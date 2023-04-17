https://sputniknews.com.tr/20230417/elon-musk-twitter-kullanicilarinin-dmlerine-abd-hukumetinin-tam-erisimi-var-1069801429.html

Elon Musk: Twitter kullanıcılarının DM'lerine ABD hükümetinin tam erişimi var

Elon Musk: Twitter kullanıcılarının DM'lerine ABD hükümetinin tam erişimi var

Twitter patronu, ABD hükümetinin sosyal medya platformu kullanıcılarının doğrudan mesajlarını okuma kabiliyeti olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T16:23+0300

2023-04-17T16:23+0300

2023-04-17T16:39+0300

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ABD'nin yüksek teknoloji devi Elon Musk, 'mutlak ifade özgürlüğü' sloganıyla ekimde satın aldığı Twitter'da sansür, manipülasyondan sonra mahremiyet ihlallerini de ifşa etti. Sosyal medya devinin önceki yönetiminin Amerikan hükümetinin ve ilaç lobisi gibi odakların baskısı altında nasıl geniş çaplı sansür ve manipülasyon uyguladığını 'Twitter Dosyalarıyla' ifşa eden Musk, tamamı bu akşam yayımlanacak son röportajında, Demokrat Parti tipi liberal dünyanın bir maskesini daha indirdi.'Aklım başımdan gitti'Fox News'un meşhur sunucusu Tucker Carlson'a konuşan Musk, Twitter'da kullanıcıların özel sohbetler yaptığı doğrudan mesajlara (DM) 'ABD hükümetinin tam erişiminin' olduğunu iddia etti. Twitter CEO'su, 'hükümetin sosyal medya platformu kullanıcılarının doğrudan mesajlarını okuma kabiliyeti olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu' dile getirdi. "Devlet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin şekilde tam erişime sahip olma derecesi aklımı başımdan aldı. Bunun farkında değildim" diyen Musk'a, "Buna insanların DM'leri dahil mi" sorusunu yönelten Carlson, "Evet" yanıtını aldı. 'Yapay zeka uygarlığa tehdit'Yakın zamanda X.AI adlı bir yapay zeka şirketi kuran Musk, hayrete şayan sohbet robotu ChatGPT-4'ten daha ileri yapay zeka geliştirmeye 6 ay ara verilmesine yönelik kendisinin de katıldığı çağrıyı da değerlendirdi.Tesla ve SpaceX CEO'su, Carlson'a, 'yapay zeka teknolojisinin uygarlığı yok etme potansiyeline sahip olduğuna inandığını' söyledi:'Kendine bağımsızlar' meselesiTwitter patronluğunun her günü olaylı geçen Musk'ın son dönemde ABD'nin devlet destekli Ulusal Kamu Radyosu (National Public Radio/NPR) ve Britanya'nın kamu yayın kuruluşu BBC ile başı belada.Musk, önceki Twitter yönetiminin genelde Çin ve Rusya medya kuruluşlarını hedef alan 'devlete bağlı medya' etiketi yapıştırma uygulamasını NPR'a tatbik edince tepki çekti. 'Twitter hesaplarını uykuya yatırıp paylaşım yapmayacağını' duyuran NPR'dan 'devlete bağlı' etiketini kaldırıp yerine 'hükümet tarafından finanse edilen' etiketini koyan Twitter, BBC'yi de aynı şekilde etiketledi. BBC'den de itiraz gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın laptop skandalını sansürleyen yayın kuruluşlarından biri olan NPR'ın bağımsız olduğunu iddia ederek ekledi: "Haberlerini takip eden, gerçekten de bağımsız bir haber kuruluşu olduğuna ayacaktır" dedi.

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https://sputniknews.com.tr/20230410/twitter-bbcyi-hukumet-tarafindan-finanse-edilen-basin-kurulusu-olarak-isaretledi-1069449652.html

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elon musk, twitter , dm, abd, abd, npr, bbc, yapay zeka, hükümet, mahremiyet, erişim