https://sputniknews.com.tr/20230330/elon-musk-dahil-sektorden-chatgpt-4ten-ustun-yapay-zeka-gelistirme-cabasina-ara-verilmesi-cagrisi-1068958348.html

Elon Musk dahil sektörden 'ChatGPT-4'ten üstün yapay zeka geliştirme çabasına ara verilmesi' çağrısı

Elon Musk dahil sektörden 'ChatGPT-4'ten üstün yapay zeka geliştirme çabasına ara verilmesi' çağrısı

Sektörün Musk dahil 1000'den fazla yöneticisi ve uzmanının imzaladığı açık mektupta, insanlığa derin risk potansiyeli gerekçesiyle ChatGPT-4'ten daha ileri... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T16:36+0300

2023-03-30T16:36+0300

2023-03-30T17:41+0300

yaşam

yapay zeka

elon musk

chatgpt

ara

mola

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Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu (chatbot) ChatGPT-4'ün sektörü yerinden oynatmasıyla rakip çıkarma yarışının hızlandığı dönemde, Yaşamın Geleceği Enstitüsü isimli kar amacı gütmeyen kuruluş açık mektup yayımladı. Tesla, SpaceX, Twitter CEO'su Elon Musk, Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Stability AI CEO'su Emad Mostaque, DeepMind araştırmacıları gibi yapay zeka sektörü yöneticisi ya da uzmanı 1124 kişi tarafından imzalanan açık mektupta, GPT-4'ten daha güçlü sistemlerin geliştirilmesine 6 aylık ara verilmesi çağrısı yapıldı. Mola talebinin toplum ve insanlığa yönelik potansiyel derin risklerle gerekçelendirildiği açık mektupta şu soru yöneltildi:OpenAI'nın kısa süre önceki "Bir noktada, gelecekteki sistemleri eğitmeye başlamadan önce ve yeni modeller oluşturmak için kullanılan bilgi işlemin büyüme oranını sınırlamayı kabul etmeye yönelik en gelişmiş çabalar için bağımsız inceleme almak önemli olabilir" paylaşımına atıf yapan açık mektupta şöyle denildi:Açık mektupta şu eleştiriye yer verildi:İnsan-rekabetçi yapay zeka sistemlerinin ekonomik ve siyasi aksamalar şeklinde toplum ve uygarlığa potansiyel riskler oluşturabileceği uyarısı yapan açık mektupta, yapay zeka geliştiricilerin politika yapıcılarla ve düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmaları tavsiye edildi."Önerilen mola, yapay zeka geliştirmeyi daha doğru, güvenli, yorumlanabilir, şeffaf, sağlam, uyumlu, güvenilir ve sadık hale getirmenin bir yolu olarak görülmelidir" denilerek, bu sırada yönetişim sistemleri oluşturmak için kanun koyucularla birlikte çalışılması gerektiği belirtildi. 'Bu tür tasarımlar için paylaşılan güvenlik protokolleri bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilene, uygulanana ve denetlenene kadar ara verilmesi gerektiğinin' altı çizilerek "Güçlü yapay zeka sistemleri, yalnızca etkilerinin olumlu ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmelidir" vurgusu yapıldı. ChatGPT gibi ileri yapay zeka sistemlerine ilişkin etik ve yasal endişeleri dile getiren koroya haftabaşında katılan AB polis teşkilatı Europol, kimlik avı girişimleri, dezenformasyon ve siber suçlarda olası kötüye kullanımına dair uyarıda bulunmuştu.ChatGPT'nin geçen yıl piyasaya çıkması, rakipleri benzer ürünleri piyasaya sürmeye ve şirketleri de bu ve benzer teknolojileri uygulamalarına ve ürünlerine entegre etmeye teşvik etti.Yaşamın Geleceği Enstitüsü'nün destekçi ve danışmanlarından olan Elon Musk, kendi yapay zeka geliştirme çabalarıyla çelişir gözükse de, bu ay Tesla yöneticilerine hitabında "Yapay zeka olayı hakkında biraz endişeliyim" dedi. Bu yılın başlarında CBS'in Pazar Sabahı programında konuşan yapay zeka araştırmacısı Timnit Gebru, "Bütün bu şeylerden gerçekten korkmamız gerektiğini düşünüyorum" görüşünü paylaştı. Gebru, "Bir şeyi her yerde çoğaltmadan önce zararlarını anlamalı ve bunun gibi bir şeyi ortaya çıkarmadan önce bu riskleri azaltmalıyız" diye ekledi.

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yapay zeka, elon musk, chatgpt, ara, mola