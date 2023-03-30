Elon Musk dahil sektörden 'ChatGPT-4'ten üstün yapay zeka geliştirme çabasına ara verilmesi' çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Müzisyen Fatih Işık, ilk solo albümünü anlatıyor.
09:01
47 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
09:48
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:15
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
12:09
2 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ankara'da seçim için kurulan ittifakların görüşme trafiği hızlandı
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
13:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Euro 2024 elemelerinde ilk yenilgisini aldı
14:06
48 dk
ANLAT BANA
İstanbullu spor yapıyor mu? Gençler ne istiyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail'de ötelenen yargı reformu ve bölgesel etkileri
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Bahçeli'nin 'ortak liste' vetosu dengeleri değiştirir mi?
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
20:36
2 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
20:42
3 dk
Z RAPORU
Liderlerin ziyaret trafiği
20:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230330/elon-musk-dahil-sektorden-chatgpt-4ten-ustun-yapay-zeka-gelistirme-cabasina-ara-verilmesi-cagrisi-1068958348.html
Elon Musk dahil sektörden 'ChatGPT-4'ten üstün yapay zeka geliştirme çabasına ara verilmesi' çağrısı
Elon Musk dahil sektörden 'ChatGPT-4'ten üstün yapay zeka geliştirme çabasına ara verilmesi' çağrısı
Sektörün Musk dahil 1000'den fazla yöneticisi ve uzmanının imzaladığı açık mektupta, insanlığa derin risk potansiyeli gerekçesiyle ChatGPT-4'ten daha ileri... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T16:36+0300
2023-03-30T17:41+0300
yaşam
yapay zeka
elon musk
chatgpt
ara
mola
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343107_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b007e912dbeb12eda9f9ad8a135554ad.jpg
Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu (chatbot) ChatGPT-4'ün sektörü yerinden oynatmasıyla rakip çıkarma yarışının hızlandığı dönemde, Yaşamın Geleceği Enstitüsü isimli kar amacı gütmeyen kuruluş açık mektup yayımladı. Tesla, SpaceX, Twitter CEO'su Elon Musk, Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Stability AI CEO'su Emad Mostaque, DeepMind araştırmacıları gibi yapay zeka sektörü yöneticisi ya da uzmanı 1124 kişi tarafından imzalanan açık mektupta, GPT-4'ten daha güçlü sistemlerin geliştirilmesine 6 aylık ara verilmesi çağrısı yapıldı. Mola talebinin toplum ve insanlığa yönelik potansiyel derin risklerle gerekçelendirildiği açık mektupta şu soru yöneltildi:OpenAI'nın kısa süre önceki "Bir noktada, gelecekteki sistemleri eğitmeye başlamadan önce ve yeni modeller oluşturmak için kullanılan bilgi işlemin büyüme oranını sınırlamayı kabul etmeye yönelik en gelişmiş çabalar için bağımsız inceleme almak önemli olabilir" paylaşımına atıf yapan açık mektupta şöyle denildi:Açık mektupta şu eleştiriye yer verildi:İnsan-rekabetçi yapay zeka sistemlerinin ekonomik ve siyasi aksamalar şeklinde toplum ve uygarlığa potansiyel riskler oluşturabileceği uyarısı yapan açık mektupta, yapay zeka geliştiricilerin politika yapıcılarla ve düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmaları tavsiye edildi."Önerilen mola, yapay zeka geliştirmeyi daha doğru, güvenli, yorumlanabilir, şeffaf, sağlam, uyumlu, güvenilir ve sadık hale getirmenin bir yolu olarak görülmelidir" denilerek, bu sırada yönetişim sistemleri oluşturmak için kanun koyucularla birlikte çalışılması gerektiği belirtildi. 'Bu tür tasarımlar için paylaşılan güvenlik protokolleri bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilene, uygulanana ve denetlenene kadar ara verilmesi gerektiğinin' altı çizilerek "Güçlü yapay zeka sistemleri, yalnızca etkilerinin olumlu ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmelidir" vurgusu yapıldı. ChatGPT gibi ileri yapay zeka sistemlerine ilişkin etik ve yasal endişeleri dile getiren koroya haftabaşında katılan AB polis teşkilatı Europol, kimlik avı girişimleri, dezenformasyon ve siber suçlarda olası kötüye kullanımına dair uyarıda bulunmuştu.ChatGPT'nin geçen yıl piyasaya çıkması, rakipleri benzer ürünleri piyasaya sürmeye ve şirketleri de bu ve benzer teknolojileri uygulamalarına ve ürünlerine entegre etmeye teşvik etti.Yaşamın Geleceği Enstitüsü'nün destekçi ve danışmanlarından olan Elon Musk, kendi yapay zeka geliştirme çabalarıyla çelişir gözükse de, bu ay Tesla yöneticilerine hitabında "Yapay zeka olayı hakkında biraz endişeliyim" dedi. Bu yılın başlarında CBS'in Pazar Sabahı programında konuşan yapay zeka araştırmacısı Timnit Gebru, "Bütün bu şeylerden gerçekten korkmamız gerektiğini düşünüyorum" görüşünü paylaştı. Gebru, "Bir şeyi her yerde çoğaltmadan önce zararlarını anlamalı ve bunun gibi bir şeyi ortaya çıkarmadan önce bu riskleri azaltmalıyız" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/gates-yapay-zeka-cagi-basladi-dedi-beyaz-yakali-calisan-ogretmen-doktora-gerek-kalmayacak-1068627800.html
https://sputniknews.com.tr/20230326/is-dunyasinda-yapay-zeka-devrimi-caiolar-degisimin-onculeri-olacak-1068812129.html
https://sputniknews.com.tr/20230324/1068713755.html
https://sputniknews.com.tr/20230317/1068397919.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343107_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_af62ffdab86e4c93acf3233ac20327b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yapay zeka, elon musk, chatgpt, ara, mola
yapay zeka, elon musk, chatgpt, ara, mola

Elon Musk dahil sektörden 'ChatGPT-4'ten üstün yapay zeka geliştirme çabasına ara verilmesi' çağrısı

16:36 30.03.2023 (güncellendi: 17:41 30.03.2023)
© JIM WATSONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© JIM WATSON
Abone olTelegram
Sektörün Musk dahil 1000'den fazla yöneticisi ve uzmanının imzaladığı açık mektupta, insanlığa derin risk potansiyeli gerekçesiyle ChatGPT-4'ten daha ileri yapay zeka geliştirmeye 6 ay ara verilmesi istendi. Yapay zeka yarışının kontrolden çıktığına işaret eden metinde "Yerimizi alabilecek insan olmayan zihin geliştirmeli miyiz" sorusu yöneltildi.
Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu (chatbot) ChatGPT-4'ün sektörü yerinden oynatmasıyla rakip çıkarma yarışının hızlandığı dönemde, Yaşamın Geleceği Enstitüsü isimli kar amacı gütmeyen kuruluş açık mektup yayımladı.
Tesla, SpaceX, Twitter CEO'su Elon Musk, Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Stability AI CEO'su Emad Mostaque, DeepMind araştırmacıları gibi yapay zeka sektörü yöneticisi ya da uzmanı 1124 kişi tarafından imzalanan açık mektupta, GPT-4'ten daha güçlü sistemlerin geliştirilmesine 6 aylık ara verilmesi çağrısı yapıldı.
Mola talebinin toplum ve insanlığa yönelik potansiyel derin risklerle gerekçelendirildiği açık mektupta şu soru yöneltildi:

Çağdaş yapay zeka sistemleri artık genel görevlerde insanlarla rekabet edebilir hale geliyor. Sonunda bize sayıca üstün gelebilecek, zekaca geçebilecek, bizi modası geçmiş hale getirebilecek ve yerimizi alabilecek insan olmayan zihinler geliştirmeli miyiz?

OpenAI'nın kısa süre önceki "Bir noktada, gelecekteki sistemleri eğitmeye başlamadan önce ve yeni modeller oluşturmak için kullanılan bilgi işlemin büyüme oranını sınırlamayı kabul etmeye yönelik en gelişmiş çabalar için bağımsız inceleme almak önemli olabilir" paylaşımına atıf yapan açık mektupta şöyle denildi:

Hemfikiriz. Şimdi o noktadayız. Bu, genel olarak yapay zeka geliştirmede duraklama değil, yalnızca geri adım anlamına geliyor.

Açık mektupta şu eleştiriye yer verildi:

İleri yapay zekaların dikkatle geliştirilmesi gerekirken, son aylarda laboratuvarların, hiç kimsenin -yaratıcılarının bile- anlayamayacağı, tahmin edemeyeceği veya güvenilir şekilde kontrol edemeyeceği daha güçlü dijital zihinler geliştirmek ve konuşlandırmak için kontrolden çıkmış bir yarışa kilitlendiğini gördük.

İnsan-rekabetçi yapay zeka sistemlerinin ekonomik ve siyasi aksamalar şeklinde toplum ve uygarlığa potansiyel riskler oluşturabileceği uyarısı yapan açık mektupta, yapay zeka geliştiricilerin politika yapıcılarla ve düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmaları tavsiye edildi.
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
YAŞAM
Gates 'Yapay zeka çağı başladı' dedi: Beyaz yakalı çalışan, öğretmen, doktora gerek kalmayacak
22 Mart, 19:40
"Önerilen mola, yapay zeka geliştirmeyi daha doğru, güvenli, yorumlanabilir, şeffaf, sağlam, uyumlu, güvenilir ve sadık hale getirmenin bir yolu olarak görülmelidir" denilerek, bu sırada yönetişim sistemleri oluşturmak için kanun koyucularla birlikte çalışılması gerektiği belirtildi.
'Bu tür tasarımlar için paylaşılan güvenlik protokolleri bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilene, uygulanana ve denetlenene kadar ara verilmesi gerektiğinin' altı çizilerek "Güçlü yapay zeka sistemleri, yalnızca etkilerinin olumlu ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmelidir" vurgusu yapıldı.
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
HAFTA SONU HALLERİ
İş dünyasında Yapay Zeka devrimi: CAIO'lar değişimin öncüleri olacak
26 Mart, 16:00
ChatGPT gibi ileri yapay zeka sistemlerine ilişkin etik ve yasal endişeleri dile getiren koroya haftabaşında katılan AB polis teşkilatı Europol, kimlik avı girişimleri, dezenformasyon ve siber suçlarda olası kötüye kullanımına dair uyarıda bulunmuştu.
ChatGPT'nin geçen yıl piyasaya çıkması, rakipleri benzer ürünleri piyasaya sürmeye ve şirketleri de bu ve benzer teknolojileri uygulamalarına ve ürünlerine entegre etmeye teşvik etti.
Serhat Ayan'ın yapay zeka tabanlı dil modeli ile röportajı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka ile canlı yayında röportaj: Hangi sorulara yanıt vermedi?
24 Mart, 14:06
Yaşamın Geleceği Enstitüsü'nün destekçi ve danışmanlarından olan Elon Musk, kendi yapay zeka geliştirme çabalarıyla çelişir gözükse de, bu ay Tesla yöneticilerine hitabında "Yapay zeka olayı hakkında biraz endişeliyim" dedi.
Bu yılın başlarında CBS'in Pazar Sabahı programında konuşan yapay zeka araştırmacısı Timnit Gebru, "Bütün bu şeylerden gerçekten korkmamız gerektiğini düşünüyorum" görüşünü paylaştı. Gebru, "Bir şeyi her yerde çoğaltmadan önce zararlarını anlamalı ve bunun gibi bir şeyi ortaya çıkarmadan önce bu riskleri azaltmalıyız" diye ekledi.
BNS Türkiye Genel Müdürü: Kripto para borsası güvenilir bir liman oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın yaratabileceği güvenlik sorunları
17 Mart, 14:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала