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Elon Musk: Twitter kullanıcılarının DM'lerine ABD hükümetinin tam erişimi var
Elon Musk: Twitter kullanıcılarının DM'lerine ABD hükümetinin tam erişimi var
Twitter patronu, ABD hükümetinin sosyal medya platformu kullanıcılarının doğrudan mesajlarını okuma kabiliyeti olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T16:23+0300
2023-04-17T16:39+0300
dünya
elon musk
twitter
dm
abd
abd
npr
bbc
yapay zeka
hükümet
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ABD'nin yüksek teknoloji devi Elon Musk, 'mutlak ifade özgürlüğü' sloganıyla ekimde satın aldığı Twitter'da sansür, manipülasyondan sonra mahremiyet ihlallerini de ifşa etti. Sosyal medya devinin önceki yönetiminin Amerikan hükümetinin ve ilaç lobisi gibi odakların baskısı altında nasıl geniş çaplı sansür ve manipülasyon uyguladığını 'Twitter Dosyalarıyla' ifşa eden Musk, tamamı bu akşam yayımlanacak son röportajında, Demokrat Parti tipi liberal dünyanın bir maskesini daha indirdi.'Aklım başımdan gitti'Fox News'un meşhur sunucusu Tucker Carlson'a konuşan Musk, Twitter'da kullanıcıların özel sohbetler yaptığı doğrudan mesajlara (DM) 'ABD hükümetinin tam erişiminin' olduğunu iddia etti. Twitter CEO'su, 'hükümetin sosyal medya platformu kullanıcılarının doğrudan mesajlarını okuma kabiliyeti olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu' dile getirdi. "Devlet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin şekilde tam erişime sahip olma derecesi aklımı başımdan aldı. Bunun farkında değildim" diyen Musk'a, "Buna insanların DM'leri dahil mi" sorusunu yönelten Carlson, "Evet" yanıtını aldı. 'Yapay zeka uygarlığa tehdit'Yakın zamanda X.AI adlı bir yapay zeka şirketi kuran Musk, hayrete şayan sohbet robotu ChatGPT-4'ten daha ileri yapay zeka geliştirmeye 6 ay ara verilmesine yönelik kendisinin de katıldığı çağrıyı da değerlendirdi.Tesla ve SpaceX CEO'su, Carlson'a, 'yapay zeka teknolojisinin uygarlığı yok etme potansiyeline sahip olduğuna inandığını' söyledi:'Kendine bağımsızlar' meselesiTwitter patronluğunun her günü olaylı geçen Musk'ın son dönemde ABD'nin devlet destekli Ulusal Kamu Radyosu (National Public Radio/NPR) ve Britanya'nın kamu yayın kuruluşu BBC ile başı belada.Musk, önceki Twitter yönetiminin genelde Çin ve Rusya medya kuruluşlarını hedef alan 'devlete bağlı medya' etiketi yapıştırma uygulamasını NPR'a tatbik edince tepki çekti. 'Twitter hesaplarını uykuya yatırıp paylaşım yapmayacağını' duyuran NPR'dan 'devlete bağlı' etiketini kaldırıp yerine 'hükümet tarafından finanse edilen' etiketini koyan Twitter, BBC'yi de aynı şekilde etiketledi. BBC'den de itiraz gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın laptop skandalını sansürleyen yayın kuruluşlarından biri olan NPR'ın bağımsız olduğunu iddia ederek ekledi: "Haberlerini takip eden, gerçekten de bağımsız bir haber kuruluşu olduğuna ayacaktır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/elon-musk-dahil-sektorden-chatgpt-4ten-ustun-yapay-zeka-gelistirme-cabasina-ara-verilmesi-cagrisi-1068958348.html
https://sputniknews.com.tr/20230413/devlete-bagli-medya-olarak-etiketlenen-abdnin-ulusal-halk-radyosu-twitter-paylasimlarini-durdurdu-1069603884.html
https://sputniknews.com.tr/20230410/twitter-bbcyi-hukumet-tarafindan-finanse-edilen-basin-kurulusu-olarak-isaretledi-1069449652.html
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elon musk, twitter , dm, abd, abd, npr, bbc, yapay zeka, hükümet, mahremiyet, erişim
elon musk, twitter , dm, abd, abd, npr, bbc, yapay zeka, hükümet, mahremiyet, erişim

Elon Musk: Twitter kullanıcılarının DM'lerine ABD hükümetinin tam erişimi var

16:23 17.04.2023 (güncellendi: 16:39 17.04.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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Twitter patronu, ABD hükümetinin sosyal medya platformu kullanıcılarının doğrudan mesajlarını okuma kabiliyeti olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.
ABD'nin yüksek teknoloji devi Elon Musk, 'mutlak ifade özgürlüğü' sloganıyla ekimde satın aldığı Twitter'da sansür, manipülasyondan sonra mahremiyet ihlallerini de ifşa etti.
Sosyal medya devinin önceki yönetiminin Amerikan hükümetinin ve ilaç lobisi gibi odakların baskısı altında nasıl geniş çaplı sansür ve manipülasyon uyguladığını 'Twitter Dosyalarıyla' ifşa eden Musk, tamamı bu akşam yayımlanacak son röportajında, Demokrat Parti tipi liberal dünyanın bir maskesini daha indirdi.

'Aklım başımdan gitti'

Fox News'un meşhur sunucusu Tucker Carlson'a konuşan Musk, Twitter'da kullanıcıların özel sohbetler yaptığı doğrudan mesajlara (DM) 'ABD hükümetinin tam erişiminin' olduğunu iddia etti. Twitter CEO'su, 'hükümetin sosyal medya platformu kullanıcılarının doğrudan mesajlarını okuma kabiliyeti olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu' dile getirdi.
"Devlet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin şekilde tam erişime sahip olma derecesi aklımı başımdan aldı. Bunun farkında değildim" diyen Musk'a, "Buna insanların DM'leri dahil mi" sorusunu yönelten Carlson, "Evet" yanıtını aldı.

'Yapay zeka uygarlığa tehdit'

Yakın zamanda X.AI adlı bir yapay zeka şirketi kuran Musk, hayrete şayan sohbet robotu ChatGPT-4'ten daha ileri yapay zeka geliştirmeye 6 ay ara verilmesine yönelik kendisinin de katıldığı çağrıyı da değerlendirdi.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
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Elon Musk dahil sektörden 'ChatGPT-4'ten üstün yapay zeka geliştirme çabasına ara verilmesi' çağrısı
30 Mart, 16:36
Tesla ve SpaceX CEO'su, Carlson'a, 'yapay zeka teknolojisinin uygarlığı yok etme potansiyeline sahip olduğuna inandığını' söyledi:
"Yanlış uçak tasarımı veya üretim bakımı veya kötü araba üretimine kıyasla, yapay zeka, ne kadar küçük olursa olsun, önemsiz olmayan uygarlığı yok etme potansiyeli bakımından çok daha tehlikelidir."

'Kendine bağımsızlar' meselesi

Twitter patronluğunun her günü olaylı geçen Musk'ın son dönemde ABD'nin devlet destekli Ulusal Kamu Radyosu (National Public Radio/NPR) ve Britanya'nın kamu yayın kuruluşu BBC ile başı belada.
Musk, önceki Twitter yönetiminin genelde Çin ve Rusya medya kuruluşlarını hedef alan 'devlete bağlı medya' etiketi yapıştırma uygulamasını NPR'a tatbik edince tepki çekti.
NPR - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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'Devlete bağlı medya' olarak etiketlenen ABD'nin Ulusal Halk Radyosu Twitter paylaşımlarını durdurdu
13 Nisan, 00:34
'Twitter hesaplarını uykuya yatırıp paylaşım yapmayacağını' duyuran NPR'dan 'devlete bağlı' etiketini kaldırıp yerine 'hükümet tarafından finanse edilen' etiketini koyan Twitter, BBC'yi de aynı şekilde etiketledi. BBC'den de itiraz gecikmedi.
BBC'nin Londra'daki merkez binasından bir kare - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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Twitter, BBC'yi 'hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu' olarak işaretledi
10 Nisan, 10:24
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın laptop skandalını sansürleyen yayın kuruluşlarından biri olan NPR'ın bağımsız olduğunu iddia ederek ekledi: "Haberlerini takip eden, gerçekten de bağımsız bir haber kuruluşu olduğuna ayacaktır" dedi.
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