulundurmalarının bilgece olacağını belirtti. Planda donanım kapatma anahtarı, yapay zekaları depolayan sunucu merkezlerinin kapatılması veya en basitinden sunucu merkezlerinin dağıtılması gibi önlemler yer alabileceğini sıraladı. 'Bazı süper yapay zekaların' kontrolünün kaybedilmesi, örneğin teknolojinin bir yöneticinin komutlarına yanıt vermemesi durumunda, bu önlemlerin işe yarayacağını dile getirdi.Derin devlet değil derin yapay zekaSüper yapay zeka türlerinin kaynağının dizüstü bilgisayarlarımız veya telefonlarımız değil, uzaydan görülebilen ısı imzaları bırakacak şekilde yüz binlerce bilgisayardan oluşan dev sunucu merkezlerinin üretimi derin yapay zeka olacağına dikkat çeken Musk, şu uyarıda bulundu:ChatGPT'nin siyaseten doğruculuğuna tepkiBaşta finansmanına katkıda bulunduğu OpenAI şirketinin geliştirdiği ChatGPT'den memnuniyetsizliğini bir kez daha dışa vuran Musk, yapay zeka sohbet robotunun belirli konular hakkında konuşmaktan kaçınma veya belirli bilgileri atlamaya yönelik kısıtlamalarla birlikte inşa edildiğinden yakındı. Antik Yunan filozoflarının izinde TruthGPT projesiŞirketi açık kaynak yazılımdan kapalı kaynak yazılıma geçtiği için de eleştiren Musk, buna 'Truth' (Hakikat) GPT sohbet robotu yaratarak karşı koyacağını söyledi:Gates ile Musk burada da karşıt cephelerdeYapay zeka sektöründe baş döndürücü bir rekabet yaşanıyor.Microsoft'tan milyarlarca dolarlık yatırım alan OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'yi ilerletip GPT-4 seviyesine yükseltmesini Microsoft kurucusu Bill Gates tüm gücüyle desteklerken, Musk dahil yapay zeka sektöründen önde gelen yüzlerce kişi, ChatGPT-4'ten daha ileri seviye yapay zeka araştırmalarına ara verilmesi çağrısı yapmıştı.Gates ise bu çalışmaların durdurulması çağrısını reddederken, yapay zekanın çok yararlı olduğunu savunup "Kim neden dursun" diye çıkışmıştı.
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https://sputniknews.com.tr/20230330/elon-musk-dahil-sektorden-chatgpt-4ten-ustun-yapay-zeka-gelistirme-cabasina-ara-verilmesi-cagrisi-1068958348.html
https://sputniknews.com.tr/20230405/bill-gates-yapay-zekayi-duraklatma-cagrilari-zorluklari-cozmez-1069240309.html
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elon musk, yapay zeka, chatgpt, demokrasi, seçimler, evren, insanlık, uygarlık, gerçek, bill gates, openai
elon musk, yapay zeka, chatgpt, demokrasi, seçimler, evren, insanlık, uygarlık, gerçek, bill gates, openai
Elon Musk: Seçimlerde yapay zeka ve dijital bilinç kullanımı demokrasiye darbe indirebilir
11:49 19.04.2023 (güncellendi: 12:42 19.04.2023) Abone ol
Bileğindeki altın bileziklere Tesla, SpaceX, Twitter'ın yanısıra X.AI adlı yapay zeka şirketini de katan Musk, yapay zeka kullanımıyla ilgili uyarılarına bir yenisini ekledi.
ChatGPT-4'ün hayrete şayan becerileri, henüz emekleme aşamasındaki yapay zekanın gelecekte insanlığın ve uygarlığın sonunu getirip getirmeyeceği tartışmasını ateşlerken, ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk 'yapay zeka teknolojisinin uygarlığı yok etme potansiyeline sahip olduğuna' dair görüşünü ayrıntılandırdı.
Fox News'un meşhur sunucusu Tucker Carlson'a konuşan Elon Musk, 'seçimlerde yapay zeka ve dijital bilinç kullanımının -hele yeterince akıllılarsa- demokrasiyi baltalayabileceğini' öngördü.
'İnsanlar yapay zekayı kullandıklarını sanırken tersi mi olacak?'
Carlson'ın 'yapay zekanın insanlardan daha akıllı olduğu bir dünyada demokrasinin var olup olamayacağı ve bu tür teknolojilerin demokratik süreçleri nasıl etkileyebileceğini' sorması üzerine Musk şunları söyledi:
"Bu yüzden yapay zekanın seçimlerde önemli etkiye sahip olmasından endişe duyduğumu dile getirdim...İnsanların yapay zekayı seçimlerde araç olarak kullanması kuvvetle muhtemel. Ve bildiğiniz gibi yapay zeka yeterince akıllı olduğunda, insanlar mı aracı kullanır yoksa araç mı onları kullanır? Dolayısıyla bence işler tuhaflaşacak ve tuhaflaşma çok hızlı olacak."
'Kontrolün kaybedilmesine karşı acil durum planı lazım'
Tesla, SpaceX, Twitter'ın yanısıra X.AI adlı yapay zeka şirketinin de patronu, hükümetlerin yapay zekayla ilgili beklenmedik bir olayın kötü neticelerine karşı ellerinde acil durum planı bulundurmalarının bilgece olacağını belirtti. Planda donanım kapatma anahtarı, yapay zekaları depolayan sunucu merkezlerinin kapatılması veya en basitinden sunucu merkezlerinin dağıtılması gibi önlemler yer alabileceğini sıraladı. 'Bazı süper yapay zekaların' kontrolünün kaybedilmesi, örneğin teknolojinin bir yöneticinin komutlarına yanıt vermemesi durumunda, bu önlemlerin işe yarayacağını dile getirdi.
Derin devlet değil derin yapay zeka
Süper yapay zeka türlerinin kaynağının dizüstü bilgisayarlarımız veya telefonlarımız değil, uzaydan görülebilen ısı imzaları bırakacak şekilde yüz binlerce bilgisayardan oluşan dev sunucu merkezlerinin üretimi derin yapay zeka olacağına dikkat çeken Musk, şu uyarıda bulundu:
"Dijital bilinç ile biyolojik bilinç eşit muamele görmemeli, özellikle de dijital zeka biyolojik zekayı kısıtlamaya karar verirse"
ChatGPT'nin siyaseten doğruculuğuna tepki
Başta finansmanına katkıda bulunduğu OpenAI şirketinin geliştirdiği ChatGPT'den memnuniyetsizliğini bir kez daha dışa vuran Musk, yapay zeka sohbet robotunun belirli konular hakkında konuşmaktan kaçınma veya belirli bilgileri atlamaya yönelik kısıtlamalarla birlikte inşa edildiğinden yakındı.
Antik Yunan filozoflarının izinde TruthGPT projesi
Şirketi açık kaynak yazılımdan kapalı kaynak yazılıma geçtiği için de eleştiren Musk, buna 'Truth' (Hakikat) GPT sohbet robotu yaratarak karşı koyacağını söyledi:
"'TruthGPT' adını verdiğim, maksimum düzeyde gerçek arayışındaki bir yapay zeka olarak evrenin doğasını anlamaya çalışan bir şeye başlayacağım."
"Ve bence bu, evreni anlamaya önem veren bir yapay zekanın evrenin ilginç bir parçası olduğumuz için biz insanları yok etmesinin pek olası olmaması bakımından, güvenliğe giden en iyi yol olabilir."
Gates ile Musk burada da karşıt cephelerde
Yapay zeka sektöründe baş döndürücü bir rekabet yaşanıyor.
Microsoft'tan milyarlarca dolarlık yatırım alan OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'yi ilerletip GPT-4 seviyesine yükseltmesini Microsoft kurucusu Bill Gates tüm gücüyle desteklerken, Musk dahil yapay zeka sektöründen önde gelen yüzlerce kişi, ChatGPT-4'ten daha ileri seviye yapay zeka araştırmalarına ara verilmesi çağrısı yapmıştı.
Gates ise bu çalışmaların durdurulması çağrısını reddederken, yapay zekanın çok yararlı olduğunu savunup "Kim neden dursun" diye çıkışmıştı.