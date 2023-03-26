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HAFTA SONU HALLERİ
Bütün hafta boyunca yaşanan olayların ve gözden kaçan haberlerin ele alındığı, haber, bilgi ve yorum programı.
https://sputniknews.com.tr/20230326/is-dunyasinda-yapay-zeka-devrimi-caiolar-degisimin-onculeri-olacak-1068812129.html
İş dünyasında Yapay Zeka devrimi: CAIO'lar değişimin öncüleri olacak
İş dünyasında Yapay Zeka devrimi: CAIO'lar değişimin öncüleri olacak
Yapay zeka çağında, şirketlerin kaderini şekillendirecek olan CAIO'lar, iş dünyasının sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Geleceğin yeni liderlerinin rollerini... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T16:00+0300
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hafta sonu halleri
hafta sonu halleri
erdal kaplanseren
radyo sputnik
yapay zeka
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Hafta Sonu Halleri 25 Mart 2023
Şirketlerde yakın gelecekte üst düzey yönetici rolleri arasında Yapay Zeka (AI) direktörü veya C-Level bir yönetici pozisyonu açılabilir. Aslında, bazı büyük şirketler ve teknoloji odaklı şirketler bu tür pozisyonlara zaten sahipler. Özellikle teknolojinin ve Yapay Zeka’nın hızla geliştiği ve yaygınlaştığı günümüz dünyasında; AI stratejilerini yönetmek ve geliştirmek için şirketlerin bu tür liderlere ihtiyaç duyacağına kesin gözle bakabiliriz.AI direktörü veya üst düzey AI yöneticisi, şirketin Yapay Zeka stratejisini geliştiren, yöneten ve denetleyen kişi olarak tanımlanabilir. Bu rol, AI teknolojilerinin şirketin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Yapay Zeka projelerini ve uygulamalarını koordine etmekten sorumlu olacak.Yapay Zeka, iş süreçlerini optimize etmek, müşteri deneyimini iyileştirmek, maliyetleri azaltmak ve yeni iş fırsatları yaratmak gibi pek çok alanda değer katabilir. Bu nedenle, AI direktörü veya C-Level AI yöneticisi, şirketin rekabet avantajı elde etmesine ve büyümesine yardımcı olmak için Yapay Zeka teknolojilerini stratejik bir şekilde uygulamakla yükümlüdür diyebiliriz. Bu rollerdeki yöneticiler, AI projelerinin başarısını ve şirketin genel AI stratejisinin etkinliğini değerlendirecek ve sürekli iyileştirmeler yapacaklardır.Özetle, şirketlerde yakın gelecekte AI direktörü veya C-Level AI yönetici pozisyonlarının daha yaygın hale gelmesi muhtemel, çünkü şirketler Yapay Zeka’nın sunduğu fırsatlardan yararlanmak ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak isteyecektir.Yakın geleceğin yöneticileri için Yapay Zeka nasıl bir fırsat olabilir?Yakın geleceğin yöneticileri için Yapay Zeka, hem şirketlerin başarısı hem de kendi profesyonel gelişimleri açısından önemli fırsatlar sunabilir. Yapay Zeka teknolojileri, şirketlerin daha verimli, yenilikçi ve müşteri odaklı hale gelmelerine olanak tanırken, yöneticilerin kariyerlerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine de yardımcı olabilir. Bu fırsatları şu şekilde özetleyebiliriz:İş süreçlerini optimize etme: Yapay Zeka, veri analizi ve otomasyon sayesinde yöneticilerin iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine, maliyetleri azaltmalarına ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.Stratejik karar verme: Yapay Zeka ve makine öğrenimi algoritmaları, yöneticilere daha iyi ve daha hızlı kararlar almak için kullanabilecekleri kapsamlı analizler ve öngörüler sunar.Müşteri deneyimini iyileştirme: Yapay Zeka, müşteri hizmetleri ve pazarlama stratejileri gibi alanlarda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunarak şirketlerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmalarına yardımcı olabilir.İnovasyon ve ürün geliştirme: Yapay Zeka, yöneticilere yeni ürün ve hizmet fikirleri geliştirmelerine ve şirketlerinin sürekli olarak yenilikçi olmalarına yardımcı olacak veri analizleri ve trend tahminleri sunar.Yeni iş modelleri ve gelir akışları: Yapay Zeka, yöneticilere şirketlerinin mevcut iş modellerini geliştirmelerine ve yeni gelir akışları yaratmalarına yardımcı olacak potansiyel fırsatlar ve tehditler hakkında bilgi sağlar.Yetenek yönetimi: Yapay Zeka, insan kaynakları yöneticilerinin işe alım, eğitim ve performans değerlendirme süreçlerini iyileştirmelerine ve en iyi çalışanları şirkete çekmelerine ve elde tutmalarına yardımcı olabilir.Profesyonel gelişim: Yapay Zeka teknolojilerinin kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olan yöneticiler, kariyerlerinde daha fazla ilerleme ve daha yüksek pozisyonlar için daha rekabetçi hale gelebilir.Sonuç olarak, yakın geleceğin yöneticileri için Yapay Zeka, şirketlerin ve kendi kariyerlerinin başarısı için büyük fırsatlar sunuyor. Yapay Zeka teknolojilerini benimseyen ve bu alandaki yetkinliklerini geliştiren yöneticiler, şirketlerinin büyümesini, rekabet gücünü ve yenilikçiliğini artırarak önemli değerler yaratabilirler. Aynı zamanda, Yapay Zeka alanında beceri ve deneyim sahibi yöneticiler, profesyonel anlamda daha fazla talep görecek ve daha yüksek pozisyonlara terfi etme şanslarını artıracaktır. Bu nedenle, yakın geleceğin yöneticilerinin Yapay Zeka teknolojilerini anlamaları ve bu alanın sunduğu fırsatlardan yararlanmaları hem şirketlerin başarısı hem de kendi kariyer gelişimleri açısından büyük önem taşıyor.Yapay Zeka konusunda şirketlerde ayrı bir bilim oluşmasının süreçleri ve dönemleri tahmin etmek zor olsa da, önümüzdeki dönem için olası bir zaman çizelgesi oluşturarak bu sürecin nasıl gerçekleşebileceğine dair genel bir fikir sunabiliriz.Kısa vadede (2023-2025)Orta vadede (2026-2030):Uzun vadede (2031-2040):
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Erdal Kaplanseren
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hafta sonu halleri, erdal kaplanseren, radyo sputnik, yapay zeka, аудио
hafta sonu halleri, erdal kaplanseren, radyo sputnik, yapay zeka, аудио

İş dünyasında Yapay Zeka devrimi: CAIO'lar değişimin öncüleri olacak

16:00 26.03.2023 (güncellendi: 16:09 27.03.2023)
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Erdal Kaplanseren
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Yapay zeka çağında, şirketlerin kaderini şekillendirecek olan CAIO'lar, iş dünyasının sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Geleceğin yeni liderlerinin rollerini, sorumluluklarını ve bu alanda ortaya çıkan kariyer fırsatlarını, Radyo Sputnik'te her Cumartesi-Pazar 11-13 saatlerinde yayımlanan Hafta Sonu Halleri'nde ele aldık.
Şirketlerde yakın gelecekte üst düzey yönetici rolleri arasında Yapay Zeka (AI) direktörü veya C-Level bir yönetici pozisyonu açılabilir. Aslında, bazı büyük şirketler ve teknoloji odaklı şirketler bu tür pozisyonlara zaten sahipler. Özellikle teknolojinin ve Yapay Zeka’nın hızla geliştiği ve yaygınlaştığı günümüz dünyasında; AI stratejilerini yönetmek ve geliştirmek için şirketlerin bu tür liderlere ihtiyaç duyacağına kesin gözle bakabiliriz.
AI direktörü veya üst düzey AI yöneticisi, şirketin Yapay Zeka stratejisini geliştiren, yöneten ve denetleyen kişi olarak tanımlanabilir. Bu rol, AI teknolojilerinin şirketin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Yapay Zeka projelerini ve uygulamalarını koordine etmekten sorumlu olacak.
Yapay Zeka, iş süreçlerini optimize etmek, müşteri deneyimini iyileştirmek, maliyetleri azaltmak ve yeni iş fırsatları yaratmak gibi pek çok alanda değer katabilir. Bu nedenle, AI direktörü veya C-Level AI yöneticisi, şirketin rekabet avantajı elde etmesine ve büyümesine yardımcı olmak için Yapay Zeka teknolojilerini stratejik bir şekilde uygulamakla yükümlüdür diyebiliriz. Bu rollerdeki yöneticiler, AI projelerinin başarısını ve şirketin genel AI stratejisinin etkinliğini değerlendirecek ve sürekli iyileştirmeler yapacaklardır.
Özetle, şirketlerde yakın gelecekte AI direktörü veya C-Level AI yönetici pozisyonlarının daha yaygın hale gelmesi muhtemel, çünkü şirketler Yapay Zeka’nın sunduğu fırsatlardan yararlanmak ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak isteyecektir.

Yakın geleceğin yöneticileri için Yapay Zeka nasıl bir fırsat olabilir?

Yakın geleceğin yöneticileri için Yapay Zeka, hem şirketlerin başarısı hem de kendi profesyonel gelişimleri açısından önemli fırsatlar sunabilir. Yapay Zeka teknolojileri, şirketlerin daha verimli, yenilikçi ve müşteri odaklı hale gelmelerine olanak tanırken, yöneticilerin kariyerlerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine de yardımcı olabilir. Bu fırsatları şu şekilde özetleyebiliriz:
İş süreçlerini optimize etme: Yapay Zeka, veri analizi ve otomasyon sayesinde yöneticilerin iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine, maliyetleri azaltmalarına ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.
Stratejik karar verme: Yapay Zeka ve makine öğrenimi algoritmaları, yöneticilere daha iyi ve daha hızlı kararlar almak için kullanabilecekleri kapsamlı analizler ve öngörüler sunar.
Müşteri deneyimini iyileştirme: Yapay Zeka, müşteri hizmetleri ve pazarlama stratejileri gibi alanlarda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunarak şirketlerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmalarına yardımcı olabilir.
İnovasyon ve ürün geliştirme: Yapay Zeka, yöneticilere yeni ürün ve hizmet fikirleri geliştirmelerine ve şirketlerinin sürekli olarak yenilikçi olmalarına yardımcı olacak veri analizleri ve trend tahminleri sunar.
Yeni iş modelleri ve gelir akışları: Yapay Zeka, yöneticilere şirketlerinin mevcut iş modellerini geliştirmelerine ve yeni gelir akışları yaratmalarına yardımcı olacak potansiyel fırsatlar ve tehditler hakkında bilgi sağlar.
Yetenek yönetimi: Yapay Zeka, insan kaynakları yöneticilerinin işe alım, eğitim ve performans değerlendirme süreçlerini iyileştirmelerine ve en iyi çalışanları şirkete çekmelerine ve elde tutmalarına yardımcı olabilir.
Profesyonel gelişim: Yapay Zeka teknolojilerinin kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olan yöneticiler, kariyerlerinde daha fazla ilerleme ve daha yüksek pozisyonlar için daha rekabetçi hale gelebilir.
Sonuç olarak, yakın geleceğin yöneticileri için Yapay Zeka, şirketlerin ve kendi kariyerlerinin başarısı için büyük fırsatlar sunuyor. Yapay Zeka teknolojilerini benimseyen ve bu alandaki yetkinliklerini geliştiren yöneticiler, şirketlerinin büyümesini, rekabet gücünü ve yenilikçiliğini artırarak önemli değerler yaratabilirler. Aynı zamanda, Yapay Zeka alanında beceri ve deneyim sahibi yöneticiler, profesyonel anlamda daha fazla talep görecek ve daha yüksek pozisyonlara terfi etme şanslarını artıracaktır. Bu nedenle, yakın geleceğin yöneticilerinin Yapay Zeka teknolojilerini anlamaları ve bu alanın sunduğu fırsatlardan yararlanmaları hem şirketlerin başarısı hem de kendi kariyer gelişimleri açısından büyük önem taşıyor.
Yapay Zeka konusunda şirketlerde ayrı bir bilim oluşmasının süreçleri ve dönemleri tahmin etmek zor olsa da, önümüzdeki dönem için olası bir zaman çizelgesi oluşturarak bu sürecin nasıl gerçekleşebileceğine dair genel bir fikir sunabiliriz.

Kısa vadede (2023-2025)

Şirketler, Yapay Zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin potansiyelini daha fazla anlamaya başlayacak ve bu teknolojilere yatırım yapma konusunda daha istekli hale gelecek.
Şirketler, çalışanlarını ve yöneticilerini Yapay Zeka konusunda eğitmeye başlayacak ve bu alanda uzmanlaşmış iş gücünü işe almak için daha fazla çaba sarf edecek.
Şirketler, farklı iş süreçlerinde Yapay Zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini denemeye başlayacak ve bu süreçte, başarılı uygulamaları ölçeklendirecek.

Orta vadede (2026-2030):

Şirketler, Yapay Zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini şirket stratejilerine entegre etmeye başlayacak ve bu süreçte uygun yönetişim modelleri geliştirecek.
Şirketler, Yapay Zeka konusunda uzmanlaşmış departmanlar ve liderlik pozisyonları (örneğin, CAIO) oluşturmaya başlayacak ve bu alanda daha fazla iş fırsatı yaratacak.
Şirketler, Yapay Zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini geliştiren ve uygulayan start-up'lar, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak daha geniş bir ekosistem oluşturacak.

Uzun vadede (2031-2040):

Yapay Zeka ve makine öğrenimi teknolojileri, şirketlerin iş süreçlerinin ve hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelecek ve bu alanda daha derin ve kapsamlı bilgi birikimi oluşacak.
Yapay Zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, şirketler ve devletler, etik ve yasal düzenlemeler konusunda daha fazla önlem alacak ve bu alanda düzenleyici bir çerçeve oluşturacak.
Yapay Zeka teknolojilerinin yaygınlaşması, şirketlerin bu alanda özelleşmiş ve sektörel ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunan yeni iş kolları ve iş modelleri oluşturmasını sağlayacak.
Yapay Zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine yatırım yapan ve bu alanda başarılı projeler gerçekleştiren şirketler, küresel rekabette daha avantajlı konuma gelecek ve sektörlerinde liderlik pozisyonlarını güçlendirecek.
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